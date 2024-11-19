https://ria.ru/20241119/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет

Ключевая ставка ЦБ РФ: какая на сегодня, график заседаний, прогноз на 2025, что это такое простыми словами

Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет

Ключевая процентная ставка — важнейший индикатор состояния экономики и финансового рынка России. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых —... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:04

2024-11-19T15:04

2024-11-19T15:04

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

финансы

инфляция

экономика

кредиты

денежно-кредитная политика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости Ключевая процентная ставка — важнейший индикатор состояния экономики и финансового рынка России. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых — решение о ее повышении было принято 25 октября 2024 года, так как текущее инфляционное давление остается достаточно высоким. Этот инструмент позволяет Центробанку регулировать экономическую активность и уровень инфляции в стране. Что это такое простыми словами, причины и последствия ее повышения для банков и бизнеса, график заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке на 2024 год, ее показатели сегодня, прогноз на ближайшие годы и мнения экспертов, – в материале РИА Новости. Ключевая ставкаКлючевая ставка Центрального банка Российской Федерации представляет собой основной инструмент денежно-кредитной политики, который используется для регулирования экономической активности и уровня инфляции в стране. Это наименьший процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, а регулятор размещает средства кредитно-финансовых организаций на своих депозитах.“Ключевая ставка – это в первую очередь эффективный инструмент стабилизации уровня инфляции в стране, который есть в арсенале у регулятора. Рост цен – нормальное экономическое явление, когда он укладывается в рамки целевых значений Центробанка. Так, в России цель по ключевой ставке 4% годовых – это идеал, сейчас же показатель превысил уровень в 9%, что является отклонением от нормы”, – комментирует Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.Изменение ключевой ставки по годамНа заседании Центробанка, состоявшемся 26 июля 2024 года, было принято решение повысить ключевую ставку с 16% до 18%; 13 сентября - до 19%; 25 октября - до 21%.Инструмент ставки рефинансирования или по-другому ключевой ставки был реализован первый раз в 2013 году. Как менялась ключевая ставка с сентября 2013 года, рассказал Алексей Толстик, сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin:Самое высокое значение ставки в 2022 году достигло 20 %. Анна Баранова, основатель компании „Эффстеп“, член комитета по развитию женского предпринимательства „Опоры России“ поясняет, что это решение было связано с огромной волатильностью иностранных валют в этот период и санкционным давлением, и на тот момент оно было оправдано и принесло плоды. Шоком стало лишь то, что повышение было очень существенным, более чем в два раза. “Для предпринимателей, у которых ставка по кредиту была привязана к ключевой ставке, это стало серьезным ударом, потому что их экономика не была рассчитана на это, – рассказывает эксперт.– Однако увеличение ставки тогда положительно повлияло на размещение вкладов и депозитов. В связи с нестабильной ситуацией начался массовый отток вкладов из банков и привлекательные условия позволили урегулировать этот момент”.“В 2023 году ключевая ставка варьировалась в пределах 7,5-8%, что отражает текущую экономическую ситуацию и очевидные крайне успешные усилия финансового блока Правительства по стабилизации инфляции”, – говорит Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO и российской делегации в UNESCO, мастер государственного управления (MPA).Прогноз по ключевой ставкеПрогнозы по ключевой ставке зависят от множества факторов, включая динамику инфляции, состояние мировой экономики и внутренние экономические условия. Алексей Толстик уточнят, что в октябре текущего года Банк России изменил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 - 2026 годы и представил свои ожидания на 2027 год. Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу регулятора, в 2024 году средняя ключевая ставка остается в диапазоне 17,4%, в 2025-м – 17-20%, в 2026-м – 12-13%, а в 2027 - 7,5-8,5. “Нельзя исключить, что ее еще раз повысят, если проинфляционные факторы не ослабеют. Если прогнозы ЦБ по развитию экономики оправдаются и ее нынешнее повышение сработает, то ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки ближе к середине будущего года”, – считает Алексей Суханов.График заседаний ЦБ РФВстречи, посвященные обсуждению ключевой ставки, проходят восемь раз в год в следующие даты:Глава регулятора указала на триггеры в экономике, реализация которых способствовала повышению ключевой ставки:Также, реализовались проинфляционные риски, связанные с введением новых санкций. Кроме того, был существенно пересмотрен макроэкономический прогноз, который предполагает значительно большую жесткость ДКП для возвращения инфляции к цели. Так, прогноз по инфляции на текущий год повышен с 4,3-4,8% до 7,5%. Данные цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии 2024 года и ее существенное замедление во втором полугодии.Как принимается решение об изменении ключевой ставкиКлючевая ставка устанавливается Советом директоров Центрального банка по оговоренным датам заседания. Обычно заседания проводятся в плановом порядке с периодичностью раз в месяц, но возможны и внеплановые сборы. Так, в РФ таких было несколько в 2022 году, когда экономическая ситуация менялась стремительно и требовала оперативного реагирования.Артур Мейнхард поясняет, что решение по ключевой ставке принимается коллегиальным органом на основе статистических данных. Учитывается не только инфляция, а экономическая картина в целом, например, в расчёт берутся ситуация на рынке труда и в сфере кредитования, деловая активность, внешнеторговый баланс.Совет директоров Банка России состоит из 15 участников, включая председателя. С 2013 года эту должность занимает Эльвира Набиуллина. Членов совета выбирает Госдума РФ сроком на пять лет.Алексей Суханов, кандидат экономических наук, руководитель департамента по работе на финансовых и фондовых рынках ПАО “Норвик Банк” отмечает, что ЦБ постоянно отслеживает десятки экономических параметров. Один из ключевых макроэкономических показателей для определения ключевой ставки – таргетированный уровень инфляции и уровень экономической активности.“Для нормально функционирующей и развивающейся экономики небольшой контролируемый уровень инфляции – норма. Если она разгоняется выше целевых показателей, есть риск того, что она превратится в самоподдерживающийся процесс, который будет затягивать в себя все новые и новые отрасли, а за счет взаимосвязей возникнет “эффект домино” и инфляция начнет неконтролируемо разгоняться. Также нужно учитывать инфляционные ожидания граждан и бизнеса. Основываясь на этих прогнозах, планируется потребление, рассчитываются сбережения и инвестиции, формируются цены и зарплаты”, – говорит эксперт.При этом ЦБ постоянно мониторит еще десятки разных параметров, показывающих “состояние здоровья” экономики. Все они влияют на принимаемые решения по важнейшим инструментам регулирования экономики.Мнение экспертовКлючевая ставка влияет в первую очередь на финансовый рынок: удорожает кредиты и делает более выгодными накопительные счета и вклады. Артур Мейнхард отмечает, что, таким образом, она стимулирует население меньше тратить и больше сберегать, а бизнесу приходится либо занимать под более высокий процент, либо воздержаться от роста долговых обязательств. Всё это призвано замедлить инфляцию.“Если прогнозы ЦБ по развитию экономики оправдаются, и нынешнее повышение ставки сработает, то ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки ближе к середине будущего года”, –говорит Алексей Суханов.Константин Андрианов, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, Академик РАЕН и МАМ считает, что повышая ключевую ставку, руководство Центробанка увеличивает кредитные ставки и производственные издержки промышленников и, как следствие, подливает масло в “инфляционный огонь”.“Очевидно, что в нынешней ситуации в российской экономике, в целях создания условий для ее устойчивого роста, необходимо не повышение, а кардинальное снижение ключевой ставки Центробанка с целью постепенного снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня в пределах 4-5% (то есть, в пределах рентабельности большинства отраслей промышленности и целевого ориентира по инфляции). Вместе с тем, существенное снижение ключевой ставки – это и необходимое условие выполнения последних ключевых поручений Президента РФ – обеспечения импортозамещения по всем направлениям и обеспечения технологического и, в целом, экономического суверенитета России”, – утверждает эксперт.“С учетом огромного количества компаний, которые ушли с российского рынка и целей по импортозамещению, сейчас важнее поддержать экономику. Я работаю с малым бизнесом, и предприниматели уже с трудом выдерживают кредитную нагрузку, а это значит, что нас может ожидать череда банкротств”, – считает Анна Баранова. Ключевая ставка в других странахКлючевая ставка широко применяется по всему миру. Сравнение ключевой ставки в России с аналогичными показателями в других странах показывает значительные различия. По словам Владимира Толгского, с большим вниманием экономисты и финансисты следят за заседаниями ФРС (Федеральной Резервной Системы) в США или (ЕЦБ) Европейского Центрального Банка в Евросоюзе.В Евросоюзе ключевая ставка была несколько снижена в июне до отметки 4,25%. В Турции ключевая ставка находится на уровне 50% с 18 марта. Инфляция там очень высокая – 71,6%. В Египте ключевая ставка держится на отметке 27,25% с 4 марта при инфляции 27,5%. Это подчеркивает разнообразие подходов к денежно-кредитной политике в зависимости от экономических условий”, – говорит эксперт. Самое низкое значение установлено в Японии – 0,25 %. Где и как можно узнать ключевую ставкуЦБ публикует решения по ключевой ставке сразу же после заседания. Последние данные, пресс-релизы, отчеты по итогам заседаний Совета директоров и историю изменений ключевой ставки в виде графика можно отследить на официальном сайте Банка России – cbr.ru. – в разделе “Денежно-кредитная политика”.“После заседания совета директоров пресс-служба регулятора выпускает официальный пресс-релиз, где указывает причины изменения или сохранения ключевой ставки. Кроме того, на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке публикуется резюме обсуждения. В нем отражается решение в период тишины и на заседании Совета директоров. Регулятор также публикует среднесрочный макроэкономический прогноз с резюме и комментарием к нему”, – поясняет Алексей Толстик.Для чего нужнаКлючевая ставка необходима для управления денежной массой в экономике и контроля над инфляцией. Эдуард Христианов, первый зампред РосДорБанка поясняет, что ключевая ставка выполняет две функции: является главным показателем состояния монетарных отношений в пределах страны и основным инструментом для регулирования уровня инфляции. Кроме того, она может стимулировать или, при необходимости, сдерживать экономическую активность, как предприятий, так и частных домохозяйств.Низкая ключевая ставка активизирует экономические процессы: потребители активнее берут кредиты и увеличивают объемы покупок, что, в свою очередь, побуждает производителей наращивать объемы выпуска товаров. “В текущей ситуации, когда предложение не поспевает за возрастающим спросом, монетарные органы обязаны увеличить ключевую ставку для того, чтобы поощрять как граждан, так и компании к накоплению средств вместо осуществления покупок. Ставка должна быть выше при высоком уровне цен и сохраняться на повышенном уровне в течение более продолжительного времени”, – комментирует эксперт.На что влияет ключевая ставкаС помощью ключевой ставки Центральный банк имеет возможность влиять на экономический климат в целом в стране.На кредитные ставкиКлючевая ставка, по словам Вадима Петрова, оказывает значительное влияние на кредитные ставки. Когда ЦБ РФ повышает ключевую ставку, коммерческие банки вынуждены увеличивать процентные ставки по кредитам, чтобы компенсировать возросшие затраты на привлечение средств. Это приводит к снижению спроса на кредиты и замедлению экономического роста. Ну и наоборот, снижение ключевой ставки сделает кредиты доступнее, что стимулирует потребление и инвестиции.На инфляцию и экономический ростИнфляция – это рост цен на товары и услуги, причина обесценивания денег и снижения покупательной способности населения. При этом в умеренной инфляции, по мнению Алексея Толстика, нет ничего плохого, она считается драйвером роста экономики. Отсутствие инфляции становится негативным фактором, ведь при нулевой или отрицательной инфляции у людей нет стимулов покупать товары или держать деньги на депозитах.“Регулятор стремится к тому, чтобы добиться уровня инфляции в 4%. Это умеренная инфляция, при которой накопления граждан не будут быстро обесцениваться, а у компаний появится стимул вкладывать средства в развитие. Такое значение является наиболее комфортным для экономики. Для его достижения Банк России меняет ключевую ставку”, –говорит эксперт.Если рост цен будет стабильным, ставку не придется поднимать слишком высоко или опускать слишком низко. Ситуация в экономике будет прогнозируемой, люди смогут спокойнее планировать свои траты, а бизнес – точнее просчитывать инвестиции и активнее вкладывать средства в новые проекты.На бизнесНа бизнесе ключевая ставка может сказываться как положительным, так и отрицательным образом. В любом бизнесе важна адаптивность и быстрое реагирование на изменение условий. Вадим Петров подчеркивает, что высокие ставки увеличивают стоимость заемных средств, что может привести к сокращению инвестиций и замедлению роста компаний. Низкие ставки делают кредиты доступнее, что способствует расширению бизнеса и увеличению производственных мощностей.“Высокие процентные ставки заставляют бизнес поднимать цены. По оценкам Сбербанка за первые 5 месяцев 2024 года 94% кредитов бизнеса были оборотными и всего 6% инвестиционными – говорит Владимир Толгский, индивидуальный предприниматель. – Годом ранее инвестиционных кредитов было в 3,5 раза больше. Компании берут деньги на оборотку под высокий процент. Это приводит к росту издержек, которые в конечном итоге перекладываются на потребителя. Бизнес стоит перед выбором – брать дорогие деньги или закрываться. Стоимость обслуживания долга растёт. А если приходится перезанимать – то опять под более высокий процент. Соотношение между оборотными и инвестиционными кредитами также говорит о том, что роста и развития в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) практически нет”.На акцииАртур Мейнхард дополняет, что на фондовом рынке рост ключевой ставки является негативом для акций, поскольку растут издержки бизнеса, которые закладываются в цены. Альтернативным способом привлечения капитала для компаний становится выпуск облигаций, купонная доходность по новым выпускам которых увеличивается с ростом ключевой ставки.“Если ключевая ставка находится на высоком уровне достаточно продолжительное время или неопределенность по отношению к денежно-кредитной политике возрастает, то на долговом рынке становится больше флоатеров – ценных бумаг с привязкой купонных выплат к базовому активу, в частности, ключевой ставке. Как правило, они предполагают премию в 1-2% к базовому индикатору. Сейчас мы как раз наблюдаем такую ситуацию: в июле выпуски флоатеров доминировали. Минфин, кстати, тоже перешёл только от размещений облигаций федерального займа с постоянным купоном к периодической эмиссии ОФЗ с переменным купоном”, – уточняет эксперт.Повышение ключевой ставкиВадим Петров отмечает, что повышение ключевой ставки обычно происходит в ответ на высокую инфляцию или риски ее роста.ПричиныОсновные причины повышения: возможность удержать инфляцию и отрегулировать темп роста цен. Так, например, в 2022 году ЦБ РФ был вынужден резко повысить ставку до 20% из-за санкционного давления и инфляционных ожиданий.ПоследствияПоследствия повышения включают снижение потребительской активности, сокращение инвестиций и замедление экономического роста.Понижение ключевой ставкиПонижение ключевой ставки происходит в условиях низкой инфляции или экономического спада. По словам Вадима Петрова, в 2023 году ЦБ РФ снизил ставку до 7,5-8%, чтобы поддержать экономический рост и стабилизировать финансовые рынки.ПричиныОбычная мера снижения ставки применяется для стимулирования развития бизнеса, формирования благоприятного экономического климата в стране.ПоследствияПоследствия снижения базовой ставки включают увеличение доступности кредитов, рост потребления и инвестиций, а также ускорение экономического роста.

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Алёна Пава

центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, финансы, инфляция, экономика, кредиты, денежно-кредитная политика, эльвира набиуллина