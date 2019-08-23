Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

"Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют", - рассказал РИА Новости Кригер.

Он отметил, что факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще неизвестны: на сегодняшний день не доказано, что образ жизни, физические нагрузки, психологические неурядицы или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании.

У мужчин и женщин частота встречаемости аппендицита примерно одинаковая, но у женщин его часто путают с гинекологическими заболеваниями. А вот у пожилых людей он встречается реже, в основном заболевание касается людей работоспособного возраста, уточнил Кригер.

Он подчеркнул, что если диагноз не вызывает сомнений, то операция необходима, вылечить аппендицит антибиотиками невозможно.

При этом удалять аппендицит в профилактических целях ни в коем случае нельзя, так как любое хирургическое вмешательство несет в себе опасности осложнений, пояснил врач.

"Аппендэктомия – удаление червеобразного отростка – далеко не такая простая операция, как может показаться. Например, всегда закономерно и неизбежно возникают спаечные сращения, которые могут привести к кишечной непроходимости, спаечной болезни брюшины. Кроме того, в червеобразном отростке находится лимфоидная ткань, которая играет определенную роль в общем иммунологическом статусе человека", - добавил Кригер.

По его словам, в США в 50-60-х годах XX века был опыт удаления аппендикса новорожденным для профилактики, но потом от этого отказались.

Коварство аппендицита в том, что для него не характерны сильные боли, их можно терпеть, поэтому многие больные не обращаются к врачу своевременно, добавил врач.

"Распространенное мнение о том, что аппендицит – это острая боль, которую человек не может терпеть, неверно. Если возникла нестерпимая "кинжальная" боль в животе, чаще всего это колика или перфорация полого органа", - пояснил Кригер.

Классическая симптоматика аппендицита – это возникновение боли вверху живота или по всему животу, появление тошноты, а через несколько часов смещение боли в правую нижнюю часть живота, уточнил хирург.