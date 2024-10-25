https://ria.ru/20241025/stavka-1980123353.html

Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет

Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет

Наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:46

2024-10-25T16:46

2024-10-25T16:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Отвечая на вопрос о том, есть ли точка самой высокой ключевой ставки ЦБ, после которой она перестает работать для борьбы с инфляцией, Набиуллина сказала: "Такой точки нет, поэтому говорить о ее размере нет смысла".Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка