ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 12.02.2026 (обновлено: 18:46 12.02.2026)
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском - РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
Дезертирство украинских военнослужащих с позиций под Купянском обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командования,... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
россия
украина
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском

РИА Новости: ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском и по пути к ним

© Getty Images / AnadoluУкраинский военный
Украинский военный
© Getty Images / Anadolu
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Дезертирство украинских военнослужащих с позиций под Купянском обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят", — рассказали там.
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
9 февраля, 22:39
Речь идет о 15-й бригаде Нацгвардии и 116-й бригаде теробороны. Так, командир последней Максим Литвиненко открыто озвучил логику "мясорубки".
"Если ты вышел из фарша живым куском — ты молодец. Если стал фаршем — значит, был недостаточно крут". Для полковника это не трагедия, а естественный отбор", — отметил собеседник агентства.
Тем временем для неугодных командованию нацгвардейцев создали "штрафбат": людей держат в яме, а потом отправляют на смерть. При этом комбриг с позывным Кара-Даг скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры.
"Там не перевоспитывают. Там расходуют", — заключил силовик.
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
22 января, 08:00
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого населенного пункта для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад. В середине января командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев подтвердил: все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на безуспешные попытки украинских боевиков туда прорваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
 
 
