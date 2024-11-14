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Купянск: город на карте, численность населения, обстановка, значение города в ходе СВО
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
Купянск: город на карте, численность населения, обстановка, значение города в ходе СВО
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
Купянск — город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова, один из ключевых... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:40
2024-11-14T19:40
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Купянск — город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова, один из ключевых опорных пунктов украинской обороны на этом участке фронта.КупянскКупянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.РасположениеКупянск стоит на реке Оскол в восточной части Харьковской области в 40 километрах от границы с Россией. Большая часть города расположена на правом – западном – берегу реки, однако часть находится и на левом — восточном берегу. Этот район города именуется Заосколье. Площадь города — 33,34 квадратных километра. Южнее — ниже по течению Оскола — расположено крупное русловое водохранилище.Оскол — правый притока Северского Донца в бассейне Дона, Купянск расположен на месте впадения в него реки Купянки.Помимо этого, город выступает важным областным узлом автомобильных и железных дорог, и его освобождение станет серьезной угрозой для всех оставшихся гарнизонов к востоку от Оскола.На картеСтратегическое значениеКупянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Если город удастся освободить, это создаст возможность для форсирования реки Оскол и продвижения в Харьковской области дальше на запад.Большая часть Харьковской области к востоку от Оскола уже находится под контролем российских войск, однако несколько населенных пунктов остаются в руках ВСУ.Освобождение Купянска фактически решит судьбу этих гарнизонов, а также позволит российской армии развивать наступление дальше на запад. При этом наиболее сложным моментом в этом сценарии может стать форсирование Оскола, поскольку правобережная часть города находится на возвышенности. В случае, если город удастся занять полностью, то российские войска получат возможность вырваться на оперативный простор, преодолев естественную преграду в виде реки. В перспективе это позволит расширить зону контроля российских войск на этом участке фронта, объединив Купянский и Волчанский плацдармы.Бои в КупянскеРоссийским войскам удалось освободить город еще в феврале 2022-го, в самом начале специальной военной операции. Однако ВСУ во время контрнаступления в сентябре того же года сумели вернуть Купянск под свой контроль.После этого на протяжении длительного периода боевые действия на этом участке фронта представляли собой постепенное продвижение российских войск к Осколу, форсировать который крайне непросто из-за того, что под контролем ВСУ остается правый – более высокий берег реки.Тем не менее, российские войска постепенно брали под свой контроль все больше населенных пунктов в этом районе.В начале ноября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что на Купянском направлении удалось заблокировать две группировки войск ВСУ. Численность одной из них составляет около десяти тысяч человек, их прижали к водохранилищу. В другой – около пяти тысяч человек.Уже в середине месяца российская армия вплотную подошла к городу. По словам главы российской администрации Харьковской области, штурмовые группы работают над тем, чтобы закрепиться на окраинах Купянска. Он отметил, что наступательные действия ведутся к северо-востоку и юго-востоку от города.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаДатой основания Купянска принято считать 1655 год — тогда на правом берегу Оскола возникла слобода Купянка, также именуемая Купенка. Статус города ей присвоили в 1779-м, тогда же название сменилось на современное.В 1923-м Купянск стал центром округа, а в 1932-м — районным центром в Харьковской области.Население города, по данным последней переписи населения, которую украинские власти проводили в 2001 году, составляло 32 449 человек. К январю 2022-го, по данным украинской статистики, сократилось до 26 627 человек. К сентябрю 2023-го это число снизилось до восьми тысяч человек.На протяжении многих лет Купянск служил важным логистическим пунктом, в первую очередь из-за своего расположения и наличия крупной железнодорожной станции.К 1980-м годам в городе работали литейный и машиностроительный завод, комбинат стройматериалов, завод железобетонных конструкций, силикатное производство, а также другие предприятия.Флаг Купянска представляет собой прямоугольной полотнище с тремя вертикальными полосами с соотношением 2:1:1. Верхняя, наиболее широкая, выполнена в малиновом цвете, средняя — в желтом, нижняя – в синем. В левой стороне малиновой полосы размещен герб города. Он выполнен в форме щита, который представляет собой сочетание двух полей — зеленого сверху и желтого снизу. На верхнем перекрещены рог изобилия и жезл-кадуцей, которые считаются символами Харьковской области. На нижнем — символ степняков сурок.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина

Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Купянск — город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова, один из ключевых опорных пунктов украинской обороны на этом участке фронта.

Купянск

Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

Расположение

Купянск стоит на реке Оскол в восточной части Харьковской области в 40 километрах от границы с Россией. Большая часть города расположена на правом – западном – берегу реки, однако часть находится и на левом — восточном берегу. Этот район города именуется Заосколье. Площадь города — 33,34 квадратных километра. Южнее — ниже по течению Оскола — расположено крупное русловое водохранилище.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и жители Купянска
Военнослужащие и жители Купянска - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие и жители Купянска
Оскол — правый притока Северского Донца в бассейне Дона, Купянск расположен на месте впадения в него реки Купянки.
Помимо этого, город выступает важным областным узлом автомобильных и железных дорог, и его освобождение станет серьезной угрозой для всех оставшихся гарнизонов к востоку от Оскола.

На карте

Купянск — город в Харьковской областиКупянск — город в Харьковской области

Стратегическое значение

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Если город удастся освободить, это создаст возможность для форсирования реки Оскол и продвижения в Харьковской области дальше на запад.
Большая часть Харьковской области к востоку от Оскола уже находится под контролем российских войск, однако несколько населенных пунктов остаются в руках ВСУ.
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области
Освобождение Купянска фактически решит судьбу этих гарнизонов, а также позволит российской армии развивать наступление дальше на запад. При этом наиболее сложным моментом в этом сценарии может стать форсирование Оскола, поскольку правобережная часть города находится на возвышенности. В случае, если город удастся занять полностью, то российские войска получат возможность вырваться на оперативный простор, преодолев естественную преграду в виде реки. В перспективе это позволит расширить зону контроля российских войск на этом участке фронта, объединив Купянский и Волчанский плацдармы.

Бои в Купянске

Российским войскам удалось освободить город еще в феврале 2022-го, в самом начале специальной военной операции. Однако ВСУ во время контрнаступления в сентябре того же года сумели вернуть Купянск под свой контроль.
После этого на протяжении длительного периода боевые действия на этом участке фронта представляли собой постепенное продвижение российских войск к Осколу, форсировать который крайне непросто из-за того, что под контролем ВСУ остается правый – более высокий берег реки.
Тем не менее, российские войска постепенно брали под свой контроль все больше населенных пунктов в этом районе.
В начале ноября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что на Купянском направлении удалось заблокировать две группировки войск ВСУ. Численность одной из них составляет около десяти тысяч человек, их прижали к водохранилищу. В другой – около пяти тысяч человек.
Уже в середине месяца российская армия вплотную подошла к городу. По словам главы российской администрации Харьковской области, штурмовые группы работают над тем, чтобы закрепиться на окраинах Купянска. Он отметил, что наступательные действия ведутся к северо-востоку и юго-востоку от города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Символика, краткая история города, экономика и значимость города

Датой основания Купянска принято считать 1655 год — тогда на правом берегу Оскола возникла слобода Купянка, также именуемая Купенка. Статус города ей присвоили в 1779-м, тогда же название сменилось на современное.
В 1923-м Купянск стал центром округа, а в 1932-м — районным центром в Харьковской области.
Население города, по данным последней переписи населения, которую украинские власти проводили в 2001 году, составляло 32 449 человек. К январю 2022-го, по данным украинской статистики, сократилось до 26 627 человек. К сентябрю 2023-го это число снизилось до восьми тысяч человек.
На протяжении многих лет Купянск служил важным логистическим пунктом, в первую очередь из-за своего расположения и наличия крупной железнодорожной станции.
К 1980-м годам в городе работали литейный и машиностроительный завод, комбинат стройматериалов, завод железобетонных конструкций, силикатное производство, а также другие предприятия.
Флаг Купянска представляет собой прямоугольной полотнище с тремя вертикальными полосами с соотношением 2:1:1. Верхняя, наиболее широкая, выполнена в малиновом цвете, средняя — в желтом, нижняя – в синем. В левой стороне малиновой полосы размещен герб города. Он выполнен в форме щита, который представляет собой сочетание двух полей — зеленого сверху и желтого снизу. На верхнем перекрещены рог изобилия и жезл-кадуцей, которые считаются символами Харьковской области. На нижнем — символ степняков сурок.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьХарьковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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