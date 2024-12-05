https://ria.ru/20241205/premer-1987431958.html

Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV

Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV - РИА Новости, 05.12.2024

Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV

Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:06

2024-12-05T01:06

2024-12-05T01:30

в мире

франция

мишель барнье

эммануэль макрон

отставки и назначения - новости

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники. "Ожидается, что Мишель Барнье в этот четверг, 5 декабря, в 10.00 (12.00 мск) подаст в Елисейском дворце (президенту Франции - ред.) Эммануэлю Макрону прошение об отставке себя и своего правительства", — говорится в материале. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

https://ria.ru/20241204/makron-1987426040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон, отставки и назначения - новости