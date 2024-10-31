Рейтинг@Mail.ru
Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 31.10.2024 (обновлено: 12:54 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071805.html
Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина
Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина - РИА Новости, 31.10.2024
Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:22
2024-10-31T12:54
экономика
ключевая ставка
госдума рф
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:114:2596:1574_1920x0_80_0_0_e656dd0df3d08f63e16223827285749a.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию."Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике при рассмотрении "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов" в Госдуме."Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции", - подчеркнула она.При этом она отметила, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно используют свою прибыль, не просто выводя ее в дивиденды, а инвестируют."Конечно, эффективным компаниям важен рычаг кредитов, чтобы они могли расширять производство, но как раз этому и будет способствовать наша денежно-кредитная политика, которая позволяет перераспределять ресурсы в этих условиях в пользу более эффективных компаний. Возникнут сложности у компаний, который набрали большую долговую нагрузку", - заключила глава ЦБ РФ.
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html
https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_c836a0ded35b1bdf557a3f0388fa2fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ключевая ставка, госдума рф, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ключевая ставка, Госдума РФ, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина

Набиуллина назвала ошибочным мнение о влиянии повышения ставки на рост цен

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию.
"Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике при рассмотрении "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов" в Госдуме.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики
Вчера, 10:25
"Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции", - подчеркнула она.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
29 октября, 16:48
При этом она отметила, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно используют свою прибыль, не просто выводя ее в дивиденды, а инвестируют.
"Конечно, эффективным компаниям важен рычаг кредитов, чтобы они могли расширять производство, но как раз этому и будет способствовать наша денежно-кредитная политика, которая позволяет перераспределять ресурсы в этих условиях в пользу более эффективных компаний. Возникнут сложности у компаний, который набрали большую долговую нагрузку", - заключила глава ЦБ РФ.
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
ЦБ предостерег правительство от расширения льготных кредитных программ
Вчера, 10:19
 
ЭкономикаКлючевая ставкаГосдума РФЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала