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Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, заявил Новак - РИА Новости, 08.11.2024
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13:19 08.11.2024 (обновлено: 14:57 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/stavka-1982642447.html
Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, заявил Новак
Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, заявил Новак - РИА Новости, 08.11.2024
Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, заявил Новак
Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, российские власти совместно работают над замедлением инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:19
2024-11-08T14:57
экономика
россия
александр новак
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, российские власти совместно работают над замедлением инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак. ЦБ 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 20 декабря. При этом ранее в пятницу Новак говорил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ уже работает: годовая инфляция замедляется с июльских пиков и на 1 ноября с составляла 8%. А ранее на неделе он говорил, что инфляция в России по итогам года составит 8% или чуть ниже."Понятно, что высокая ключевая ставка долго не может быть, мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию", - сказал Новак в ходе пленарной сессии Русского экономического форума. Он отметил, что в РФ в основном инфляционный процесс затрагивает продовольственные товары, а непродовольственные товары и услуги растут ниже или на уровне инфляции. "Конечно, важно здесь работать точечно, над теми позициями, по которым мы видим, что спрос высокий, а предложения мало, и увеличивать предложение соответственно, стимулировать соответствующие отрасли. Это так называемая экономика предложения", - добавил он. "Это (высокая ключевая ставка - ред), безусловно, интересует регионы, интересует бизнес, поскольку вопросы кредитования - это вопросы, касающиеся именно инвестиций, развития предприятий и так далее. Мы вместе сейчас работаем с Центральным банком, с тем чтобы предпринять меры по снижению уровня инфляции. Потому что жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком, в первую очередь направлена на снижение инфляционных процессов и инфляционных ожиданий", - сказал Новак журналистам по итогам пленарного заседания."Мы надеемся, учитывая, что последние три месяца уже идет снижение инфляции, что эта ключевая ставка, которая сегодня есть, она в будущем будет меняться", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
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экономика, россия, александр новак, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Александр Новак, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, заявил Новак

Вице-премьер Новак: высокая ключевая ставка не может сохраняться долго

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, российские власти совместно работают над замедлением инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак.
ЦБ 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 20 декабря. При этом ранее в пятницу Новак говорил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ уже работает: годовая инфляция замедляется с июльских пиков и на 1 ноября с составляла 8%. А ранее на неделе он говорил, что инфляция в России по итогам года составит 8% или чуть ниже.
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"Понятно, что высокая ключевая ставка долго не может быть, мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию", - сказал Новак в ходе пленарной сессии Русского экономического форума.
Он отметил, что в РФ в основном инфляционный процесс затрагивает продовольственные товары, а непродовольственные товары и услуги растут ниже или на уровне инфляции.
«
"Конечно, важно здесь работать точечно, над теми позициями, по которым мы видим, что спрос высокий, а предложения мало, и увеличивать предложение соответственно, стимулировать соответствующие отрасли. Это так называемая экономика предложения", - добавил он.
"Это (высокая ключевая ставка - ред), безусловно, интересует регионы, интересует бизнес, поскольку вопросы кредитования - это вопросы, касающиеся именно инвестиций, развития предприятий и так далее. Мы вместе сейчас работаем с Центральным банком, с тем чтобы предпринять меры по снижению уровня инфляции. Потому что жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком, в первую очередь направлена на снижение инфляционных процессов и инфляционных ожиданий", - сказал Новак журналистам по итогам пленарного заседания.
"Мы надеемся, учитывая, что последние три месяца уже идет снижение инфляции, что эта ключевая ставка, которая сегодня есть, она в будущем будет меняться", - заключил вице-премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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