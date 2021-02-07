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Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление
Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление
Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T12:30
2021-02-07T20:49
кровяное давление
елена соломатина
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление.По ее словам, подобные способы работают, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически — например, в силу повышенной тревожности или стресса. Так, продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметила, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру. Также она указала на подобные свойства кофеина."Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления", — объяснила врач.
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кровяное давление, елена соломатина, здоровье - общество

Диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление

12:30 07.02.2021 (обновлено: 20:49 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа сока на продовольственной рождественской ярмарке в центре Владивосток
Продажа сока на продовольственной рождественской ярмарке в центре Владивосток - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление.
По ее словам, подобные способы работают, если у человека гипертензия не развилась как болезнь, а отклонения от нормы наблюдаются периодически — например, в силу повышенной тревожности или стресса.
Так, продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления. Наиболее действенными в этом случае считаются свекольный и морковный соки. Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.
В комментарии для телеканала "Звезда" специалист отметила, что к повышению артериального давления приводит употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру. Также она указала на подобные свойства кофеина.
"Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления", — объяснила врач.
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Кровяное давлениеЕлена СоломатинаЗдоровье - Общество
 
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