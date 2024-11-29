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Режиссер Александр Титель: опера – актуальное отражение нашей жизни

Режиссер Александр Титель: опера – актуальное отражение нашей жизни - РИА Новости, 29.11.2024

Режиссер Александр Титель: опера – актуальное отражение нашей жизни

Худрук оперной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко режиссер Александр Титель отмечает юбилей – 30 ноября ему исполняется 75... РИА Новости, 29.11.2024

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культпоход

александр титель

хибла герзмава

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

москва

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Худрук оперной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко режиссер Александр Титель отмечает юбилей – 30 ноября ему исполняется 75 лет. В прошлом выпускник ГИТИСа, главный режиссер Свердловского театра оперы и балета (сегодня – Урал Опера Балет), в 1991 году он занял свой нынешний пост. Благодаря его художественному руководству опера музыкального театра на Большой Дмитровке обрела свое современное "лицо" – здесь идут настоящие оперные шлягеры, редко звучащие произведения классиков, а также произведения ХХ века.К своему юбилею Алесандр Титель написал книгу "Опыты оперы", а в театре откроется выставка о работе над знаковыми спектаклями режиссера. Кадры из наиболее известных постановок мастера – в нашей фотоленте.Одной из первых постановок Александра Тителя на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко стала опера "Эрнани" Верди. "В начале полуголодных, смутных 90-х мы остро чувствовали, что необходим праздник театра, торжество театра. И поэтому – Верди! С тяжелыми колоннами, в постаревшей позолоте, с профессиональными фехтовальщиками, с удивительным дирижером Вольфом Гореликом, который был приглашен из Оперетты специально на этот спектакль. Со статуями, гобеленами, всей роскошью, которую придумал художник спектакля Владимир Арефьев. С такой вот именно что оперной красотой", – вспоминает режиссер.Еще одной работой с дирижером Вольфом Гореликом стал спектакль "Так поступают все женщины" Моцарта в 2006 году. Художником-постановщиком выступил также Владимир Арефьев. С этим художником Александра Тителя связывают многие годы совместной работы – они сотрудничали еще в Свердловске (сейчас – Екатеринбург), а с 1992 года Арефьев стал главным художником музыкального театра на Большой Дмитровке.В опере "Так поступают все женщины" действие перенесено во фронтовой госпиталь ХХ века. Критики отмечали, что Александру Тителю удалось придумать спектакль, в котором "есть место и легкому сарказму, и печали, и обостренности переживаний"."Евгений Онегин" Чайковского в постановке Александра Тителя идет на этой сцене с 2007 года. Одно из главных качеств этого спектакля – соединение традиций и новаторства. Режиссер не перечит эпохе ни Пушкина, ни Чайковского. Все артисты постановки молоды, пластически подвижны и переживают историю героев, как свою собственную. Это качество удается сохранять спектаклю на протяжении многих лет его "жизни"."Этот театр очень близок мне по сути. Перемены заложены в его устройстве, в его природе, которой я с наслаждением подыгрываю вот уже много лет. Поиск, эксперимент, студийность – в его крови", – говорил Александр Титель в интервью РИА Новости.В 2012 году Александр Титель поставил эпохальную оперу Прокофьева "Война и мир". В первой сцене Наташа и Соня практически парили над сценой, стоя на специальных балконах. А сцена первого бала Наташи Ростовой была решена камерно и лирично, насколько это возможно: действие как бы происходило за сценой, а внимание зрителей было приковано к двум главным героям. Это создавало максимальный контраст батальным картинам оперы.Одним из музыкальных раритетов на сцене театра стала опера "Медея" Керубини, премьера 2015 года. Спектакль был поставлен на двух певиц труппы – Хиблу Герзмава и Наталью Мурадымову. Главная партия в этом спектакле требует вокальной и артистической мощи. Костюмы отсылают к 1930-ым годам, однако огромные тетраподы (фигурные блоки-волнорезы) – важный элемент сценографии – придают спектаклю вневременной характер.В том же 2015 году Александр Титель поставил "Хованщину" Мусоргского, одну из самых важных и многолюдных по числу участников опер русского репертуара. Во многом эта опера стала продолжением "Войны и мира", появившейся тремя годами ранее. Критики писали об особом режиссерском подчерке и том, что в этих операх на первый план режиссер выводит хор в качестве главного героя."В этой работе нам хотелось очень сжатого и страстного Мусоргского, а не "разляпистой" и долгой "Хованщины", – говорил позже Алекандр Титель в интервью РИА Новости.В начале 2024 года на сцене театра была поставлена "Русалка" Даргомыжского – название, которое редко встречается на афишах. Здесь Александр Титель перенес картину из последнего действия в начало, сделав из нее таким образом некий эпилог к спектаклю – камертон всего повествования.В последние годы около 40% постановок театра – это музыка ХХ и XXI веков. Приобщать публику к новым произведением непросто, но необходимо – считает Александр Титель. "Надо, как одна известная лягушка, сбивать молоко в масло. Без современной музыки оперный театр заглохнет. Нельзя жить только "Онегиным" или "Травиатой", как бы прекрасны они ни были", – уверен режиссер и добавляет: "Опера ­– наиболее актуальное отражение нашей жизни в 21 веке".Александр Титель – не только главный режиссер театра, но и художественный руководитель оперной труппы. Именно он в сотрудничестве с коллегами во многом сформировал эту оперную труппу такой, какой мы знаем ее сегодня: с прекрасными голосами, современными, актерски одаренными певцами, разнообразным репертуаром. А синергия оперной и балетной трупп определяют современный облик Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко."Для меня важно сложившееся взаимодействие между оперной и балетной труппами: опытный, маститый, стабильный, интеллигентный руководитель оперы Александр Борисович Титель и молодой, талантливый, витальный, рискующий руководитель балета Максим Андреевич Севагин. Создается позитивное творческое напряжение между оперой и балетом", – отмечал в интервью РИА Новости генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов.

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