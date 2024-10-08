https://ria.ru/20241008/votum-1977061941.html
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству - РИА Новости, 08.10.2024
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству
Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:52
2024-10-08T20:52
2024-10-08T21:05
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мишель барнье
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ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, выдвинутый блоком левых "Новый народный фронт", свидетельствуют результаты голосования. Так, 197 депутатов отдали голоса за вотум недоверия из необходимых 289. Это стало первым голосованием о доверии новому правительству. Трансляция велась на сайте Нацсобрания.Исход голосования был ожидаем, поскольку изначально вотум выдвинули 192 депутата, входящие в коалицию левых. При этом фракция правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" не планировала голосовать в его поддержку.На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В начале сентября премьером был назначен правый политик Мишель Барнье, а 19 сентября он представил Макрону список из 38 кандидатов в новый кабмин, большая часть из них - выходцы из президентской коалиции.
https://ria.ru/20241008/parlament-1976974290.html
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франция, в мире, мишель барнье
Франция, В мире, Мишель Барнье
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству Мишеля Барнье
ПАРИЖ, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, выдвинутый блоком левых "Новый народный фронт", свидетельствуют результаты голосования.
Так, 197 депутатов отдали голоса за вотум недоверия из необходимых 289. Это стало первым голосованием о доверии новому правительству. Трансляция велась на сайте Нацсобрания.
Исход голосования был ожидаем, поскольку изначально вотум выдвинули 192 депутата, входящие в коалицию левых. При этом фракция правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" не планировала голосовать в его поддержку.
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В начале сентября премьером был назначен правый политик Мишель Барнье, а 19 сентября он представил Макрону список из 38 кандидатов в новый кабмин, большая часть из них - выходцы из президентской коалиции.