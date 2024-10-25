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В Госдуме предположили, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024
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16:40 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/stavka-1980121869.html
В Госдуме предположили, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
В Госдуме предположили, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024
В Госдуме предположили, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
Повышение ключевой ставки с 19% до 21% Банком России оправдано с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий, переход к снижению... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:40
2024-10-25T16:40
экономика
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Повышение ключевой ставки с 19% до 21% Банком России оправдано с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий, переход к снижению ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Более решительные действия Банка России по сравнению с тем, что ожидал рынок – повышение ключевой ставки с 19% до 21% – оправданы с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий. Очевидно, что сохраняющийся перегрев экономики, дефицит трудовых ресурсов, повышенная динамика корпоративного кредитования и мощный бюджетный стимул требуют от регулятора продолжения жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении депутата. Последовательное повышение ключевой ставки может повлиять на спрос, подкрепленный кредитованием, с временным лагом от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Жесткая ДКП в обозримой перспективе охладит динамику спроса и кредитования – если не в этом году, то в первой половине следующего, считает Аксаков. "В свою очередь, идущая сейчас структурная трансформация экономики должна постепенно улучшать ситуацию на стороне предложения за счет расширения производства. Сокращение дисбаланса между спросом и предложением может создать предпосылки для перехода к постепенному снижению ключевой ставки во второй половине 2025 года", - прогнозирует он.
https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html
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экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка
В Госдуме предположили, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки

Аксаков: переход к снижению ключевой ставки возможен во II половине 2025 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Повышение ключевой ставки с 19% до 21% Банком России оправдано с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий, переход к снижению ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит
Вчера, 15:52
"Более решительные действия Банка России по сравнению с тем, что ожидал рынок – повышение ключевой ставки с 19% до 21% – оправданы с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий. Очевидно, что сохраняющийся перегрев экономики, дефицит трудовых ресурсов, повышенная динамика корпоративного кредитования и мощный бюджетный стимул требуют от регулятора продолжения жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении депутата.
Последовательное повышение ключевой ставки может повлиять на спрос, подкрепленный кредитованием, с временным лагом от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Жесткая ДКП в обозримой перспективе охладит динамику спроса и кредитования – если не в этом году, то в первой половине следующего, считает Аксаков.
"В свою очередь, идущая сейчас структурная трансформация экономики должна постепенно улучшать ситуацию на стороне предложения за счет расширения производства. Сокращение дисбаланса между спросом и предложением может создать предпосылки для перехода к постепенному снижению ключевой ставки во второй половине 2025 года", - прогнозирует он.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКлючевая ставка
 
 
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