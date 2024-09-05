https://ria.ru/20240905/barne-1970829224.html

Мишеля Барнье назначили новым премьером Франции

Мишеля Барнье назначили новым премьером Франции - РИА Новости, 05.09.2024

Мишеля Барнье назначили новым премьером Франции

Бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье назначили новым премьер-министром Франции, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:25

2024-09-05T14:25

2024-09-05T15:32

в мире

франция

мишель барнье

евросоюз

эммануэль макрон

жан-пьер раффарен

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 5 сен — РИА Новости. Бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье назначили новым премьер-министром Франции, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Елисейский дворец только что подтвердил назначение Мишеля Барнье новым премьер-министром", — говорится в сообщении.В коммюнике офиса президента республики утверждается, что Барнье и его правительство создадут условия для максимальной стабильности в стране и смогут собрать вокруг себя наибольшее число различных партийных представителей.Уточняется, что передача власти от уходящего главы правительства Габриэля Атталя, а также первое обращение нового премьера к французам состоятся позднее в четверг.Барнье — политик от партии "Республиканцы". Ему 73 года. За свою карьеру занимал различные министерские должности, в том числе пост главы МИД в правительстве Жан-Пьера Раффарена в 2004-2005 годах, а также министра сельского хозяйства и рыболовства в кабмине Франсуа Фийона в 2007-2009 годах. С 2010 по 2014 год — европейский комиссар по внутренней торговле. В 2016-м Барнье назначили главой переговорной группы Евросоюза по Brexit.Как ранее сообщали источники BFMTV, новый премьер имеет репутацию готового к содействию политика в окружении Эммануэля Макрона. В свою очередь, депутат от президентской партии "Возрождение" Матье Лефевр заявлял в эфире телеканала, что Барнье способен сработаться с центристами и продемонстрировать стабильность.В июле во Франции прошли внеочередные выборы в парламент. Коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании. Президентская коалиция "Вместе за республику" оказалась на втором месте, заняв 168 мест в нижней палате парламента. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" стала третьей, ей досталось 143 мандата. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования правительства. Позднее Макрон принял отставку правительства Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до создания нового кабмина.

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https://ria.ru/20240905/barne-1970739717.html

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в мире, франция, мишель барнье, евросоюз, эммануэль макрон, жан-пьер раффарен, габриэль атталь