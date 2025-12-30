Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 30.12.2025 (обновлено: 18:48 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065740119.html
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Запад" по отражению атак на населенный пункт Московка на... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:47:00+03:00
2025-12-30T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065752471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91893a76440c583b20672e6eb05c7e50.jpg
https://ria.ru/20251230/minoborony-2065699437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отражение атак ВСУ на населенный пункт Московка под Купянском
Отражение атак ВСУ на населенный пункт Московка под Купянском.
2025-12-30T18:47
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065752471_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ef99f4721e0fb434f2ab604a4b10a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как бойцы "Запада" отражают атаки ВСУ под Купянском

МО РФ показало кадры отражения атаки ВСУ на Московку под Купянском

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Запад" по отражению атак на населенный пункт Московка на северо-западе Купянска.
На кадрах показаны действия российских бойцов, а также уничтожение украинской техники с помощью дронов.
В описании к видео говорится, что военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" продолжают жечь технику ВСУ, на которой противник малочисленными группами предпринимает попытки прорваться в населенный пункт.
Уничтожение военных ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минобороны показало видео уничтожения ВСУ, пытающихся прорваться к Купянску
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала