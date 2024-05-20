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Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева - РИА Новости, 20.05.2024
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Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева
Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева - РИА Новости, 20.05.2024
Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева
Более 30 постановок в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, цветовые интерьеры театра и красивейший занавес, который зрители видят... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:00
2024-05-20T08:00
культпоход
александр титель
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
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Более 30 постановок в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, цветовые интерьеры театра и красивейший занавес, который зрители видят каждый вечер – все это плоды работы народного художника РФ, академика РАХ и лауреата премии "Золотая маска" Владимира Арефьева. 20 мая ему исполняется 75 лет. К юбилею мастера РИА Новости рассказывает о нем самом и его работах в театре.Владимир Арефьев более 30 лет является главным художником Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Оформленные им спектакли знают и любят завсегдатаи этого места. Закончив в 1973 году Суриковский институт, Владимир Анатольевич около 20 лет работал на разных сценических площадках Советского Союза. В 1987 году в Музыкальный театр Арефьева пригласил худрук балета Дмитрий Брянцев. Их совместной работой стал Вечер классической хореографии.После Вечера классической хореографии Арефьев присоединился к театру, продолжив работать здесь в балетном и оперном жанрах. Так, в 2001 году он создал новую сценографию и костюмы к знаменитой "Снегурочке" в постановке Владимира Бурмейстера – спектаклю, который с успехом идет на сцене театра с 1963 года.Одна из последних работ Владимира Арефьева в МАМТ– юмористическая постановка худрука балета театра Максима Севагина "Класс-концерт". В своих интервью художник подчеркивает: процесс создания спектакля – работа коллегиальная. Успех кроется в том, чтобы "не разрушить ансамбль".Пост главного художника Музыкального театра Арефьев занял 1993. В следующем году он создал первый оперный спектакль на его сцене, оформив "Эрнани" Дж. Верди в постановке режиссера Тителя. Эта работа принесла театру первую "Золотую маску".Александр Титель, худрук оперной труппы и главный режиссер театра, уже четверть века работает в тесном сотрудничестве с Владимиром Арефьевым. Он говорит, что сценографические решения художника "требуют подробного и активного освоения постановщиком и актерами созданного им пространства. Его надо присваивать вместе с ролью". Одна из их совместных работ – опера "Война и мир" Прокофьева.Владимир Арефьев сочетает две, казалось бы, совсем разных грани таланта: человек творческий, он еще ведет и огромную административную работу, настроил процесс работы производственных цехов и мастерских. Сам он подчеркивает важность сохранения традиций, говорит, что старается развивать дальше все то, что было создано его предшественниками.Художник говорит, что открыт ко всему новому, главное, чтобы спектакль был интересным. Он подчеркивает: если тебе дано право сочинять и показывать людям, то ты обязан уметь сказать и показать что-то новое.Коллеги утверждают, что Владимир Арефьев – одновременно приверженец традиций и выдумщик-экспериментатор; практик, назубок знающий старые секретные приемы театрального ремесла, и фантазер. В списке работ художника – музыкальные и драматические постановки.
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культпоход, александр титель, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
Культпоход, Александр Титель, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Практик и фантазер: лучшие работы в театре художника Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Война и мир"
Спектакль Война и мир - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
Читать ria.ru в
Более 30 постановок в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, цветовые интерьеры театра и красивейший занавес, который зрители видят каждый вечер – все это плоды работы народного художника РФ, академика РАХ и лауреата премии "Золотая маска" Владимира Арефьева. 20 мая ему исполняется 75 лет. К юбилею мастера РИА Новости рассказывает о нем самом и его работах в театре.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТХудожник Владимир Арефьев
Художник Владимир Арефьев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
Художник Владимир Арефьев
Владимир Арефьев более 30 лет является главным художником Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Оформленные им спектакли знают и любят завсегдатаи этого места. Закончив в 1973 году Суриковский институт, Владимир Анатольевич около 20 лет работал на разных сценических площадках Советского Союза. В 1987 году в Музыкальный театр Арефьева пригласил худрук балета Дмитрий Брянцев. Их совместной работой стал Вечер классической хореографии.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Спектакль Снегурочка. Сценография и костюмы

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Спектакль Снегурочка. Сценография и костюмы

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Спектакль Снегурочка. Сценография и костюмы

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Спектакль Снегурочка. Сценография и костюмы

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Спектакль Снегурочка. Сценография и костюмы

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 5

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 5

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 5

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 5

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 5

Спектакль "Снегурочка". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 5
После Вечера классической хореографии Арефьев присоединился к театру, продолжив работать здесь в балетном и оперном жанрах. Так, в 2001 году он создал новую сценографию и костюмы к знаменитой "Снегурочке" в постановке Владимира Бурмейстера – спектаклю, который с успехом идет на сцене театра с 1963 года.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Класс-концерт. Сценография и костюмы

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Класс-концерт. Сценография и костюмы

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Класс-концерт. Сценография и костюмы

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

Класс-концерт. Сценография и костюмы

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 4

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 4

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 4

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 4

"Класс-концерт". Сценография и костюмы Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 4
Одна из последних работ Владимира Арефьева в МАМТ– юмористическая постановка худрука балета театра Максима Севагина "Класс-концерт". В своих интервью художник подчеркивает: процесс создания спектакля – работа коллегиальная. Успех кроется в том, чтобы "не разрушить ансамбль".
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМЗанавес в зале Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Занавес в зале Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМ
Занавес в зале Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Пост главного художника Музыкального театра Арефьев занял 1993. В следующем году он создал первый оперный спектакль на его сцене, оформив "Эрнани" Дж. Верди в постановке режиссера Тителя. Эта работа принесла театру первую "Золотую маску".
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Война и мир

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Война и мир

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Война и мир

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Война и мир

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Война и мир"
Спектакль Война и мир
Спектакль "Война и мир"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Война и мир"
Спектакль Война и мир
Спектакль "Война и мир"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
6 из 6

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 6

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 6

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 6

Спектакль "Война и мир". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 6
Спектакль "Война и мир"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 6
Спектакль "Война и мир"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
6 из 6
Александр Титель, худрук оперной труппы и главный режиссер театра, уже четверть века работает в тесном сотрудничестве с Владимиром Арефьевым. Он говорит, что сценографические решения художника "требуют подробного и активного освоения постановщиком и актерами созданного им пространства. Его надо присваивать вместе с ролью". Одна из их совместных работ – опера "Война и мир" Прокофьева.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 7
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 7
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 7
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 7
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 7
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
6 из 7
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

Спектакль Хованщина. Сценография

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
7 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
6 из 7

Спектакль "Хованщина". Сценография Владимира Арефьева

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
7 из 7
Владимир Арефьев сочетает две, казалось бы, совсем разных грани таланта: человек творческий, он еще ведет и огромную административную работу, настроил процесс работы производственных цехов и мастерских. Сам он подчеркивает важность сохранения традиций, говорит, что старается развивать дальше все то, что было создано его предшественниками.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ Спектакль "Влюбленный дьявол"
Спектакль Влюбленный дьявол - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
Спектакль "Влюбленный дьявол"
Художник говорит, что открыт ко всему новому, главное, чтобы спектакль был интересным. Он подчеркивает: если тебе дано право сочинять и показывать людям, то ты обязан уметь сказать и показать что-то новое.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Кармен"
Спектакль Кармен
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Кармен"
Спектакль Кармен
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Кармен"
Спектакль Кармен
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Кармен"
Спектакль Кармен
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСпектакль "Кармен"
Спектакль Кармен
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 5
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 5
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 5
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 5
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 5
Спектакль "Кармен"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 5
Коллеги утверждают, что Владимир Арефьев – одновременно приверженец традиций и выдумщик-экспериментатор; практик, назубок знающий старые секретные приемы театрального ремесла, и фантазер. В списке работ художника – музыкальные и драматические постановки.
Макет декораций художника Максима Обрезкова к опере Не только любовь - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Музыкальный театр на Большой Дмитровке покажет оперу Родиона Щедрина
27 февраля, 17:25
 
КультпоходАлександр ТительМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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