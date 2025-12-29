ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинских боевиков, отправленных в Купянск сняться в фотосессии, сообщило Минобороны.
"Военнопленный Сергей Гусар сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе очередной группы для проведения видеосъемки, чтобы создать видимость присутствия военнослужащих ВСУ в Купянске", — отметили в ведомстве.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Гусар рассказал, что больше трех суток шел до точки в Купянске, где ему приказали сделать фотографии.
"Видели много тел, сожженной техники. Не осталось сил больше держаться. Поэтому мы решили сдаться", — добавил он.
По словам пленного, командир поставил ему и сослуживцам задачу зайти и незаметно его прикрывать. На месте военные ВСУ сняли видео. Как признался Гусар, он думал, что покинул точку незаметно, но там было много российских бойцов, которые их уже ждали и взяли в окружение. Украинского боевика, открывшего огонь, ликвидировали, после чего группа сдалась.
