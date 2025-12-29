ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото

По словам пленного, командир поставил ему и сослуживцам задачу зайти и незаметно его прикрывать. На месте военные ВСУ сняли видео. Как признался Гусар, он думал, что покинул точку незаметно, но там было много российских бойцов, которые их уже ждали и взяли в окружение. Украинского боевика, открывшего огонь, ликвидировали, после чего группа сдалась.