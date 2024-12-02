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Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 02.12.2024
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17:49 02.12.2024 (обновлено: 19:04 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986926562.html
Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру
Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 02.12.2024
Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру
Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:49
2024-12-02T19:04
франция
в мире
мишель барнье
парламент франции
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в обход депутатов, сообщила лидер фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано, ее обращение транслировал телеканал BFMTV."Это самый жестокий бюджет социального страхования в истории Франции. Мы немедленно выдвигаем вотум недоверия", — сказала депутат.По ее словам, теперь парламентарии будут добиваться отставки президента страны Эммануэля Макрона."Мы более не принимаем тоталитаризм Макрона и его кабмина, который постоянно насильно проводит законопроекты", — подчеркнула она.В свою очередь, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Барнье.Голосование по этому вопросу состоится в среду. Если вотум поддержат большинство депутатов (289 из 577), то он будет принят и правительство уйдет в отставку.Ранее в понедельник Барнье выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год. Премьер не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
https://ria.ru/20241127/frantsiya-1985906593.html
https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html
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франция, в мире, мишель барнье, парламент франции, эммануэль макрон
Франция, В мире, Мишель Барнье, Парламент Франции, Эммануэль Макрон
Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру

Оппозиция в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия премьеру Барнье

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание парламента Франции
Здание парламента Франции - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание парламента Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в обход депутатов, сообщила лидер фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано, ее обращение транслировал телеканал BFMTV.
"Это самый жестокий бюджет социального страхования в истории Франции. Мы немедленно выдвигаем вотум недоверия", — сказала депутат.
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По ее словам, теперь парламентарии будут добиваться отставки президента страны Эммануэля Макрона.
"Мы более не принимаем тоталитаризм Макрона и его кабмина, который постоянно насильно проводит законопроекты", — подчеркнула она.
В свою очередь, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Барнье.
Голосование по этому вопросу состоится в среду. Если вотум поддержат большинство депутатов (289 из 577), то он будет принят и правительство уйдет в отставку.
Париж - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Ранее в понедельник Барнье выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год. Премьер не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.
Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.
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