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Рубль укрепился к юаню после повышения ключевой ставки, показали торги - РИА Новости, 25.10.2024
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17:47 25.10.2024 (обновлено: 17:58 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/valyuty-1980141005.html
Рубль укрепился к юаню после повышения ключевой ставки, показали торги
Рубль укрепился к юаню после повышения ключевой ставки, показали торги - РИА Новости, 25.10.2024
Рубль укрепился к юаню после повышения ключевой ставки, показали торги
Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в плюсе против юаня после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до рекордно высокого уровня в 21% годовых, следует из... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:47
2024-10-25T17:58
экономика
россия
сша
михаил васильев
михаил зельцер
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в плюсе против юаня после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до рекордно высокого уровня в 21% годовых, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск снижается на 5 копеек, до 13,5 рубля. Снижение составляет 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,46-13,56 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 124,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,7 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,163 против 7,123 на форексе. Рубль стабилизируется в плюсеРубль к юаню в пятницу на Московской бирже торгуется в небольшом плюсе против юаня. Китайская валюта стабилизируется около уровня 13,5 рубля, участники торгов переваривают решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил свое решение регулятор. "Жесткая ДКП в целом - за нацвалюту РФ, поскольку снижается спрос на инвалюту под импорт и повышается привлекательность рублевых инструментов - тех же вкладов и фондов денежного рынка. Но рубль сейчас на минимумах с конца октября 2023 года, поскольку давят на него иные факторы - смягчение нормативов репатриации выручки экспортеров и слабая динамика сырьевых цен", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.30 мск растет на 1,4%, до 75,4 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 104 пунктов. ПрогнозыНачало следующей недели ознаменуется пиком периода налоговых отчислений, что послужит катализатором укрепления российской валюты, считает Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами". "Это может способствовать укреплению рубля: до уровня 13,2 рубля за юань, 94 рубля за доллар и 103 рубля за евро. Однако сезон налоговых выплат не сыграет роль полноценного драйвера роста курса рубля. Сдерживать его будут трудности в проведении трансграничных платежей. Поэтому объемы предложения иностранной валюты, скорее всего, не смогут обеспечить стабилизации курса на достигнутых уровнях", - добавляет он. Решение ЦБ РФ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не оказало значимого влияния на курс рубля, отмечает Михаил Васильев из Совкомбанка. В то же время повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю, добавляет он. "Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней – 13,3-13,8 за юань, 95-99 за доллар, 103-107 за евро", - говорит Васильев.
https://ria.ru/20241025/sovfed-1980111322.html
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экономика, россия, сша, михаил васильев, михаил зельцер, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, общество, brent, ключевая ставка
Экономика, Россия, США, Михаил Васильев, Михаил Зельцер, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Общество, Brent, Ключевая ставка
Рубль укрепился к юаню после повышения ключевой ставки, показали торги

Мосбиржа: рубль укрепился к юаню после повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в плюсе против юаня после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до рекордно высокого уровня в 21% годовых, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск снижается на 5 копеек, до 13,5 рубля.
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Снижение составляет 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,46-13,56 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 124,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,7 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,163 против 7,123 на форексе.

Рубль стабилизируется в плюсе

Рубль к юаню в пятницу на Московской бирже торгуется в небольшом плюсе против юаня. Китайская валюта стабилизируется около уровня 13,5 рубля, участники торгов переваривают решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке.
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил свое решение регулятор.
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"Жесткая ДКП в целом - за нацвалюту РФ, поскольку снижается спрос на инвалюту под импорт и повышается привлекательность рублевых инструментов - тех же вкладов и фондов денежного рынка. Но рубль сейчас на минимумах с конца октября 2023 года, поскольку давят на него иные факторы - смягчение нормативов репатриации выручки экспортеров и слабая динамика сырьевых цен", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.30 мск растет на 1,4%, до 75,4 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 104 пунктов.

Прогнозы

Начало следующей недели ознаменуется пиком периода налоговых отчислений, что послужит катализатором укрепления российской валюты, считает Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами".
"Это может способствовать укреплению рубля: до уровня 13,2 рубля за юань, 94 рубля за доллар и 103 рубля за евро. Однако сезон налоговых выплат не сыграет роль полноценного драйвера роста курса рубля. Сдерживать его будут трудности в проведении трансграничных платежей. Поэтому объемы предложения иностранной валюты, скорее всего, не смогут обеспечить стабилизации курса на достигнутых уровнях", - добавляет он.
Решение ЦБ РФ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не оказало значимого влияния на курс рубля, отмечает Михаил Васильев из Совкомбанка. В то же время повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю, добавляет он.
"Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). Мы полагаем, что в ближайшие недели курс рубля будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней – 13,3-13,8 за юань, 95-99 за доллар, 103-107 за евро", - говорит Васильев.
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ЭкономикаРоссияСШАМихаил ВасильевМихаил ЗельцерМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестицийОбществоBrentКлючевая ставка
 
 
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