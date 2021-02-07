https://ria.ru/20210207/davlenie-1596377499.html

Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление

Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление

Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T12:30

2021-02-07T12:30

2021-02-07T20:49

кровяное давление

елена соломатина

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596418993_0:265:3071:1993_1920x0_80_0_0_5ac879a7a75260caa9d23deda7d13bf9.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление.По ее словам, подобные способы работают, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически — например, в силу повышенной тревожности или стресса. Так, продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметила, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру. Также она указала на подобные свойства кофеина."Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления", — объяснила врач.

https://ria.ru/20210205/dolgoletie-1596209787.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровяное давление, елена соломатина, здоровье - общество