https://ria.ru/20210207/davlenie-1596377499.html
Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление
Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление
Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T12:30
2021-02-07T12:30
2021-02-07T20:49
кровяное давление
елена соломатина
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление.По ее словам, подобные способы работают, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически — например, в силу повышенной тревожности или стресса. Так, продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметила, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру. Также она указала на подобные свойства кофеина."Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления", — объяснила врач.
https://ria.ru/20210205/dolgoletie-1596209787.html
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кровяное давление, елена соломатина, здоровье - общество
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Диетолог Елена Соломатина
рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление.
По ее словам, подобные способы работают, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически — например, в силу повышенной тревожности или стресса.
Так, продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.
В комментарии для телеканала "Звезда
" специалист отметила, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру. Также она указала на подобные свойства кофеина.
"Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления", — объяснила врач.