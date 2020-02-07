Россиянам посоветовали есть семечки "для красоты"

Семечки – это не только вкусно, но и полезно, заявляет реклама, и это недалеко от правды. Про вкусовые характеристики этого продукта можно спорить долго, однако польза от него неоспорима. Секрет скрыт в витамине E, которого более чем достаточно в семенах подсолнечника.