https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071805.html

Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина

Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина - РИА Новости, 31.10.2024

Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:22

2024-10-31T10:22

2024-10-31T12:54

экономика

ключевая ставка

госдума рф

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию."Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике при рассмотрении "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов" в Госдуме."Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции", - подчеркнула она.При этом она отметила, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно используют свою прибыль, не просто выводя ее в дивиденды, а инвестируют."Конечно, эффективным компаниям важен рычаг кредитов, чтобы они могли расширять производство, но как раз этому и будет способствовать наша денежно-кредитная политика, которая позволяет перераспределять ресурсы в этих условиях в пользу более эффективных компаний. Возникнут сложности у компаний, который набрали большую долговую нагрузку", - заключила глава ЦБ РФ.

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html

https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071220.html

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экономика, ключевая ставка, госдума рф, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)