Рейтинг@Mail.ru
Наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха, заявил командующий "Запада" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 16.01.2026 (обновлено: 16:05 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/kupyansk-2068339808.html
Наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха, заявил командующий "Запада"
Наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха, заявил командующий "Запада" - РИА Новости, 16.01.2026
Наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха, заявил командующий "Запада"
Наступательная операция противника на Купянск успеха не принесла, заявил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:00:00+03:00
2026-01-16T16:05:00+03:00
андрей белоусов
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677432_0:217:3071:1944_1920x0_80_0_0_1e36ad63c84e83f1f1fc52aaf3d20b6a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677432_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2a92ea7fdcf582d0ce677284b5f3639d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха, заявил командующий "Запада"

Генерал Кузовлев: наступательная операция ВСУ на Купянск успеха не принесла

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наступательная операция противника на Купянск успеха не принесла, заявил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев.
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника, сообщило Минобороны.
"Районы находятся под нашим контролем (районы Купянска - ред.), но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил в декабре-ноябре, в декабре месяце, успеха не принесла", - доложил Кузовлев Белоусову.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала