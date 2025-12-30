https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065740119.html
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Запад" по отражению атак на населенный пункт Московка на... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:47:00+03:00
2025-12-30T18:47:00+03:00
2025-12-30T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065752471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91893a76440c583b20672e6eb05c7e50.jpg
https://ria.ru/20251230/minoborony-2065699437.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065752471_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ef99f4721e0fb434f2ab604a4b10a89.jpg
Отражение атак ВСУ на населенный пункт Московка под Купянском
Отражение атак ВСУ на населенный пункт Московка под Купянском.
2025-12-30T18:47
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском
МО РФ показало кадры отражения атаки ВСУ на Московку под Купянском