https://ria.ru/20241121/semechki-1604032646.html

Против холестерина, токсинов и стресса: что нужно знать о семечках

Семечки — польза, вред и опасность для организма человека

Против холестерина, токсинов и стресса: что нужно знать о семечках

Семечки — популярный продукт из семян разных растений. В чем польза и вред семечек для женщин и мужчин, насколько они опасны, сколько их нужно есть в день, а... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:51

2024-11-21T16:51

2024-11-21T16:51

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растения

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здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Семечки — популярный продукт из семян разных растений. В чем польза и вред семечек для женщин и мужчин, насколько они опасны, сколько их нужно есть в день, а также как правильно выбрать, пожарить и сколько хранить — в материале РИА Новости.Состав и калорийностьСемечки — это семена растений, которые появляются после оплодотворения пыльцой, состоящие из зародыша и семенной оболочки. Многие из них пригодны в пищу. Наиболее популярны в России подсолнечные семечки. Они богаты белком, незаменимыми аминокислотами, а также жирными кислотами — стеариновой, олеиновой, линолевой, пальмитиновой, арахидоновой и др. В продукте много фосфора, калия, железа, селена, фтора, натрия, цинка, кремния, хрома, марганца, йода, витаминов группы В, витаминов Е, D. Семечки подсолнечника имеют высокую калорийность — 578 ккал на 100 грамм.Пищевая ценность: Полезные свойства семечекКлетчатка в составе семечек улучшает пищеварение, дает ощущение сытости и помогает очищать организм от шлаков и токсинов. Продукт снижает уровень холестерина, за счет высокого содержания жирных кислот способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, регулируют давление. В семенах есть витамины группы В, которые положительно влияют на нервные пути, нормализуют сон, помогают бороться со стрессом. Калий, магний и цинк в составе продукта повышают иммунитет и сопротивляемость вирусным инфекциям. Причем, вопреки расхожему представлению, семечки не провоцируют развитие аппендицита.Вред и противопоказанияСемечки могут вызывать индивидуальную непереносимость, из-за высокого содержания калорий их не рекомендуют есть людям с ожирением и тем, кто следит за фигурой. Продукт противопоказан при заболеваниях и воспалениях желудочно-кишечного тракта, подагре, за счет большого содержания жира может усугубить проблемы с печенью, а также навредить зубной эмали. Если поля, на которых выращивают семечки, расположены около оживленных магистралей, то продукт может содержать токсичные вещества, вредные для организма. Также его лучше не давать маленьким детям. Польза и вред семечек для организма женщиныВ составе семечек есть витамины группы В и витамин Е, которые улучшают состояние волос, ногтей и кожи. Благодаря антиоксидантам продукт помогает продлить молодость, выводить из организма токсины и шлаки. Семечки полезны для женщин за счет благотворного влияния на нервную систему — они способствуют нормализации сна и гормонального баланса. Также в семенах содержатся насыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина. Вред чрезмерного употребления семечек заключается в риске увеличения массы тела, расстройствах желудка, вздутии живота, изжоге. Их запрещено есть при гастрите и желчекаменной болезни. При беременностиСемечки можно употреблять во время беременности в умеренных количествах. Считается, что они помогают сбалансировать рацион за счет витаминно-минерального комплекса, компенсируют недостаток омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, укрепляют иммунитет матери и ребенка. Также семечки полезны для стимуляции лактации, понижают риск появления послеродовой депрессии, облегчают состояние при токсикозе. Польза и вред семечек для здоровья мужчинДля мужчин семечки полезны как средство профилактики половой дисфункции и продукт, повышающий либидо. Витамин Е, который является мощным антиоксидантом, и селен необходимы для синтеза сперматозоидов и благотворно влияют на их подвижность. Кальций в составе продукта укрепляет мышцы и кости. Однако семечки в шелухе при употреблении могут сильно навредить зубной эмали, спровоцировать микротрещины, а в дальнейшем — кариес. Они также противопоказаны при болезнях желудочно-кишечного тракта и ожирении. Польза и вред видов семянТыквенные семечкиСемечки тыквы полезны за счет высокого содержания клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот, которые защищают сердечно-сосудистую систему. Также они богаты витаминами, минералами и омега-3. Считается, что продукт повышает эластичность стенок сосудов, обладает антидепрессивным действием благодаря содержанию витамина D, укрепляет кости, способствует усвоению кальция и нормализации артериального давления. Польза семечек тыквы заключается в замедлении процесса образования "плохого" холестерина. Тыквенные семена вредны при повышенной кислотности желудка, обострениях заболеваний ЖКТ, беременности, ожирении.Семечки подсолнухаВ подсолнечных семечках много витаминов группы В, витаминов А, Е, D, магния, кальция, цинка, железа, полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают бороться с "плохим" холестерином. Также они полезны для укрепления стенок сосудов, благотворно влияют на здоровье сердца, улучшают состояние волос, кожи и ногтей, подходят для тех, кто испытывает недостаток белка, обладают антиоксидантным действием. Основной вред семечек подсолнуха заключается в высокой калорийности, которая способствует увеличению веса у людей, страдающих ожирением, а “лузганье” способно испортить зубную эмаль. Кроме этого в шелухе могут скапливаться болезнетворные бактерии, поэтому лучше покупать очищенный продукт. Семя льнаВ семенах льна много витаминов группы В, витаминов А, Е, С, железа, калия, натрия, магния, цинка, фосфора, кальция, а также омега-3. За счет такого богатого состава семечки полезны для нормализации давления и уровня сахара в крови, помогают против “плохого” холестерина, выводят шлаки и токсины, улучшают обменные процессы в организме, служат хорошим источникам клетчатки, которая дает долгое ощущение сытости. Семена льна вредны при болезнях ЖКТ, панкреатите, холецистите, проблемах с печенью, могут вызывать метеоризм и вздутие живота. Кунжутное семяКунжутное семя служит хорошим источником цинка, железа, магния, фосфора, кальция, калия, витаминов группы В, витаминов Е, А, С, жирных кислот омега-3 и омега-6. За счет фитоэстрогенов в составе улучшает гормональный фон, антиоксиданты защищают от воздействия внешний среды, клетчатка очищает кишечник от шлаков и токсинов, витамины нормализуют гормональный фон и обменные процессы, а жирные кислоты необходимы для красоты волос, кожи и ногтей. Семена кунжута противопоказаны детям до 5 лет, при мочекаменной болезни, беременности, заболеваниях ЖКТ, индивидуальной непереносимости. Жареные семечкиЖареные семечки обладают более насыщенным вкусом и ароматом, однако в них сохраняется меньше полезных веществ, чем в необработанных. При этом в них все еще остаются антиоксиданты, которые тормозят процессы старения, также продукт помогает наладить кислотно-щелочной баланс, улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Пережаренные семечки могут вызвать сильную изжогу, вздутие живота, расстройства пищеварения, что особенно вредно для людей с болезнями ЖКТ. Козинаки из семечекОснова козинака — разные виды семечек (подсолнечные, кунжутные, тыквенные), смешанные с медом, сахаром, или сахарным сиропом. Такой продукт имеет высокую калорийность — 532 ккал на 100 грамм, однако в нем содержится большое количество полезных веществ. За счет витамина А улучшается зрение, витамин С укрепляет иммунитет, витамин К оказывает положительное влияние на свертываемость крови. Козинаки нормализуют обменные процессы, стимулируют работу головного мозга, повышают энергию. Продукт из семечек вреден для людей с диабетом, ожирением, нарушениями функции почек и желез внутренней секреции.Яблочные семечкиКосточки яблок полезны для людей с дефицитом йода — за счет его высокого содержания нехватка вещества быстро восполняется. Калий в составе семечек оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, витамины А и Е имеют антиоксидантное действие. Глюкозид амигдалин (витамин В17), который содержится в яблочных семенах, обладает противораковыми свойствами. Взрослому человеку можно съедать не более 3 косточек в день, потому что они содержат токсичные вещества, которые навредят организму. Семечки чиаСемена чиа очень популярны в здоровом питании и считаются суперфудом. Они богаты клетчаткой, омега-3, омега-6, магнием, железом, кальцием, фосфором, незаменимыми аминокислотами и антиоксидантами. Продукт полезен при анемии, для повышения гемоглобина, улучшения работы мозга, нервной системы, укрепления стенок сосудов, регуляции уровня сахара в крови и нормализации гормонального фона. Фосфор в составе семян чиа оказывает положительное влияние на состояние костей и опорно-двигательного аппарата. Навредить организму семечки могут при наличии аллергии, гипотонии, болезнях ЖКТ, во время беременности. Перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом. Арбузные семечкиВ семечках арбуза содержатся незаменимые аминокислоты, пектин, гемицеллюлоза, железо, кальций, цинк, магний, медь, фосфор, витамины группы В. Эти полезные вещества очищают от шлаков и токсинов, укрепляют иммунитет, снижают артериальное давление и уровень сахара в крови, восстанавливают нервную систему, нормализуют обмен веществ в организме человека. Арбузные семечки не рекомендуют употреблять людям с патологиями почек и функции мочевого пузыря, ожирением, проблемами с зубами. При возникновении сомнений перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Кабачковые семечкиВ состав семечек входят витамины группы В, витамины С, К, Е, железо, фосфор, цинк, калий, кальций, магний, селен и др. Считается, кабачковые семена оказывают восстанавливающие и противовоспалительное воздействие на организм, полезны при анемии, укрепляют иммунитет и сердечно-сосудистую систему, снимают отеки, улучшают настроение и сон, благодаря входящему в их состав сантонину эффективно борются с паразитарным заражением. Продукт противопоказан при почечной недостаточности, беременным женщинам, людям с ожирением. Укропные семечкиСемена укропа обладают богатым витаминно-минеральным составом и полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы за счет калия. Витамины А и Е имеют антиоксидантную активность и замедляют процессы старения, борясь с окислительным стрессом. Продукт обладает мочегонным действием, стабилизирует давление, укрепляет иммунитет, очищает организм от накопившихся токсинов. Укроп вместе с семечками полезен при диабете. Включать семена в рацион нельзя людям с гипотонией, аллергией, заболеваниями ЖКТ.Семечки при похуденииНе все семечки подходят для похудения, потому что они обладают высокой калорийностью. При этом на диете можно употреблять семена льна — они снижают чувство голода. Чиа помогают не потерять мышечную массу за счет растительных белков, улучшают обменные процессы в организме. Тыквенные семечки тоже можно добавить в диетический рацион, они будут полезны при умеренном потреблении за счет очищения кишечника от шлаков и токсинов. Семечки в кулинарииСемечки некоторых растений можно есть в чистом виде и добавлять в различные блюда — смузи, салаты, каши, йогурты, они хорошо сочетаются с творогом, сметаной. Например, семенами чиа, не обладающими ярко-выраженным вкусом, можно в качестве полезной добавки дополнить супы, пудинги, омлет, овощные, мясные и рыбные блюда. Кунжутное семя чаще всего используется в качестве приправы, которой посыпают рис или мясо. Из тыквенных семечек можно сделать сладкие десерты, обжарить с солью. Как выбратьСемечки продаются в сыром, жареном виде, очищенные или в кожуре. Лучше всего выбирать сертифицированный продукт — в нем нет токсинов и других вредных веществ, которые могут накапливаться при неправильном производстве. Важно обратить внимание, чтобы на семечках не было плесени, паразитов и пятен.Как правильно пожаритьПеред жаркой любые семечки нужно тщательно промыть и высушить. Лучше всего воспользоваться сковородой с антипригарным покрытием. Ее необходимо сначала слегка разогреть и высыпать семена тонким слоем, примерно 1,5 см. Обжаривать продукт следует 5-7 минут, постоянно перемешивая, чтобы избежать пригорания. Для приготовления соленых семечек, сперва их нужно вымочить в соленой воде 30-40 минут. Как и сколько хранитьСемечки разных видов могут храниться до полугода и больше, эту информацию следует посмотреть на упаковке. Лучше всего держать их в стеклянной или пластиковой таре в темном, сухом месте при комнатной температуре. ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская. Что будет, если каждый день есть семечки?— Разные семена можно есть каждый день, а вот порции зависят от вида. В среднем считается приемлемым потреблять около 200 калорий, это примерно 2 столовые ложки семечек.Чем опасны семечки?— Семечки подсолнуха, льна, тыквы и т.д могут быть опасны высокой калорийностью, поэтому не стоит превышать ежедневную норму потребления. Однако есть такие семена, которые лучше не есть, либо употреблять в совсем маленьком количестве — яблочные семечки, авокадо, так как они могут вызывать интоксикацию.Можно ли есть семечки при повышенном холестерине?— Часто при повышенном холестерине рекомендуется добавлять семечки к своему рациону в адекватных количествах. Это помогает снизить "плохой" холестерин.Как семечки влияют на печень?— Так как семена содержат жирные кислоты, то они могут улучшить здоровье печени, но есть некоторые нюансы, так что при острой фазе заболеваний печени лучше проконсультироваться с врачом насчет видов семян и их порций.Что лучше — сырые или жареные семечки?— Сырые и обжаренные семена имеют похожий состав БЖУ и полезных веществ. При поджаривании семечки (и орехи) теряют часть влаги, поэтому итоговый калораж и содержание жира на 100 грамм жареных семян может быть больше.Можно ли есть семечки при занятии спортом?— Для насыщения организма спортсмена достаточным количеством жирных кислот можно добавлять семена (и орехи) в обычные блюда, такие как каши, салаты, батончики. Но вот пощелкать семечки в перерыве на тренировке — это не самая лучшая идея.Можно ли есть семечки после инсульта?— После инсульта рекомендуется укреплять стенки сердца, в чем помогают жирные кислоты. Так что разные семена, масло семян и авокадо отлично вписываются в восстановительную диету после сердечных приступов.Можно ли детям семечки подсолнуха?— Семечки подсолнечника в небольшом количестве могут стать частью детского питания. Только если это уже очищенные семена, а ребенок старше 5 лет (за более маленькими детьми нужно следить, чтобы они не подавились). А, например, семена тыквы могут помогать здоровью кишечника, очищать от некоторых паразитов.

https://ria.ru/20200207/1564375691.html

https://rsport.ria.ru/20200512/1571317027.html

https://ria.ru/20200818/1575935206.html

https://ria.ru/20120114/538392947.html

https://ria.ru/20241007/tykva-1587211513.html

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питание, растения, еда, здоровый образ жизни (зож)