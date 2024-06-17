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Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке

Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 17.06.2024

Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 26, 27 и 28 июня оперную премьеру этого сезона в театре – "Русалку" композитора... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:37

2024-06-17T11:37

2024-06-17T11:37

культпоход

александр даргомыжский

александр титель

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 26, 27 и 28 июня оперную премьеру этого сезона в театре – "Русалку" композитора Александра Даргомыжского. Она завершит своеобразный русский оперный сезон в МАМТ. Интересные факты и процесс подготовки к премьере – в нашей фотоленте.

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