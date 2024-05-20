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Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева

Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева - РИА Новости, 20.05.2024

Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева

Более 30 постановок в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, цветовые интерьеры театра и красивейший занавес, который зрители видят... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

культпоход

александр титель

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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Более 30 постановок в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, цветовые интерьеры театра и красивейший занавес, который зрители видят каждый вечер – все это плоды работы народного художника РФ, академика РАХ и лауреата премии "Золотая маска" Владимира Арефьева. 20 мая ему исполняется 75 лет. К юбилею мастера РИА Новости рассказывает о нем самом и его работах в театре.Владимир Арефьев более 30 лет является главным художником Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Оформленные им спектакли знают и любят завсегдатаи этого места. Закончив в 1973 году Суриковский институт, Владимир Анатольевич около 20 лет работал на разных сценических площадках Советского Союза. В 1987 году в Музыкальный театр Арефьева пригласил худрук балета Дмитрий Брянцев. Их совместной работой стал Вечер классической хореографии.После Вечера классической хореографии Арефьев присоединился к театру, продолжив работать здесь в балетном и оперном жанрах. Так, в 2001 году он создал новую сценографию и костюмы к знаменитой "Снегурочке" в постановке Владимира Бурмейстера – спектаклю, который с успехом идет на сцене театра с 1963 года.Одна из последних работ Владимира Арефьева в МАМТ– юмористическая постановка худрука балета театра Максима Севагина "Класс-концерт". В своих интервью художник подчеркивает: процесс создания спектакля – работа коллегиальная. Успех кроется в том, чтобы "не разрушить ансамбль".Пост главного художника Музыкального театра Арефьев занял 1993. В следующем году он создал первый оперный спектакль на его сцене, оформив "Эрнани" Дж. Верди в постановке режиссера Тителя. Эта работа принесла театру первую "Золотую маску".Александр Титель, худрук оперной труппы и главный режиссер театра, уже четверть века работает в тесном сотрудничестве с Владимиром Арефьевым. Он говорит, что сценографические решения художника "требуют подробного и активного освоения постановщиком и актерами созданного им пространства. Его надо присваивать вместе с ролью". Одна из их совместных работ – опера "Война и мир" Прокофьева.Владимир Арефьев сочетает две, казалось бы, совсем разных грани таланта: человек творческий, он еще ведет и огромную административную работу, настроил процесс работы производственных цехов и мастерских. Сам он подчеркивает важность сохранения традиций, говорит, что старается развивать дальше все то, что было создано его предшественниками.Художник говорит, что открыт ко всему новому, главное, чтобы спектакль был интересным. Он подчеркивает: если тебе дано право сочинять и показывать людям, то ты обязан уметь сказать и показать что-то новое.Коллеги утверждают, что Владимир Арефьев – одновременно приверженец традиций и выдумщик-экспериментатор; практик, назубок знающий старые секретные приемы театрального ремесла, и фантазер. В списке работ художника – музыкальные и драматические постановки.

https://ria.ru/20240227/schedrinpremera-1929821989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, александр титель, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко