Свекольный сок для похудения и красоты: свойства и противопоказания

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Свежевыжатый свекольный сок используется для лечения и профилактики различных заболеваний, также он является компонентом популярных диет. Но напиток может принести как пользу, так и вред. Какие витамины и минералы содержит овощ в сыром виде, сколько свежего сока можно пить в день и как правильно его готовить — в материале РИА Новости.

Состав свекольного сока и пищевая ценность

В 100 граммах свежего свекольного сока содержится 61 килокалория. В состав входит 14 грамм углеводов, по одному грамму белков и пищевых волокон, а также около 84 грамм воды. Жиров в нем нет. Также сок содержит витамины , макро- и микроэлементы.

Вещество Содержание в 100 г продукта витамин В2 0.04 мг витамин C 3 мг витамин Е 0.1 мг витамин РР 0.3 мг ниацин 0.2 мг калий 148 мг кальций 19 мг магний 17 мг натрий 45 мг фосфор 18 мг железо 0.6 мг

Польза

Польза свекольного сока складывается из свойств входящих в него веществ. Так, витамин С помогает иммунитету противостоять инфекционным заболеваниям. Витамин Е благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос. Витамины группы В позволяют нервной системе лучше справляться со стрессом.

Калий позитивно влияет на работу внутренних органов, особенно сердца и сосудов. Железо помогает сохранять и поддерживать правильный состав крови, снижая риск развития анемии и тромбозов. Напиток рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы, связанных с дефицитом йода. Свекольный сок также используют спортсмены для улучшения притока крови к мышцам и повышения выносливости.

Нутрициолог, консультант по питанию и психологии пищевого поведения Анастасия Александрова рассказала РИА Новости: "На данный момент проходят исследования по действию свекольного сока. Содержащиеся в нем нитраты переходят в состояние окиси азота. Она выполняет различные функции в организме человека, включая сосудорасширяющее действие, которое снижает кровяное давление и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ к органам, тем самым повышая работоспособность".

Для мужчин

Сочетание в составе свекольного сока витамина В2 и цинка благотворно влияет на мужское здоровье. Вещества способствуют выработке половых гормонов.

Кроме того, для представителей сильного пола свекольный сок также полезен для профилактики аденомы простаты. Входящие в состав овоща вещества препятствуют появлению и росту опухоли.

Для женщин

Свежий свекольный сок также очень полезен для женщин. Высокое содержание железа помогает в период менструации: предотвращает развитие анемии при кровопотере и влияет на выработку гормонов. Эти же свойства напитка помогают при климаксе. Витаминно-минеральный состав позволяет сохранить баланс гормонов без медикаментозного вмешательства, а также влияет на качество кожи и волос.

Полезен свекольный сок также беременным женщинам. Он влияет на укрепление нервной системы, что особенно актуально для будущих мам. Ведь стрессы и бессонница часто сопровождают беременность. Также в этот период женщины часто сталкиваются с нарушением работы кишечника. Сок свеклы может использоваться как натуральное слабительное средство, не оказывающее негативного влияния на плод.

Будущим мамам, страдающим гипертонией, продукт также поможет. Он не только снижает давление, но и положительно влияет на работу сердца и сосудов.

После рождения ребенка не рекомендуется пить свекольный сок из-за возможной аллергии у малыша. Но уже со второго месяца можно употреблять этот напиток в небольших количествах. Он будет обеспечивать необходимыми витаминами и маму, и ребенка.

Для детей

Педиатры не рекомендуют давать свекольный фреш детям раньше восьми месяцев. Но даже с этого времени следует разбавлять напиток яблочным и морковным соком. Стоит начинать с небольших доз и внимательно следить за состоянием ребенка. При возникновении аллергии или сильного слабительного эффекта лучше отложить введение продукта в рацион на некоторое время.

Свекольный сок положительно влияет на детский организм, насыщая его витаминами, а также позволяет предотвратить развитие анемии.

Вред

Сок свеклы полезен не всем. Как раз из-за своих ярко выраженных свойств он может нанести вред.

Противопоказанием к употреблению сока являются заболевания желудка, связанные с повышенной кислотностью, а также почечная недостаточность и мочекаменная болезнь. Вещества в составе свекольного сока могут обострить воспалительный процесс. Также напиток противопоказан при болезнях кишечника и хронической диарее из-за своего слабительного эффекта.

Наличие щавелевой кислоты в свекле может усугубить течение подагры и ревматоидного артрита. Кроме того, с продуктом стоит быть осторожнее гипотоникам: входящие в его состав вещества могут снизить давление до критических значений.

Также запрещена свекла для больных сахарным диабетом I типа из-за высокого содержания сахаров.

Выбор сока в магазине

При покупке свекольного сока в магазине важно обращать внимание на состав продукта: там не должно быть ничего лишнего. В интернет-магазинах также продается концентрированный свекольный сок специально для спортсменов.

На что стоит обратить внимание, рассказала нутрициолог Анастасия Александрова: "Любой свежевыжатый сок не должен храниться более 24-72 часов. При выборе готового продукта следует ознакомиться с этикеткой на предмет наличия консервантов, сахара природного происхождения и срока годности. Замораживать сок не рекомендуется. Лучше наслаждаться свежевыжатым, который принесет массу питательных веществ и насытит кислородом".

Приготовление сока в домашних условиях

Для приготовления свекольного сока дома потребуются свежие сладкие корнеплоды небольшого размера. Их надо помыть и очистить от кожуры.

Проще всего готовить напиток в соковыжималке. Так и времени уйдет меньше, и руки не окрасятся. Можно также использовать блендер или натереть свеклу на терке. После этого необходимо отжать мякоть при помощи марли. Этот процесс более трудоемкий и затратный по времени. И много сока таким способом не получится.

Хранение сока

Свежевыжатый сок можно оставлять в холодильнике на несколько дней. При более длительном хранении он начинает терять полезные свойства: на воздухе разрушаются витамины.

Как правильно пить

Пить свекольный сок сразу после приготовления нельзя. Он может дать нежелательный эффект: резкое снижение давления, рвоту и диарею.

Перед употреблением следует на несколько часов оставить сок в открытой таре в холодильнике. После этого необходимо убрать пену и осадок. Например, при помощи сита.

Сколько пить в день

Начинать пить сок нужно с небольших доз — с чайной ложки. Специалисты рекомендуют употреблять не более 200 миллилитров свекольного напитка в чистом виде в сутки. Также курс следует ограничить двумя неделями подряд, а потом сделать перерыв. Лучше всего смешивать свекольный сок с морковным, яблочным или тыквенным фрешем. При этом последние должны преобладать, по крайней мере первоначально. Так напиток станет еще вкуснее и полезнее, а возможных негативных реакций удастся избежать.

В какое время суток

Свекольный сок следует употреблять в первой половине дня за 10-20 минут до еды. Пить его на ночь не рекомендуется. Также в первое время не стоит планировать длительных поездок. Ведь сок может вызвать слабительный эффект и головокружение. А такие состояния лучше переносить в домашней обстановке.

Применение в медицине

Свекольный сок применяется для профилактики и лечения заболеваний. Благодаря высокому содержанию полезных веществ этот напиток очень популярен в народной медицине. Однако из-за наличия противопоказаний перед применением сока в лечебных целях необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

При гипертонии

Свежевыжатый свекольный сок рекомендуют пить гипертоникам в качестве одной из мер снижения артериального давления. В лечебных целях 150 миллилитров следует смешать в равных пропорциях с морковным соком и употреблять перед едой два раза в день. Такой курс можно продолжать без перерыва от двух недель до месяца.

При болезнях печени

Свекольный сок часто используется в лечении и профилактике заболеваний печени, в том числе серьезных — цирроза и различных форм гепатита. Напиток способствует очищению этого органа от вредных веществ и помогает восстановить его нормальную работу.

Для приготовления целебного фреша рекомендуется смешивать свеклу с морковью и сельдереем. Двести миллилитров коктейля нужно принимать дважды в день перед едой на протяжении трех недель. Курс можно повторить через два месяца.

При онкологических заболеваниях

Свекольный сок применяется также для профилактики и как вспомогательное средство в рамках лечения онкологических заболеваний. Ученые в рамках исследований выяснили, что влиять на образование и разрушение раковых клеток может пигмент бетаин. Именно он придает яркий фиолетовый цвет овощу.

Также свежевыжатый свекольный сок помогает улучшать состав крови, повысить гемоглобин и вывести из организма токсины.

Чаще всего в чистом виде его не пьют, а комбинируют с другими не менее полезными при таких заболеваниях овощах. Так, бета-каротин в морковном соке выводит из организма канцерогены и способен восстанавливать ДНК. А шпинат предотвращает появление раковых клеток с помощью лютеина и зеаксантина.

Коктейль из этих трех овощей становится настоящим целебным напитком. Конечно, его необходимо употреблять только в составе общей терапии и под наблюдением специалиста. Подходит напиток и для профилактики онкологии.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Несмотря на то, что свекольный сок противопоказан при некоторых заболеваниях желудка и кишечника, определенные состояния можно им эффективно лечить.

Например, это отличное средство от запора. И полстакана сока свеклы утром перед едой улучшают перистальтику и создают мягкий слабительный эффект. Также свекольный сок помогает в выведении токсинов из кишечника.

Напиток из вареной свеклы применяется у пациентов с гастритом и язвенной болезнью с пониженной кислотностью. Сок восстанавливает слизистые желудка, влияет на образование желчи и нормальное ее выведение. При таких заболеваниях пить свекольный сок лучше после консультации и под наблюдением врача. И немедленно прекращать при появлении нежелательных эффектов: боли, тошноты или рвоты.

При насморке

В народной медицине использование свекольного сока для лечения насморка очень распространено. Продукт снимает воспалительный процесс и способен разжижать слизь, позволяя быстро очищаться носовым проходам. Однако сильно концентрированный сок может вызвать зуд и аллергическую реакцию. Поэтому следует разводить фреш теплой водой. Начинать лучше с одной капли и следить за реакцией.

При гайморите

Используется свекольный сок и при более тяжелых заболеваниях ЛОР-органов — гайморите и синусите. Вещества в его составе активно борются с микробами и помогают очистить от гноя и слизи пазухи носа. Однако прибегать к такому средству следует только после консультации с врачом: для лечения могут потребоваться антибиотики.

При ангине

Эффективен свекольный сок и при воспалительных процессах во рту и горле. В этом случае продукт следует применять для полоскания. Использовать можно как концентрированный напиток, так и смешанный с теплой водой.

При кашле

Свекольный сок используют для лечения кашля, даже при таких серьезных заболеваниях, как бронхит и пневмония. Конечно, только в составе общей терапии и под наблюдением врача.

При кашле концентрированный свекольный сок нужно пить пять-шесть раз день по столовой ложке. За несколько дней этот напиток помогает облегчить симптомы.

Детям часто делают сироп из свеклы. Для этого нужно вырезать из овоща середину, насыпать туда сахар и поставить на несколько минут в микроволновую печь. В результате образуется сладкая жидкость. Ее следует давать детям по чайной ложке пять-шесть в день.

При диабете

При сахарном диабете II типа можно употреблять сок только из вареной свеклы. Тепловая обработка снижает количество сахара в овоще в несколько раз. При этом такие полезные свойства напитка, как способность снижать артериальное давление и укреплять сосуды, положительно сказывается на здоровье диабетиков. Кроме того, специалисты отмечают, что свекольный сок увеличивает действие инсулина.

Применение при похудении

Свекольный сок используют и в диетах.

Монодиету с этим овощем специалисты не рекомендуют соблюдать дольше одного дня раз в несколько недель. Она может стать отличным разгрузочным днем, а также очистить от шлаков и токсинов печень и улучшить работу кишечника.

Для этого в течение суток рекомендуется употреблять сок, а также вареный и сырой овощ в виде салатов. Есть и пить лучше небольшими порциями, чтобы избежать чувства сильного голода.

Свекольный сок употребляется и в более длительных диетах. Обычно продукт смешивают с другими овощами, злаками, кефиром и пьют утром натощак. Такие коктейли позволяют наполнить организм полезными веществами, запустить процесс очищения.

Применение в косметологии

Сок свеклы применяют и в косметологии. Полезные микроэлементы, такие как калий, активно увлажняют кожу. А высокое содержание витамина С делает ее более упругой, благодаря выработке коллагена. Применяется свекольный сок в виде масок.

К основному ингредиенту прибавляются и другие. Так, снять раздражение поможет свекольный сок с тертым картофелем. А для увлажнения овощ смешивают с огуречным фрешем и сметаной.

Однако к таким косметическим средствам стоит относиться с осторожностью. При повреждении кожи или воспалении свекольный сок может навредить — вызвать аллергическую реакцию. Поэтому применение таких средств лучше начинать с небольшого участка кожи.

Применение в кулинарии

Свекольный сок широко используется в кулинарии. Например, для окрашивания борща или пасты. Также он применяется для приготовления напитков и маринадов.

Кисель из крыжовника со свекольным соком Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 20 мин. Ингредиенты 0,200 л сок свежевыжатый (свекольный) 200 г крыжовник 1 л вода 2 ст. л. крахмал картофельный по вкусу сахар Приготовление 1 Промытый крыжовник сложить в кастрюлю и довести до кипения. Добавить сахар. 2 Свекольный сок смешать с крахмалом. 3 Смесь влить в кастрюлю с ягодами, постоянно помешивая. 4 Варить кисель еще одну минуту до загустения и выключить плиту.

Чеснок, маринованный в свекольном соке Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 10-20 шт. головка чеснока 0,100 л свекольный сок 2 ст. л. соль 1 ст. л. сахар 0,750 л вода 1 ст. л. столовый уксус по вкусу зелень и специи Приготовление 1 В кипящую воду добавить сахар и соль. 2 Чеснок очистить от верхней шелухи, бросить в воду, проварить две-три минуты и вынуть. 3 Свекольный сок и уксус добавить в кастрюлю с кипятком. 4 На дно банки положить зелень и специи, следом очищенный от шелухи чеснок. 5 Залить в емкость горячий маринад и закрыть. 6 Употреблять готовый чеснок можно через неделю. Для длительного хранения потребуется провести стерилизацию банки и крышки.