https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986926562.html

Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру

Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 02.12.2024

Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру

Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:49

2024-12-02T17:49

2024-12-02T19:04

франция

в мире

мишель барнье

парламент франции

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Оппозиция левых во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в обход депутатов, сообщила лидер фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано, ее обращение транслировал телеканал BFMTV."Это самый жестокий бюджет социального страхования в истории Франции. Мы немедленно выдвигаем вотум недоверия", — сказала депутат.По ее словам, теперь парламентарии будут добиваться отставки президента страны Эммануэля Макрона."Мы более не принимаем тоталитаризм Макрона и его кабмина, который постоянно насильно проводит законопроекты", — подчеркнула она.В свою очередь, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Барнье.Голосование по этому вопросу состоится в среду. Если вотум поддержат большинство депутатов (289 из 577), то он будет принят и правительство уйдет в отставку.Ранее в понедельник Барнье выступил на заседании Национального собрания, где обсуждался текст законопроекта о бюджете социального страхования на 2025 год. Премьер не стал дожидаться голосования парламентариев, заявив, что применяет статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет провести документ в обход депутатов.Они, со своей стороны, обсуждали компромиссный текст, подготовленный смешанной паритетной комиссией, состоящей из семи сенаторов и семи депутатов, которые должны были согласовать позиции обеих палат парламента.

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https://ria.ru/20241127/frantsiya-1985906593.html

https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, в мире, мишель барнье, парламент франции, эммануэль макрон