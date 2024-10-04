https://ria.ru/20241004/frantsiya-1976417411.html

Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия новому премьеру

Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия новому премьеру - РИА Новости, 04.10.2024

Блок левых в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия новому премьеру

Левый "Новый народный блок" в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который занял свой пост месяц назад, сообщило... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:15

2024-10-04T17:15

2024-10-04T18:15

в мире

франция

мишель барнье

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ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости. Левый "Новый народный блок" в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который занял свой пост месяц назад, сообщило агентство France-Presse."Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы", — говорится в документе, который попал в распоряжение агентства.Вотум выдвинули 192 депутата, входящие в коалицию левых. Его представит лидер социалистов Оливье Фор на заседании Национального собрания во вторник.У этого решения мало шансов на принятие, так как фракция правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" не намерена его поддерживать.Чтобы вотум был принят, а премьер и его кабинет ушли в отставку, требуется большинство голосов. На внеочередных выборах в парламент в июле победил блок левых, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй и заняла 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.Барнье возглавил правительство 5 сентября, сменив на этом посту Габриэля Атталя. В этот же день крупнейшая партия блока левых "Непокорившаяся Франция", а также Социалистическая партия и Французская коммунистическая партия заявили, что будут выдвигать новому премьеру вотум недоверия.

https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975932814.html

https://ria.ru/20240922/frantsiya-1974091854.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971589742.html

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в мире, франция, мишель барнье