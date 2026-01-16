https://ria.ru/20260116/kupyansk-2068339808.html
Наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха, заявил командующий "Запада"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наступательная операция противника на Купянск успеха не принесла, заявил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев.
Министр обороны Андрей Белоусов
провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника, сообщило Минобороны.
"Районы находятся под нашим контролем (районы Купянска - ред.), но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил в декабре-ноябре, в декабре месяце, успеха не принесла", - доложил Кузовлев Белоусову.