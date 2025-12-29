Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 29.12.2025 (обновлено: 16:50 29.12.2025)
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото
Российские военные взяли в плен украинских боевиков, отправленных в Купянск сняться в фотосессии, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.12.2025
2025
Пленный украинец рассказал, что три дня шел в Купянск, чтобы сняться в фотосессии
Пленный украинец рассказал, что три дня шел в Купянск, чтобы сняться в фотосессии. Российские войска взяли боевиков в плен, сообщили в Минобороны России.
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото

ВС РФ взяли в плен отправленных командованием в Купянск для фото боевиков ВСУ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинских боевиков, отправленных в Купянск сняться в фотосессии, сообщило Минобороны.
"Военнопленный Сергей Гусар сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе очередной группы для проведения видеосъемки, чтобы создать видимость присутствия военнослужащих ВСУ в Купянске", — отметили в ведомстве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Ближе до кладбища". Захарова оценила селфи Зеленского у стелы в Купянске
18 декабря, 17:36

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.

Гусар рассказал, что больше трех суток шел до точки в Купянске, где ему приказали сделать фотографии.
"Видели много тел, сожженной техники. Не осталось сил больше держаться. Поэтому мы решили сдаться", — добавил он.
По словам пленного, командир поставил ему и сослуживцам задачу зайти и незаметно его прикрывать. На месте военные ВСУ сняли видео. Как признался Гусар, он думал, что покинул точку незаметно, но там было много российских бойцов, которые их уже ждали и взяли в окружение. Украинского боевика, открывшего огонь, ликвидировали, после чего группа сдалась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская область
 
 
