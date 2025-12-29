Рейтинг@Mail.ru
"Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных сил ВСУ в январе - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 29.12.2025 (обновлено: 16:49 29.12.2025)
"Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных сил ВСУ в январе
"Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных сил ВСУ в январе
Группировка войск "Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале, заявил командующий группировкой... РИА Новости, 29.12.2025
"Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных сил ВСУ в январе

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группировка войск "Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале, заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев.
"На купянском направлении ликвидация формирований ВСУ, которые окружены восточнее Купяснка, проводится в соответствии с утвержденным генеральным штабом замыслом... завершение окончательное оставшейся заблокированной части группировки противника планируем завершить в январе-феврале месяце", — сказал Кузовлев в докладе президенту Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
По словам командующего, сейчас идет уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Подолов и Купянска-Узлового.
