https://ria.ru/20241025/stavka-1980123353.html
Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет
Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет
Наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:46
2024-10-25T16:46
2024-10-25T16:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Отвечая на вопрос о том, есть ли точка самой высокой ключевой ставки ЦБ, после которой она перестает работать для борьбы с инфляцией, Набиуллина сказала: "Такой точки нет, поэтому говорить о ее размере нет смысла".Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Набиуллина: наивысшей точки ключевой ставки ЦБ для борьбы с инфляцией нет
Набиуллина: нет точки, после которой ключевая ставка не действует на инфляцию
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Отвечая на вопрос о том, есть ли точка самой высокой ключевой ставки ЦБ, после которой она перестает работать для борьбы с инфляцией, Набиуллина сказала: "Такой точки нет, поэтому говорить о ее размере нет смысла".
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.