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Россиянам посоветовали есть семечки "для красоты"
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РИА Новости

Россиянам посоветовали есть семечки "для красоты"

03:03 07.02.2020 (обновлено: 03:04 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняСемена подсолнечника
Семена подсолнечника
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Разумное употребление сушеных семян подсолнечника (семечек) может положительно сказаться на здоровье, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
Семечки – это не только вкусно, но и полезно, заявляет реклама, и это недалеко от правды. Про вкусовые характеристики этого продукта можно спорить долго, однако польза от него неоспорима. Секрет скрыт в витамине E, которого более чем достаточно в семенах подсолнечника.
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Токоферол, или просто витамин E, — это вещество, которое помогает сохранить красоту. В правильных количествах этот витамин защищает клетки организма от старения, отметила Прунцева.
"Семечки — полезный продукт. Я рекомендовала бы употреблять семечки, поскольку в них содержится колоссальное количество витамина E. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей", — объяснила диетолог.
Но есть одно "но", семена подсолнечника – это очень калорийный продукт.
"В 100 граммах сырых семечек содержится 600 калорий, а в жаренных — 700 калорий. Из-за высокой калорийности и высокого содержания жира в продукте людям с избыточной массой тела надо с большой осторожностью употреблять семечки и в небольшом количестве", — предупреждает врач.
Кроме набора лишних килограммов, семечки могут нанести и еще один удар по здоровью — подсолнечник не рекомендуется при остром панкреатите. А из-за высокого содержания меди семечки противопоказаны людям с болезнью Коновалова-Вильсона.
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