Свекольный сок для похудения и красоты: свойства и противопоказания

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Свежевыжатый свекольный сок используется для лечения и профилактики различных заболеваний, также он является компонентом популярных диет. Но напиток может принести как пользу, так и вред. Какие витамины и минералы содержит овощ в сыром виде, сколько свежего сока можно пить в день и как правильно его готовить — в материале РИА Новости.
Состав свекольного сока и пищевая ценность
В 100 граммах свежего свекольного сока содержится 61 килокалория. В состав входит 14 грамм углеводов, по одному грамму белков и пищевых волокон, а также около 84 грамм воды. Жиров в нем нет. Также сок содержит витамины, макро- и микроэлементы.
Вещество
Содержание в 100 г продукта
витамин В2
0.04 мг
витамин C
3 мг
витамин Е
0.1 мг
витамин РР
0.3 мг
ниацин
0.2 мг
калий
148 мг
кальций
19 мг
магний
17 мг
натрий
45 мг
фосфор
18 мг
железо
0.6 мг
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Польза
Польза свекольного сока складывается из свойств входящих в него веществ. Так, витамин С помогает иммунитету противостоять инфекционным заболеваниям. Витамин Е благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос. Витамины группы В позволяют нервной системе лучше справляться со стрессом.
Калий позитивно влияет на работу внутренних органов, особенно сердца и сосудов. Железо помогает сохранять и поддерживать правильный состав крови, снижая риск развития анемии и тромбозов. Напиток рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы, связанных с дефицитом йода. Свекольный сок также используют спортсмены для улучшения притока крови к мышцам и повышения выносливости.
Нутрициолог, консультант по питанию и психологии пищевого поведения Анастасия Александрова рассказала РИА Новости: "На данный момент проходят исследования по действию свекольного сока. Содержащиеся в нем нитраты переходят в состояние окиси азота. Она выполняет различные функции в организме человека, включая сосудорасширяющее действие, которое снижает кровяное давление и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ к органам, тем самым повышая работоспособность".
Для мужчин
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Сочетание в составе свекольного сока витамина В2 и цинка благотворно влияет на мужское здоровье. Вещества способствуют выработке половых гормонов.
Кроме того, для представителей сильного пола свекольный сок также полезен для профилактики аденомы простаты. Входящие в состав овоща вещества препятствуют появлению и росту опухоли.
Для женщин
Свежий свекольный сок также очень полезен для женщин. Высокое содержание железа помогает в период менструации: предотвращает развитие анемии при кровопотере и влияет на выработку гормонов. Эти же свойства напитка помогают при климаксе. Витаминно-минеральный состав позволяет сохранить баланс гормонов без медикаментозного вмешательства, а также влияет на качество кожи и волос.
Полезен свекольный сок также беременным женщинам. Он влияет на укрепление нервной системы, что особенно актуально для будущих мам. Ведь стрессы и бессонница часто сопровождают беременность. Также в этот период женщины часто сталкиваются с нарушением работы кишечника. Сок свеклы может использоваться как натуральное слабительное средство, не оказывающее негативного влияния на плод.
Будущим мамам, страдающим гипертонией, продукт также поможет. Он не только снижает давление, но и положительно влияет на работу сердца и сосудов.
После рождения ребенка не рекомендуется пить свекольный сок из-за возможной аллергии у малыша. Но уже со второго месяца можно употреблять этот напиток в небольших количествах. Он будет обеспечивать необходимыми витаминами и маму, и ребенка.
Для детей
Педиатры не рекомендуют давать свекольный фреш детям раньше восьми месяцев. Но даже с этого времени следует разбавлять напиток яблочным и морковным соком. Стоит начинать с небольших доз и внимательно следить за состоянием ребенка. При возникновении аллергии или сильного слабительного эффекта лучше отложить введение продукта в рацион на некоторое время.
Свекольный сок положительно влияет на детский организм, насыщая его витаминами, а также позволяет предотвратить развитие анемии.
Вред
Сок свеклы полезен не всем. Как раз из-за своих ярко выраженных свойств он может нанести вред.
Противопоказанием к употреблению сока являются заболевания желудка, связанные с повышенной кислотностью, а также почечная недостаточность и мочекаменная болезнь. Вещества в составе свекольного сока могут обострить воспалительный процесс. Также напиток противопоказан при болезнях кишечника и хронической диарее из-за своего слабительного эффекта.
Наличие щавелевой кислоты в свекле может усугубить течение подагры и ревматоидного артрита. Кроме того, с продуктом стоит быть осторожнее гипотоникам: входящие в его состав вещества могут снизить давление до критических значений.
Также запрещена свекла для больных сахарным диабетом I типа из-за высокого содержания сахаров.
Выбор сока в магазине
При покупке свекольного сока в магазине важно обращать внимание на состав продукта: там не должно быть ничего лишнего. В интернет-магазинах также продается концентрированный свекольный сок специально для спортсменов.
На что стоит обратить внимание, рассказала нутрициолог Анастасия Александрова: "Любой свежевыжатый сок не должен храниться более 24-72 часов. При выборе готового продукта следует ознакомиться с этикеткой на предмет наличия консервантов, сахара природного происхождения и срока годности. Замораживать сок не рекомендуется. Лучше наслаждаться свежевыжатым, который принесет массу питательных веществ и насытит кислородом".
Приготовление сока в домашних условиях
Для приготовления свекольного сока дома потребуются свежие сладкие корнеплоды небольшого размера. Их надо помыть и очистить от кожуры.
Проще всего готовить напиток в соковыжималке. Так и времени уйдет меньше, и руки не окрасятся. Можно также использовать блендер или натереть свеклу на терке. После этого необходимо отжать мякоть при помощи марли. Этот процесс более трудоемкий и затратный по времени. И много сока таким способом не получится.
Приготовление свекольного сока
Хранение сока
Свежевыжатый сок можно оставлять в холодильнике на несколько дней. При более длительном хранении он начинает терять полезные свойства: на воздухе разрушаются витамины.
Как правильно пить
Пить свекольный сок сразу после приготовления нельзя. Он может дать нежелательный эффект: резкое снижение давления, рвоту и диарею.
Перед употреблением следует на несколько часов оставить сок в открытой таре в холодильнике. После этого необходимо убрать пену и осадок. Например, при помощи сита.
Сколько пить в день
Начинать пить сок нужно с небольших доз — с чайной ложки. Специалисты рекомендуют употреблять не более 200 миллилитров свекольного напитка в чистом виде в сутки. Также курс следует ограничить двумя неделями подряд, а потом сделать перерыв. Лучше всего смешивать свекольный сок с морковным, яблочным или тыквенным фрешем. При этом последние должны преобладать, по крайней мере первоначально. Так напиток станет еще вкуснее и полезнее, а возможных негативных реакций удастся избежать.
В какое время суток
Свекольный сок следует употреблять в первой половине дня за 10-20 минут до еды. Пить его на ночь не рекомендуется. Также в первое время не стоит планировать длительных поездок. Ведь сок может вызвать слабительный эффект и головокружение. А такие состояния лучше переносить в домашней обстановке.
Применение в медицине
Свекольный сок применяется для профилактики и лечения заболеваний. Благодаря высокому содержанию полезных веществ этот напиток очень популярен в народной медицине. Однако из-за наличия противопоказаний перед применением сока в лечебных целях необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
При гипертонии
Свежевыжатый свекольный сок рекомендуют пить гипертоникам в качестве одной из мер снижения артериального давления. В лечебных целях 150 миллилитров следует смешать в равных пропорциях с морковным соком и употреблять перед едой два раза в день. Такой курс можно продолжать без перерыва от двух недель до месяца.
При болезнях печени
Свекольный сок часто используется в лечении и профилактике заболеваний печени, в том числе серьезных — цирроза и различных форм гепатита. Напиток способствует очищению этого органа от вредных веществ и помогает восстановить его нормальную работу.
Для приготовления целебного фреша рекомендуется смешивать свеклу с морковью и сельдереем. Двести миллилитров коктейля нужно принимать дважды в день перед едой на протяжении трех недель. Курс можно повторить через два месяца.
При онкологических заболеваниях
Свекольный сок применяется также для профилактики и как вспомогательное средство в рамках лечения онкологических заболеваний. Ученые в рамках исследований выяснили, что влиять на образование и разрушение раковых клеток может пигмент бетаин. Именно он придает яркий фиолетовый цвет овощу.
Также свежевыжатый свекольный сок помогает улучшать состав крови, повысить гемоглобин и вывести из организма токсины.
Чаще всего в чистом виде его не пьют, а комбинируют с другими не менее полезными при таких заболеваниях овощах. Так, бета-каротин в морковном соке выводит из организма канцерогены и способен восстанавливать ДНК. А шпинат предотвращает появление раковых клеток с помощью лютеина и зеаксантина.
Коктейль из этих трех овощей становится настоящим целебным напитком. Конечно, его необходимо употреблять только в составе общей терапии и под наблюдением специалиста. Подходит напиток и для профилактики онкологии.
Уборка урожая свеклы
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта
Несмотря на то, что свекольный сок противопоказан при некоторых заболеваниях желудка и кишечника, определенные состояния можно им эффективно лечить.
Например, это отличное средство от запора. И полстакана сока свеклы утром перед едой улучшают перистальтику и создают мягкий слабительный эффект. Также свекольный сок помогает в выведении токсинов из кишечника.
Напиток из вареной свеклы применяется у пациентов с гастритом и язвенной болезнью с пониженной кислотностью. Сок восстанавливает слизистые желудка, влияет на образование желчи и нормальное ее выведение. При таких заболеваниях пить свекольный сок лучше после консультации и под наблюдением врача. И немедленно прекращать при появлении нежелательных эффектов: боли, тошноты или рвоты.
При насморке
В народной медицине использование свекольного сока для лечения насморка очень распространено. Продукт снимает воспалительный процесс и способен разжижать слизь, позволяя быстро очищаться носовым проходам. Однако сильно концентрированный сок может вызвать зуд и аллергическую реакцию. Поэтому следует разводить фреш теплой водой. Начинать лучше с одной капли и следить за реакцией.
При гайморите
Используется свекольный сок и при более тяжелых заболеваниях ЛОР-органов — гайморите и синусите. Вещества в его составе активно борются с микробами и помогают очистить от гноя и слизи пазухи носа. Однако прибегать к такому средству следует только после консультации с врачом: для лечения могут потребоваться антибиотики.
При ангине
Эффективен свекольный сок и при воспалительных процессах во рту и горле. В этом случае продукт следует применять для полоскания. Использовать можно как концентрированный напиток, так и смешанный с теплой водой.
При кашле
Свекольный сок используют для лечения кашля, даже при таких серьезных заболеваниях, как бронхит и пневмония. Конечно, только в составе общей терапии и под наблюдением врача.
При кашле концентрированный свекольный сок нужно пить пять-шесть раз день по столовой ложке. За несколько дней этот напиток помогает облегчить симптомы.
Детям часто делают сироп из свеклы. Для этого нужно вырезать из овоща середину, насыпать туда сахар и поставить на несколько минут в микроволновую печь. В результате образуется сладкая жидкость. Ее следует давать детям по чайной ложке пять-шесть в день.
При диабете
При сахарном диабете II типа можно употреблять сок только из вареной свеклы. Тепловая обработка снижает количество сахара в овоще в несколько раз. При этом такие полезные свойства напитка, как способность снижать артериальное давление и укреплять сосуды, положительно сказывается на здоровье диабетиков. Кроме того, специалисты отмечают, что свекольный сок увеличивает действие инсулина.
Применение при похудении
Свекольный сок используют и в диетах.
Монодиету с этим овощем специалисты не рекомендуют соблюдать дольше одного дня раз в несколько недель. Она может стать отличным разгрузочным днем, а также очистить от шлаков и токсинов печень и улучшить работу кишечника.
Для этого в течение суток рекомендуется употреблять сок, а также вареный и сырой овощ в виде салатов. Есть и пить лучше небольшими порциями, чтобы избежать чувства сильного голода.
Свекольный сок употребляется и в более длительных диетах. Обычно продукт смешивают с другими овощами, злаками, кефиром и пьют утром натощак. Такие коктейли позволяют наполнить организм полезными веществами, запустить процесс очищения.
Применение в косметологии
Сок свеклы применяют и в косметологии. Полезные микроэлементы, такие как калий, активно увлажняют кожу. А высокое содержание витамина С делает ее более упругой, благодаря выработке коллагена. Применяется свекольный сок в виде масок.
К основному ингредиенту прибавляются и другие. Так, снять раздражение поможет свекольный сок с тертым картофелем. А для увлажнения овощ смешивают с огуречным фрешем и сметаной.
Однако к таким косметическим средствам стоит относиться с осторожностью. При повреждении кожи или воспалении свекольный сок может навредить — вызвать аллергическую реакцию. Поэтому применение таких средств лучше начинать с небольшого участка кожи.
Применение в кулинарии
Свекольный сок широко используется в кулинарии. Например, для окрашивания борща или пасты. Также он применяется для приготовления напитков и маринадов.
Свекла и свекольный сок
Кисель из крыжовника со свекольным соком
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
0,200 л
сок свежевыжатый (свекольный)
200 г
крыжовник
1 л
вода
2 ст. л.
крахмал картофельный
по вкусу
сахар
Приготовление
1
Промытый крыжовник сложить в кастрюлю и довести до кипения. Добавить сахар.
2
Свекольный сок смешать с крахмалом.
3
Смесь влить в кастрюлю с ягодами, постоянно помешивая.
4
Варить кисель еще одну минуту до загустения и выключить плиту.
Чеснок, маринованный в свекольном соке
Чеснок, маринованный в свекольном соке
Категория
Закуска
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
10-20 шт.
головка чеснока
0,100 л
свекольный сок
2 ст. л.
соль
1 ст. л.
сахар
0,750 л
вода
1 ст. л.
столовый уксус
по вкусу
зелень и специи
Приготовление
1
В кипящую воду добавить сахар и соль.
2
Чеснок очистить от верхней шелухи, бросить в воду, проварить две-три минуты и вынуть.
3
Свекольный сок и уксус добавить в кастрюлю с кипятком.
4
На дно банки положить зелень и специи, следом очищенный от шелухи чеснок.
5
Залить в емкость горячий маринад и закрыть.
6
Употреблять готовый чеснок можно через неделю. Для длительного хранения потребуется провести стерилизацию банки и крышки.
"Этот суперфуд не только способен резко снизить уровень холестерина в крови, но и помогает поддерживать здоровье вашего сердца, — отметила консультант по питанию Анастасия Александрова. — Добавляйте тонко нарезанным в салаты, запекайте и делайте яркие смузи".