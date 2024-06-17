Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке

В основе оперы Даргомыжского – одноименная неоконченная драма Пушкина. Композитор сам работал над либретто, добавив заключительные сцены. При этом он бережно отнесся к пушкинскому тексту и постарался максимально сохранить его стихи.
В основе оперы Даргомыжского – одноименная неоконченная драма Пушкина. Композитор сам работал над либретто, добавив заключительные сцены. При этом он бережно отнесся к пушкинскому тексту и постарался максимально сохранить его стихи.
В этот сюжет композитор привнес народные элементы, стремился сделать образы правдивыми, глубокими и тонкими с психологической точки зрения. Даргомыжский работал над партитурой с 1843 по 1855 год, когда национальный стиль в оперном искусстве только начинал складываться.
В этот сюжет композитор привнес народные элементы, стремился сделать образы правдивыми, глубокими и тонкими с психологической точки зрения. Даргомыжский работал над партитурой с 1843 по 1855 год, когда национальный стиль в оперном искусстве только начинал складываться.
Опера "Русалка" неоднократно ставилась на российских сценах, шла за рубежом. Однако безусловным хитом она не стала. "Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки", – говорит худрук оперной труппы театра, режиссер-постановщик спектакля Александр Титель.
Опера "Русалка" неоднократно ставилась на российских сценах, шла за рубежом. Однако безусловным хитом она не стала. "Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки", – говорит худрук оперной труппы театра, режиссер-постановщик спектакля Александр Титель.
Сюжет оперы строится вокруг любовной истории: дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившемся не по любви, а по сословному этикету. Наташа топится в водах Днепра, а Князь, оставив свою жену, возвращается на берег реки. Став царицей русалок и одержимая жаждой мести, Наташа завлекает Князя в подводный мир.
Сюжет оперы строится вокруг любовной истории: дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившемся не по любви, а по сословному этикету. Наташа топится в водах Днепра, а Князь, оставив свою жену, возвращается на берег реки. Став царицей русалок и одержимая жаждой мести, Наташа завлекает Князя в подводный мир.
Даргомыжский наполнил свою оперу национальными мотивами и исконно русскими персонажами, характерами и обстоятельствами. Он соединил драму и комедийность, бытовые и лирические сцены. Но главное, чего композитор добился – это психологический реализм и сквозное развитие сюжета.
Даргомыжский наполнил свою оперу национальными мотивами и исконно русскими персонажами, характерами и обстоятельствами. Он соединил драму и комедийность, бытовые и лирические сцены. Но главное, чего композитор добился – это психологический реализм и сквозное развитие сюжета.
Сценографию и костюмы для спектакля создает главный художник театра Владимир Арефьев. Всего будет сшито около 250 костюмов – для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромэн". При создании сценических костюмов используют исторические ткани и соответствующий времени крой. А чтобы "состарить" одежду и достичь эффекта поношенности, применяется технология "обживания" – многократная стирка и варка.
Сценографию и костюмы для спектакля создает главный художник театра Владимир Арефьев. Всего будет сшито около 250 костюмов – для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромэн". При создании сценических костюмов используют исторические ткани и соответствующий времени крой. А чтобы "состарить" одежду и достичь эффекта поношенности, применяется технология "обживания" – многократная стирка и варка.
Еще одна непростая задача – создать такие костюмы, которые исполнители могут легко сменить. Так, например, в одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.
Еще одна непростая задача – создать такие костюмы, которые исполнители могут легко сменить. Так, например, в одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.
Лаконичная декорация поможет вывести на передний план человеческую драму. Но простое, казалось бы, оформление пространства сцены требует больших усилий. Более 300 сотрудников задействованы в создании пандуса размером 15х16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Для обшивки металлокаркаса ушло около трех километров доски, которую обработали по специальной технологии и расписали вручную. В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля будет идти своя работа – технические службы театра будут трудиться над тем, чтобы русалки как по волшебству появлялись на сцене "из вод" Днепра.
Лаконичная декорация поможет вывести на передний план человеческую драму. Но простое, казалось бы, оформление пространства сцены требует больших усилий. Более 300 сотрудников задействованы в создании пандуса размером 15х16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Для обшивки металлокаркаса ушло около трех километров доски, которую обработали по специальной технологии и расписали вручную. В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля будет идти своя работа – технические службы театра будут трудиться над тем, чтобы русалки как по волшебству появлялись на сцене "из вод" Днепра.
Масштабная во всех смыслах "Русалка" Даргомыжского завершает сезон русской оперы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в котором МАМТ уже представил два новых спектакля на музыку выдающихся отечественных композиторов: "Царская невеста" Римского-Корсакова и "Не только любовь" Щедрина.
Масштабная во всех смыслах "Русалка" Даргомыжского завершает сезон русской оперы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в котором МАМТ уже представил два новых спектакля на музыку выдающихся отечественных композиторов: "Царская невеста" Римского-Корсакова и "Не только любовь" Щедрина.