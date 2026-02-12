ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дезертирство украинских военнослужащих с позиций под Купянском обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят", — рассказали там.

Речь идет о 15-й бригаде Нацгвардии и 116-й бригаде теробороны. Так, командир последней Максим Литвиненко открыто озвучил логику "мясорубки".

"Если ты вышел из фарша живым куском — ты молодец. Если стал фаршем — значит, был недостаточно крут". Для полковника это не трагедия, а естественный отбор", — отметил собеседник агентства.

Тем временем для неугодных командованию нацгвардейцев создали "штрафбат": людей держат в яме, а потом отправляют на смерть. При этом комбриг с позывным Кара-Даг скрывает большие потери в Харьковской области , записывая убитых в дезертиры.

"Там не перевоспитывают. Там расходуют", — заключил силовик.