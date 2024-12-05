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Биография Мишеля Барнье

Биография Мишеля Барнье - РИА Новости, 05.12.2024

Биография Мишеля Барнье

Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:20

2024-12-05T11:20

2024-12-05T11:20

справки

франция

мишель барнье

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Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции.В 1972 году окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса.Политическую карьеру начал в 14 лет в департаменте Савойя как активист движения голлистов.В 1973-1999 годах был членом генерального совета департамента Савойи от кантона Бур-Сен-Морис, в 1982-1999 годах возглавлял генеральный совет.В 1973-1974 годах работал в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, в 1974-1976 годах – в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, в 1976-1977 годах в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.В 1978 году был избран депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента Франции), став на тот момент самым молодым членом парламента.В 1987-1992 годах был сопредседателем Жан-Клода Килли в Организационном комитете XVI Олимпийских игр в Альбервиле (Савойя).В 1993-1995 годах занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра.В 1995-1997 годах – министр по европейским делам Франции в правительстве Алена Жюппе.В 1997-1999 годах был членом Сената (верхняя палата парламента) от департамента Савойя.В 1999-2004 годах – европейский комиссар, отвечающий за региональную политику и реформу европейских институтов.В 2004-2005 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена.С 2006 года является политическим советником партии Les Républicains ("Республиканцы").С 2006 по 2015 год был вице-президентом Европейской народной партии (ЕНП).В 2006-2007 годах – вице-президент Mérieux Alliance, отвечающий за международные отношения.В 2007-2009 годах – министр сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона.В 2006 году был советником президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.В 2009-2010 годах – член Европейского парламента, возглавлял французскую делегацию в группе Европейской народной партии.С 2010 по 2014 год был европейским комиссаром по внутреннему рынку и услугам.В 2014 году Барнье намеревался стать кандидатом от ЕНП на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), однако проиграл Жан-Клоду Юнкеру.В 2015-2016 годах – советник по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера.В 2016 году Мишель Барнье был назначен главным переговорщиком Европейской комиссии с Соединенным Королевством по поводу выхода из Европейского союза, затем был главным переговорщиком, отвечающим за подготовку торгового соглашения между Великобританией и ЕС.В марте 2021 года Мишель Барнье покинул Европейскую комиссию и посвятил себя продвижению своей книги La Grande Illusion, которая представляет собой дневниковый отчет о четырех годах его работы в качестве переговорщика Европейского союза по Brexit.В 2021 году он стал членом Республиканского стратегического совета.В августе 2021 года Мишель Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2022 года, однако в декабре 2021 года покинул гонку.5 сентября 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Барнье премьер-министром, сменив на этом посту Габриэля Атталя.Новый состав правительства подвергся критике со стороны левых сил, одержавших победу на внеочередных выборах в парламент в июле 2024 года.4 октября 192 депутата, входящие в коалицию левых в парламенте Франции, выдвинули вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Однако 8 октября депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству. 2 декабря Барнье выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год. Он не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов. Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента. В тот же день оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в обход депутатов. 4 декабря вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье был поддержан большинством депутатов (331 из 577) и был принят. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.Мишель Барнье является автором ряда книг, в числе которых "Да здравствует политика" (1985), "Атлас главных рисков" (1992), "К неизведанному морю" (1994) и др.Мишель Барнье женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, франция, мишель барнье