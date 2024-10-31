Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина
Набиуллина назвала ошибочным мнение о влиянии повышения ставки на рост цен
© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию.
"Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике при рассмотрении "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов" в Госдуме.
"Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции", - подчеркнула она.
При этом она отметила, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно используют свою прибыль, не просто выводя ее в дивиденды, а инвестируют.
"Конечно, эффективным компаниям важен рычаг кредитов, чтобы они могли расширять производство, но как раз этому и будет способствовать наша денежно-кредитная политика, которая позволяет перераспределять ресурсы в этих условиях в пользу более эффективных компаний. Возникнут сложности у компаний, который набрали большую долговую нагрузку", - заключила глава ЦБ РФ.