https://ria.ru/20241211/moskva-1840053719.html

Новый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации

Новый год в Москве 2025: где встретить, куда сходить, программа мероприятий

Новый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локации

Празднование Нового года в Москве - это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2025 год в столице России, как необычно отметить торжество,... РИА Новости, 11.12.2024

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2024-12-11T19:50

москва

новый год

зарядье

"сокольники"

сергей собянин

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Празднование Нового года в Москве - это всегда богатая программа и масса впечатлений. Где встретить 2025 год в столице России, как необычно отметить торжество, куда сходить в новогоднюю ночь и на каникулах, главные мероприятия, самые посещаемые площади, праздничные локации для встречи с детьми, будет ли салют в центре города - в материале РИА Новости.Новый год в МосквеПраздничные выходные в Москве и всей России продлятся с 29 декабря по 8 января 2025 года. Москвичей и гостей города ожидает множество вариантов празднования Нового 2025 года. Составить маршрут для новогодних каникул можно самостоятельно или купить тур.MICE-департамент IBC Corporate Travel отмечает следующую тенденцию: театр стал обязательной программой для Нового года у многих заказчиков корпоративных туров. В Москве балет, музыкальные концерты, детские ёлки и театральные постановки проходят по несколько раз в день, поэтому не составляет труда сформировать тур по интересам, датам и бюджету.Где встретить Новый годАфиша мероприятий на Новый 2025 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество - от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом.Где пройдут главные гуляньяНовогодние мероприятия пройдут в Москве в 2024-2025 году пройдут на множестве локаций. Вот некоторые из них.Красная площадьНа Красной площади расположена нарядная елка, сосредоточены основные праздничные мероприятия: аттракционы, музыкальные выступления, интерактивная программа развлечений, ГУМ-ярмарка и каток. Но не все знают, что в ночь с 31 декабря на 1 января площадь закрывают, доступен только ГУМ-каток и на нем остаются те, кто приобрел билет на ночной сеанс, который длится с 22-00 до 2-00. Ежегодно выпускается 500 таких билетов. Все новогодние праздники на Красной площади будут работать ярмарка и ретрокарусели, в этом году они оформлены в стиле хохломы.Манежная площадьКроме Красной площади зрелищно и интересно провести новогодние праздники в Москве можно на Манежной площади, которая ежегодно радует глаз креативными световыми инсталляциями. Это одна из лучших новогодних фотозон в столице. Вокруг елки размещают павильоны с сувенирами и угощениями. Именно здесь находится одна из главных площадок фестиваля “Путешествие в Рождество”, все каникулы будут проходить концерты и мастер-классы. 31 декабря она работает с 10-00 до 20-00.ВДНХЯркие сказочные иллюминации, скульптуры и другой праздничный декор, ярмарки, а также огромный каток с разноцветной подсветкой, музыкальное сопровождение и культурно-развлекательные мероприятия - площадки ВДНХ радуют разнообразием программ. С 21 декабря по 12 января здесь будет проходить праздничная программа “Новый год на Ферме. Резиденция Деда Мороза”. Ночные сеансы катания на катке со специальной подсветкой с 23-30 до 2-00 намечены на 14 декабря, 6, 25 января и 14 февраля. Каждую субботу у ледового бара будут организованы гастрономические мастер-классы в рамках проекта “Гастрономическая карта России”.Сад ЭрмитажОкунуться в атмосферу настоящих народных гуляний и получить заряд позитивных эмоций приглашает сад Эрмитаж. Посетителей ждут уличные спектакли, мастер-классы от Деда Мороза, музыкальная программа и анимация.Сад им. БауманаВ саду им. Баумана работает один из уютных и красивых катков в центре Москвы. Здесь также можно полюбоваться праздничной иллюминацией и сделать новогодние фото на память.Парк “Зарядье”Одна из самых стильных локаций столицы парк "Зарядье" расположен в самом центре города и предлагает отдых для всей семьи. Ежегодно здесь проводится праздничная программа, концерты известных артистов, конкурсы, игры, мастер-классы для детей и взрослых. А еще тут можно полюбоваться украшенными елками и побывать в настоящей ледяной пещере.В прошлом году посетителям парка была представлена новогодняя премьера балета “Щелкунчик”, чем порадуют организаторы москвичей и гостей столицы на этот раз - пока неизвестно. Программу обнародуют к концу декабря.Парк “Сокольники”Атмосферные зимние каникулы ждут гостей, посещающих парк "Сокольники". Большой каток, иллюминация, праздничная музыка и глинтвейн создают настроение. По традиции в новогодние каникулы здесь пройдут рождественские ярмарки и красочные ледовые шоу, спортивные развлечения и зимние забавы. На территории парка можно покататься на лыжах или поиграть в снежки.Парк ГорькогоВ парке Горького все новогодние праздники будет работать каток с 10 до 23 часов, оформление его каждый год разное, на этот раз оно посвящено творчеству советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки, а основной лейтмотив - тематика кино. В зимние каникулы здесь традиционно проводятся концерты и различные мастер-классы.Тверская улицаГулять среди праздничных световых декораций, лакомиться вкусными блюдами и делать памятные фотографии, смотреть традиционный бал-маскарад можно и на Тверской улице.Поклонная гораПрекрасный панорамный вид на праздничный город открывается с Поклонной горы. С 29 декабря по 12 января здесь пройдет фестиваль “Ледовая Москва. В кругу семьи”, в рамках которого будут представлены грандиозные ледовые скульптуры, показан новогодний мюзикл о любви, пройдут анимационные программы, народные гулянья.Воробьёвы горыЗавораживающие виды на достопримечательности столицы открываются, если подняться на смотровую площадку Воробьевых гор. Для всех желающих доступен новый кластер зимних видов спорта: площадки для занятия сноубордом, горными лыжами, катания на тюбинге. 21 декабря здесь пройдет фестиваль “Горы рядом”: посетителям будет доступно не только катание по легендарному склону, но и мастер-классы от профессионалов.Афиша мероприятийАфиша мероприятий на Новый 2025 год в Москве обширная. Столица предлагает множество программ на Новый год и Рождество: от отдыха в аквапарках с детьми до активных зимних забав под открытым небом.Новогодний салютЛюбимый россиянами праздничный новогодний салют вот уже третий год подряд не проводится в столице.Куда пойти в Москве на новогодние праздникиВ последние годы одно из самых масштабных мероприятий на новогодние праздники в Москве - фестиваль “Путешествие в Рождество”, который проводится на нескольких площадках и предлагает различные развлечения для гостей самого разного возраста. Событие пройдет с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025.Большое количество катков - крытых и открытых, платных и бесплатных радует своей культурной программой.Традиционный интерес вызывают и балетные постановки. Самая популярная из них - балет “Щелкунчик”, с 2024 года билеты на него продаются только по паспорту. Большая часть новогодних постановок стартует с 20 декабря.Самые востребованные новогодние мероприятия в Москве:Где остановитьсяНа новогодние праздники можно самостоятельно снять номер в гостинице или купить тур в Москву с бронированием апартаментов в отелях города. Вариантов множество - от бюджетных хостелов до отелей 5*.Средняя стоимость ночи в новогодние праздники в Москве в отеле 4* на двоих составит около 10 тыс. рублей, если номер забронирован в ноябре.Как работает транспортМетро и Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать в особом режиме, продлят свою работу и наземные маршруты. На всех объектах транспортной сферы будут усилены меры безопасности.Как добраться до столицыДобраться до Москвы можно разными способами: на машине, автобусе, поезде, электричке или самолёте - всё зависит от точки отправления и ее дальности от столицы. Но покупать билеты лучше заранее, так как в декабре найти нужный вариант сложнее, а стоимость билетов выше.Мнение экспертаВ Москве представлено множество локаций для встречи Нового года и Рождества. Предложения с совершенно разным набором услуг - от экономного варианта до VIP-программ c all inclusive.Например, отметить торжество с прекрасным видом на ночную праздничную Москву можно на 90 этаже Москва-Сити или в панорамном ресторане Крым Terrace с видом на набережную, где пройдут фуршеты, музыкальные выступления, программы для каждой возрастной категории.В агентстве MICE-туризма и деловых путешествий IBC Corporate Travel отмечают, что такие комплексы отдыха, как в Завидово, бронируют уже с начала осени, поэтому свободных мест здесь практически нет. Зато тех клиентов, которые спланировали отдых заранее, ждут шоу-программа, подогреваемые бассейны под открытым небом и комфортные коттеджи для проживания.В Москве множество мест, подходящих для семейного отдыха и развлекательных программ на новогоднюю и рождественскую тематику.Наиболее популярные площадки для прогулок с детьми:

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Артем Смирнов

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