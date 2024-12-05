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Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV - РИА Новости, 05.12.2024
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01:06 05.12.2024 (обновлено: 01:30 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/premer-1987431958.html
Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV
Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV - РИА Новости, 05.12.2024
Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV
Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:06
2024-12-05T01:30
в мире
франция
мишель барнье
эммануэль макрон
отставки и назначения - новости
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники. "Ожидается, что Мишель Барнье в этот четверг, 5 декабря, в 10.00 (12.00 мск) подаст в Елисейском дворце (президенту Франции - ред.) Эммануэлю Макрону прошение об отставке себя и своего правительства", — говорится в материале. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
https://ria.ru/20241204/makron-1987426040.html
https://ria.ru/20241204/votum-1987424734.html
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в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон, отставки и назначения - новости
В мире, Франция, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон, Отставки и назначения - Новости
Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV

BFMTV: премьер Франции Барнье подаст в четверг прошение об отставке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМишель Барнье
Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мишель Барнье. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Франции Мишель Барнье, как ожидается, подаст прошение об отставке его правительства утром в четверг по местному времени, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
"Ожидается, что Мишель Барнье в этот четверг, 5 декабря, в 10.00 (12.00 мск) подаст в Елисейском дворце (президенту Франции - ред.) Эммануэлю Макрону прошение об отставке себя и своего правительства", — говорится в материале.
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Макрон обратится к нации после отставки его правительства
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В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
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В миреФранцияМишель БарньеЭммануэль МакронОтставки и назначения - Новости
 
 
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