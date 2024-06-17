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Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 17.06.2024
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11:37 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/rusalkamamt-1952928049.html
Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке
Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 17.06.2024
Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 26, 27 и 28 июня оперную премьеру этого сезона в театре – "Русалку" композитора... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:37
2024-06-17T11:37
культпоход
александр даргомыжский
александр титель
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
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Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 26, 27 и 28 июня оперную премьеру этого сезона в театре – "Русалку" композитора Александра Даргомыжского. Она завершит своеобразный русский оперный сезон в МАМТ. Интересные факты и процесс подготовки к премьере – в нашей фотоленте.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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культпоход, александр даргомыжский, александр титель, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, фото
Культпоход, Александр Даргомыжский, Александр Титель, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

Воды Днепра и опера "Русалка" в музыкальном театре на Большой Дмитровке

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Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 26, 27 и 28 июня оперную премьеру этого сезона в театре – "Русалку" композитора Александра Даргомыжского. Она завершит своеобразный русский оперный сезон в МАМТ. Интересные факты и процесс подготовки к премьере – в нашей фотоленте.
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

В основе оперы Даргомыжского – одноименная неоконченная драма Пушкина. Композитор сам работал над либретто, добавив заключительные сцены. При этом он бережно отнесся к пушкинскому тексту и постарался максимально сохранить его стихи.

Специальная фотосессия артистов театра к премьере оперы Русалка

В основе оперы Даргомыжского – одноименная неоконченная драма Пушкина. Композитор сам работал над либретто, добавив заключительные сцены. При этом он бережно отнесся к пушкинскому тексту и постарался максимально сохранить его стихи.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
1 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

В этот сюжет композитор привнес народные элементы, стремился сделать образы правдивыми, глубокими и тонкими с психологической точки зрения. Даргомыжский работал над партитурой с 1843 по 1855 год, когда национальный стиль в оперном искусстве только начинал складываться.

Эскизы костюмов к опере Русалка в МАМТ

В этот сюжет композитор привнес народные элементы, стремился сделать образы правдивыми, глубокими и тонкими с психологической точки зрения. Даргомыжский работал над партитурой с 1843 по 1855 год, когда национальный стиль в оперном искусстве только начинал складываться.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
2 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Опера "Русалка" неоднократно ставилась на российских сценах, шла за рубежом. Однако безусловным хитом она не стала. "Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки", – говорит худрук оперной труппы театра, режиссер-постановщик спектакля Александр Титель.

Владимир Дмитрук – Князь. Специальная фотосессия артистов театра к премьере оперы Русалка

Опера "Русалка" неоднократно ставилась на российских сценах, шла за рубежом. Однако безусловным хитом она не стала. "Есть чудесные, несправедливо полузабытые страницы русской музыки. "Русалка" Даргомыжского из таких, а потому очень хочется вернуть ее на сцену, дать вслушаться в эту свежую, естественную стихию русской музыки", – говорит худрук оперной труппы театра, режиссер-постановщик спектакля Александр Титель.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
3 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Сюжет оперы строится вокруг любовной истории: дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившемся не по любви, а по сословному этикету. Наташа топится в водах Днепра, а Князь, оставив свою жену, возвращается на берег реки. Став царицей русалок и одержимая жаждой мести, Наташа завлекает Князя в подводный мир.

Специальная фотосессия артистов театра к премьере оперы Русалка

Сюжет оперы строится вокруг любовной истории: дочь Мельника Наташа брошена Князем, женившемся не по любви, а по сословному этикету. Наташа топится в водах Днепра, а Князь, оставив свою жену, возвращается на берег реки. Став царицей русалок и одержимая жаждой мести, Наташа завлекает Князя в подводный мир.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
4 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Даргомыжский наполнил свою оперу национальными мотивами и исконно русскими персонажами, характерами и обстоятельствами. Он соединил драму и комедийность, бытовые и лирические сцены. Но главное, чего композитор добился – это психологический реализм и сквозное развитие сюжета.

Работа над костюмами к опере Русалка в МАМТ

Даргомыжский наполнил свою оперу национальными мотивами и исконно русскими персонажами, характерами и обстоятельствами. Он соединил драму и комедийность, бытовые и лирические сцены. Но главное, чего композитор добился – это психологический реализм и сквозное развитие сюжета.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
5 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Сценографию и костюмы для спектакля создает главный художник театра Владимир Арефьев. Всего будет сшито около 250 костюмов – для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромэн". При создании сценических костюмов используют исторические ткани и соответствующий времени крой. А чтобы "состарить" одежду и достичь эффекта поношенности, применяется технология "обживания" – многократная стирка и варка.

Работа над костюмами к опере Русалка в МАМТ

Сценографию и костюмы для спектакля создает главный художник театра Владимир Арефьев. Всего будет сшито около 250 костюмов – для трех составов исполнителей главных партий, артистов хора, миманса, специально приглашенных арфисток и артистов цыганского театра "Ромэн". При создании сценических костюмов используют исторические ткани и соответствующий времени крой. А чтобы "состарить" одежду и достичь эффекта поношенности, применяется технология "обживания" – многократная стирка и варка.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
6 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Еще одна непростая задача – создать такие костюмы, которые исполнители могут легко сменить. Так, например, в одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.

Работа над костюмами к опере Русалка в МАМТ

Еще одна непростая задача – создать такие костюмы, которые исполнители могут легко сменить. Так, например, в одной из частей спектакля 70 артистов хора должны переодеться из народных костюмов в свадебные примерно за две минуты.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
7 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Лаконичная декорация поможет вывести на передний план человеческую драму. Но простое, казалось бы, оформление пространства сцены требует больших усилий. Более 300 сотрудников задействованы в создании пандуса размером 15х16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Для обшивки металлокаркаса ушло около трех километров доски, которую обработали по специальной технологии и расписали вручную. В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля будет идти своя работа – технические службы театра будут трудиться над тем, чтобы русалки как по волшебству появлялись на сцене "из вод" Днепра.

Монтаж декорации к опере Русалка

Лаконичная декорация поможет вывести на передний план человеческую драму. Но простое, казалось бы, оформление пространства сцены требует больших усилий. Более 300 сотрудников задействованы в создании пандуса размером 15х16 метров, который будет служить основанием для всех сцен спектакля. Для обшивки металлокаркаса ушло около трех километров доски, которую обработали по специальной технологии и расписали вручную. В трюмовом пространстве под сценой во время спектакля будет идти своя работа – технические службы театра будут трудиться над тем, чтобы русалки как по волшебству появлялись на сцене "из вод" Днепра.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
8 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ

Масштабная во всех смыслах "Русалка" Даргомыжского завершает сезон русской оперы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в котором МАМТ уже представил два новых спектакля на музыку выдающихся отечественных композиторов: "Царская невеста" Римского-Корсакова и "Не только любовь" Щедрина.

Специальная фотосессия артистов театра к премьере оперы Русалка

Масштабная во всех смыслах "Русалка" Даргомыжского завершает сезон русской оперы в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в котором МАМТ уже представил два новых спектакля на музыку выдающихся отечественных композиторов: "Царская невеста" Римского-Корсакова и "Не только любовь" Щедрина.

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
9 из 9
 
КультпоходАлександр ДаргомыжскийАлександр ТительМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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