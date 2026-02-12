https://ria.ru/20260212/vsu-2073976853.html
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском - РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
Дезертирство украинских военнослужащих с позиций под Купянском обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командования,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:44:00+03:00
2026-02-12T17:44:00+03:00
2026-02-12T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e63800ad5c7fb54f06dc5c927f2a1de5.jpg
https://ria.ru/20260209/sbu-2073324824.html
https://ria.ru/20260122/front-2069364682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994275_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16fbb824ce8924b821528250236f3e9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
РИА Новости: ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском и по пути к ним
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дезертирство украинских военнослужащих с позиций под Купянском обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят", — рассказали там.
Речь идет о 15-й бригаде Нацгвардии и 116-й бригаде теробороны. Так, командир последней Максим Литвиненко открыто озвучил логику "мясорубки".
"Если ты вышел из фарша живым куском — ты молодец. Если стал фаршем — значит, был недостаточно крут". Для полковника это не трагедия, а естественный отбор", — отметил собеседник агентства.
Тем временем для неугодных командованию нацгвардейцев создали "штрафбат": людей держат в яме, а потом отправляют на смерть. При этом комбриг с позывным Кара-Даг скрывает большие потери в Харьковской области
, записывая убитых в дезертиры.
"Там не перевоспитывают. Там расходуют", — заключил силовик.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов
20 ноября доложил Владимиру Путину
об освобождении Купянска — ключевого населенного пункта для обороны ВСУ
в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад. В середине января командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев подтвердил: все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки украинских боевиков туда прорваться.