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Новый год в Москве 2025: где встретить, куда сходить, программа мероприятий
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19:13 11.12.2024 (обновлено: 19:50 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/moskva-1840053719.html
Новый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации
Новый год в Москве 2025: где встретить, куда сходить, программа мероприятий
Новый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации
Празднование Нового года в Москве - это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2025 год в столице России, как необычно отметить торжество,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:13
2024-12-11T19:50
москва
новый год
зарядье
"сокольники"
сергей собянин
отдых
дед мороз
снегурочка
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Празднование Нового года в Москве - это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2025 год в столице России, как необычно отметить торжество, куда сходить в новогоднюю ночь и на каникулах, главные мероприятия, самые посещаемые площади, праздничные локации для встречи с детьми, будет ли салют в центре города - в материале РИА Новости.Новый год в МосквеПраздничные выходные в Москве и всей России продлятся с 29 декабря по 8 января 2025 года. Москвичей и гостей города ожидает множество вариантов празднования Нового 2025 года. Составить маршрут для новогодних каникул можно самостоятельно или купить тур.MICE-департамент IBC Corporate Travel отмечает следующую тенденцию: театр стал обязательной программой для Нового года у многих заказчиков корпоративных туров. В Москве балет, музыкальные концерты, детские ёлки и театральные постановки проходят по несколько раз в день, поэтому не составляет труда сформировать тур по интересам, датам и бюджету.Где встретить Новый годАфиша мероприятий на Новый 2025 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество - от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом.Где пройдут главные гуляньяНовогодние мероприятия пройдут в Москве в 2024-2025 году пройдут на множестве локаций. Вот некоторые из них.Красная площадьНа Красной площади расположена нарядная елка, сосредоточены основные праздничные мероприятия: аттракционы, музыкальные выступления, интерактивная программа развлечений, ГУМ-ярмарка и каток. Но не все знают, что в ночь с 31 декабря на 1 января площадь закрывают, доступен только ГУМ-каток и на нем остаются те, кто приобрел билет на ночной сеанс, который длится с 22-00 до 2-00. Ежегодно выпускается 500 таких билетов. Все новогодние праздники на Красной площади будут работать ярмарка и ретрокарусели, в этом году они оформлены в стиле хохломы.Манежная площадьКроме Красной площади зрелищно и интересно провести новогодние праздники в Москве можно на Манежной площади, которая ежегодно радует глаз креативными световыми инсталляциями. Это одна из лучших новогодних фотозон в столице. Вокруг елки размещают павильоны с сувенирами и угощениями. Именно здесь находится одна из главных площадок фестиваля “Путешествие в Рождество”, все каникулы будут проходить концерты и мастер-классы. 31 декабря она работает с 10-00 до 20-00.ВДНХЯркие сказочные иллюминации, скульптуры и другой праздничный декор, ярмарки, а также огромный каток с разноцветной подсветкой, музыкальное сопровождение и культурно-развлекательные мероприятия - площадки ВДНХ радуют разнообразием программ. С 21 декабря по 12 января здесь будет проходить праздничная программа “Новый год на Ферме. Резиденция Деда Мороза”. Ночные сеансы катания на катке со специальной подсветкой с 23-30 до 2-00 намечены на 14 декабря, 6, 25 января и 14 февраля. Каждую субботу у ледового бара будут организованы гастрономические мастер-классы в рамках проекта “Гастрономическая карта России”.Сад ЭрмитажОкунуться в атмосферу настоящих народных гуляний и получить заряд позитивных эмоций приглашает сад Эрмитаж. Посетителей ждут уличные спектакли, мастер-классы от Деда Мороза, музыкальная программа и анимация.Сад им. БауманаВ саду им. Баумана работает один из уютных и красивых катков в центре Москвы. Здесь также можно полюбоваться праздничной иллюминацией и сделать новогодние фото на память.Парк “Зарядье”Одна из самых стильных локаций столицы парк "Зарядье" расположен в самом центре города и предлагает отдых для всей семьи. Ежегодно здесь проводится праздничная программа, концерты известных артистов, конкурсы, игры, мастер-классы для детей и взрослых. А еще тут можно полюбоваться украшенными елками и побывать в настоящей ледяной пещере.В прошлом году посетителям парка была представлена новогодняя премьера балета “Щелкунчик”, чем порадуют организаторы москвичей и гостей столицы на этот раз - пока неизвестно. Программу обнародуют к концу декабря.Парк “Сокольники”Атмосферные зимние каникулы ждут гостей, посещающих парк "Сокольники". Большой каток, иллюминация, праздничная музыка и глинтвейн создают настроение. По традиции в новогодние каникулы здесь пройдут рождественские ярмарки и красочные ледовые шоу, спортивные развлечения и зимние забавы. На территории парка можно покататься на лыжах или поиграть в снежки.Парк ГорькогоВ парке Горького все новогодние праздники будет работать каток с 10 до 23 часов, оформление его каждый год разное, на этот раз оно посвящено творчеству советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки, а основной лейтмотив - тематика кино. В зимние каникулы здесь традиционно проводятся концерты и различные мастер-классы.Тверская улицаГулять среди праздничных световых декораций, лакомиться вкусными блюдами и делать памятные фотографии, смотреть традиционный бал-маскарад можно и на Тверской улице.Поклонная гораПрекрасный панорамный вид на праздничный город открывается с Поклонной горы. С 29 декабря по 12 января здесь пройдет фестиваль “Ледовая Москва. В кругу семьи”, в рамках которого будут представлены грандиозные ледовые скульптуры, показан новогодний мюзикл о любви, пройдут анимационные программы, народные гулянья.Воробьёвы горыЗавораживающие виды на достопримечательности столицы открываются, если подняться на смотровую площадку Воробьевых гор. Для всех желающих доступен новый кластер зимних видов спорта: площадки для занятия сноубордом, горными лыжами, катания на тюбинге. 21 декабря здесь пройдет фестиваль “Горы рядом”: посетителям будет доступно не только катание по легендарному склону, но и мастер-классы от профессионалов.Афиша мероприятийАфиша мероприятий на Новый 2025 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество: от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом.Новогодний салютЛюбимый россиянами праздничный новогодний салют вот уже третий год подряд не проводится в столице.Куда пойти в Москве на новогодние праздникиВ последние годы одно из самых масштабных мероприятий на новогодние праздники в Москве - фестиваль “Путешествие в Рождество”, который проводится на нескольких площадках и предлагает различные развлечения для гостей самого разного возраста. Событие пройдет с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025.Большое количество катков - крытых и открытых, платных и бесплатных радует своей культурной программой.Традиционный интерес вызывают и балетные постановки. Самая популярная из них - балет “Щелкунчик”, с 2024 года билеты на него продаются только по паспорту. Большая часть новогодних постановок стартует с 20 декабря.Самые востребованные новогодние мероприятия в Москве:Где остановитьсяНа новогодние праздники можно самостоятельно снять номер в гостинице или купить тур в Москву с бронированием апартаментов в отелях города. Вариантов множество - от бюджетных хостелов до отелей 5*.Средняя стоимость ночи в новогодние праздники в Москве в отеле 4* на двоих составит около 10 тыс. рублей, если номер забронирован в ноябре.Как работает транспортМетро и Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать в особом режиме, продлят свою работу и наземные маршруты. На всех объектах транспортной сферы будут усилены меры безопасности.Как добраться до столицыДобраться до Москвы можно разными способами: на машине, автобусе, поезде, электричке или самолёте - всё зависит от точки отправления и ее дальности от столицы. Но покупать билеты лучше заранее, так как в декабре найти нужный вариант сложнее, а стоимость билетов выше.Мнение экспертаВ Москве представлено множество локаций для встречи Нового года и Рождества. Предложения с совершенно разным набором услуг - от экономного варианта до VIP-программ c all inclusive.Например, отметить торжество с прекрасным видом на ночную праздничную Москву можно на 90 этаже Москва-Сити или в панорамном ресторане Крым Terrace с видом на набережную, где пройдут фуршеты, музыкальные выступления, программы для каждой возрастной категории.В агентстве MICE-туризма и деловых путешествий IBC Corporate Travel отмечают, что такие комплексы отдыха, как в Завидово, бронируют уже с начала осени, поэтому свободных мест здесь практически нет. Зато тех клиентов, которые спланировали отдых заранее, ждут шоу-программа, подогреваемые бассейны под открытым небом и комфортные коттеджи для проживания.В Москве множество мест, подходящих для семейного отдыха и развлекательных программ на новогоднюю и рождественскую тематику.Наиболее популярные площадки для прогулок с детьми:
https://ria.ru/20241211/katki-1987317548.html
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Артем Смирнов
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москва, новый год, зарядье, "сокольники", сергей собянин, отдых, дед мороз, снегурочка, парк имени горького, вднх
Москва, Новый год, Зарядье, "Сокольники", Сергей Собянин, Отдых, Дед Мороз, Снегурочка, Парк имени Горького, ВДНХ

Новый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
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Оглавление
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Празднование Нового года в Москве - это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2025 год в столице России, как необычно отметить торжество, куда сходить в новогоднюю ночь и на каникулах, главные мероприятия, самые посещаемые площади, праздничные локации для встречи с детьми, будет ли салют в центре города - в материале РИА Новости.
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Где покататься на коньках в Москве зимой: адреса катков, расписание и цены
Вчера, 12:28

Новый год в Москве

Праздничные выходные в Москве и всей России продлятся с 29 декабря по 8 января 2025 года. Москвичей и гостей города ожидает множество вариантов празднования Нового 2025 года. Составить маршрут для новогодних каникул можно самостоятельно или купить тур.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
MICE-департамент IBC Corporate Travel отмечает следующую тенденцию: театр стал обязательной программой для Нового года у многих заказчиков корпоративных туров. В Москве балет, музыкальные концерты, детские ёлки и театральные постановки проходят по несколько раз в день, поэтому не составляет труда сформировать тур по интересам, датам и бюджету.

Где встретить Новый год

Афиша мероприятий на Новый 2025 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество - от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом.

Где пройдут главные гулянья

Новогодние мероприятия пройдут в Москве в 2024-2025 году пройдут на множестве локаций. Вот некоторые из них.

Красная площадь

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
На Красной площади расположена нарядная елка, сосредоточены основные праздничные мероприятия: аттракционы, музыкальные выступления, интерактивная программа развлечений, ГУМ-ярмарка и каток. Но не все знают, что в ночь с 31 декабря на 1 января площадь закрывают, доступен только ГУМ-каток и на нем остаются те, кто приобрел билет на ночной сеанс, который длится с 22-00 до 2-00. Ежегодно выпускается 500 таких билетов. Все новогодние праздники на Красной площади будут работать ярмарка и ретрокарусели, в этом году они оформлены в стиле хохломы.
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Вчера, 13:08

Манежная площадь

Кроме Красной площади зрелищно и интересно провести новогодние праздники в Москве можно на Манежной площади, которая ежегодно радует глаз креативными световыми инсталляциями. Это одна из лучших новогодних фотозон в столице. Вокруг елки размещают павильоны с сувенирами и угощениями. Именно здесь находится одна из главных площадок фестиваля “Путешествие в Рождество”, все каникулы будут проходить концерты и мастер-классы. 31 декабря она работает с 10-00 до 20-00.

ВДНХ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОткрытие зимнего сезона на катке ВДНХ "Зимние узоры"
Открытие зимнего сезона на катке ВДНХ Зимние узоры - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Открытие зимнего сезона на катке ВДНХ "Зимние узоры"
Яркие сказочные иллюминации, скульптуры и другой праздничный декор, ярмарки, а также огромный каток с разноцветной подсветкой, музыкальное сопровождение и культурно-развлекательные мероприятия - площадки ВДНХ радуют разнообразием программ. С 21 декабря по 12 января здесь будет проходить праздничная программа “Новый год на Ферме. Резиденция Деда Мороза”. Ночные сеансы катания на катке со специальной подсветкой с 23-30 до 2-00 намечены на 14 декабря, 6, 25 января и 14 февраля. Каждую субботу у ледового бара будут организованы гастрономические мастер-классы в рамках проекта “Гастрономическая карта России”.

Сад Эрмитаж

Окунуться в атмосферу настоящих народных гуляний и получить заряд позитивных эмоций приглашает сад Эрмитаж. Посетителей ждут уличные спектакли, мастер-классы от Деда Мороза, музыкальная программа и анимация.
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Сад им. Баумана

В саду им. Баумана работает один из уютных и красивых катков в центре Москвы. Здесь также можно полюбоваться праздничной иллюминацией и сделать новогодние фото на память.

Парк “Зарядье”

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦерковь Зачатия святой Анны в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Церковь Зачатия святой Анны в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Церковь Зачатия святой Анны в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Одна из самых стильных локаций столицы парк "Зарядье" расположен в самом центре города и предлагает отдых для всей семьи. Ежегодно здесь проводится праздничная программа, концерты известных артистов, конкурсы, игры, мастер-классы для детей и взрослых. А еще тут можно полюбоваться украшенными елками и побывать в настоящей ледяной пещере.
В прошлом году посетителям парка была представлена новогодняя премьера балета “Щелкунчик”, чем порадуют организаторы москвичей и гостей столицы на этот раз - пока неизвестно. Программу обнародуют к концу декабря.

Парк “Сокольники”

Атмосферные зимние каникулы ждут гостей, посещающих парк "Сокольники". Большой каток, иллюминация, праздничная музыка и глинтвейн создают настроение. По традиции в новогодние каникулы здесь пройдут рождественские ярмарки и красочные ледовые шоу, спортивные развлечения и зимние забавы. На территории парка можно покататься на лыжах или поиграть в снежки.

Парк Горького

В парке Горького все новогодние праздники будет работать каток с 10 до 23 часов, оформление его каждый год разное, на этот раз оно посвящено творчеству советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки, а основной лейтмотив - тематика кино. В зимние каникулы здесь традиционно проводятся концерты и различные мастер-классы.
Год Змеи 2025: символ, цвет, когда был, приметы, традиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Хитрость и мудрость: как встретить год Змеи-2025, советы астрологов
2 декабря, 18:35

Тверская улица

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
Гулять среди праздничных световых декораций, лакомиться вкусными блюдами и делать памятные фотографии, смотреть традиционный бал-маскарад можно и на Тверской улице.

Поклонная гора

Прекрасный панорамный вид на праздничный город открывается с Поклонной горы. С 29 декабря по 12 января здесь пройдет фестиваль “Ледовая Москва. В кругу семьи”, в рамках которого будут представлены грандиозные ледовые скульптуры, показан новогодний мюзикл о любви, пройдут анимационные программы, народные гулянья.

Воробьёвы горы

Завораживающие виды на достопримечательности столицы открываются, если подняться на смотровую площадку Воробьевых гор. Для всех желающих доступен новый кластер зимних видов спорта: площадки для занятия сноубордом, горными лыжами, катания на тюбинге. 21 декабря здесь пройдет фестиваль “Горы рядом”: посетителям будет доступно не только катание по легендарному склону, но и мастер-классы от профессионалов.

Афиша мероприятий

Афиша мероприятий на Новый 2025 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество: от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом.
В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В чем встречать Новый год Змеи: советы астрологов и стилистов
Вчера, 16:53

Новогодний салют

Любимый россиянами праздничный новогодний салют вот уже третий год подряд не проводится в столице.

Куда пойти в Москве на новогодние праздники

В последние годы одно из самых масштабных мероприятий на новогодние праздники в Москве - фестиваль “Путешествие в Рождество”, который проводится на нескольких площадках и предлагает различные развлечения для гостей самого разного возраста. Событие пройдет с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025.
Большое количество катков - крытых и открытых, платных и бесплатных радует своей культурной программой.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожие на Тверском бульваре в Москве
Прохожие на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожие на Тверском бульваре в Москве
Традиционный интерес вызывают и балетные постановки. Самая популярная из них - балет “Щелкунчик”, с 2024 года билеты на него продаются только по паспорту. Большая часть новогодних постановок стартует с 20 декабря.
Самые востребованные новогодние мероприятия в Москве:
  • Кремлевская елка;
  • “Полный вперед!” - новогоднее представление на киностудии “Мосфильм”;
  • Новогодняя елка в Цирке Никулина на Цветном бульваре;
  • Елка в храме Христа Спасителя;
  • Представление в Большом Московском цирке “Сказка о Золотой рыбке”.

Где остановиться

На новогодние праздники можно самостоятельно снять номер в гостинице или купить тур в Москву с бронированием апартаментов в отелях города. Вариантов множество - от бюджетных хостелов до отелей 5*.
Средняя стоимость ночи в новогодние праздники в Москве в отеле 4* на двоих составит около 10 тыс. рублей, если номер забронирован в ноябре.

Как работает транспорт

Метро и Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать в особом режиме, продлят свою работу и наземные маршруты. На всех объектах транспортной сферы будут усилены меры безопасности.

Как добраться до столицы

Добраться до Москвы можно разными способами: на машине, автобусе, поезде, электричке или самолёте - всё зависит от точки отправления и ее дальности от столицы. Но покупать билеты лучше заранее, так как в декабре найти нужный вариант сложнее, а стоимость билетов выше.
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год
3 декабря, 16:56

Мнение эксперта

В Москве представлено множество локаций для встречи Нового года и Рождества. Предложения с совершенно разным набором услуг - от экономного варианта до VIP-программ c all inclusive.
Например, отметить торжество с прекрасным видом на ночную праздничную Москву можно на 90 этаже Москва-Сити или в панорамном ресторане Крым Terrace с видом на набережную, где пройдут фуршеты, музыкальные выступления, программы для каждой возрастной категории.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНовогодние украшения на Тверской улице в Москве
Новогодние украшения на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Новогодние украшения на Тверской улице в Москве
В агентстве MICE-туризма и деловых путешествий IBC Corporate Travel отмечают, что такие комплексы отдыха, как в Завидово, бронируют уже с начала осени, поэтому свободных мест здесь практически нет. Зато тех клиентов, которые спланировали отдых заранее, ждут шоу-программа, подогреваемые бассейны под открытым небом и комфортные коттеджи для проживания.
В Москве множество мест, подходящих для семейного отдыха и развлекательных программ на новогоднюю и рождественскую тематику.
Наиболее популярные площадки для прогулок с детьми:
  • Парк Кузьминки;
  • Лианозовский парк;
  • Таганский парк;
  • Сиреневый сад;
  • Каток в парке Горького;
  • Городская ферма на ВДНХ.
Какой салют лучше выбрать на Новый год и другие праздники: виды фейерверков - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Чтобы не разорвался в руках: как выбрать фейерверк и не ошибиться
9 декабря, 15:28
 
МоскваНовый годЗарядье"Сокольники"Сергей СобянинОтдыхДед МорозСнегурочкаПарк имени ГорькогоВДНХ
 
 
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