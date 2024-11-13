https://ria.ru/20241113/ates-1983056372.html

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.11.2024

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) – ведущая международная площадка, занимающаяся вопросами... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:38

2024-11-13T01:38

2024-11-13T01:38

справки

атр

австралия

алексей оверчук

всемирная торговая организация (вто)

ассоциация государств юго-восточной азии

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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) – ведущая международная площадка, занимающаяся вопросами укрепления экономической интеграции, расширения торговли, усиления экономического роста и увеличения занятости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.На страны АТЭС в совокупности приходится 62% мирового ВВП, 48% мировой торговли товарами и услугами, а также 38% населения планеты.АТЭС был образован в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в городе Канберре (Австралия) по инициативе Австралии.Созданию АТЭС предшествовало формирование в азиатско-тихоокеанском регионе в 1960-1980-х годах более локальных экономических союзов – Тихоокеанского экономического совета, Конференции по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Южно-тихоокеанского форума и т.д.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.Участниками АТЭС являются 21 экономика: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, на площадке Форума нельзя использовать государственную символику, а его членов принято называть "экономиками".В 1998 году, одновременно со вступлением в АТЭС России, Вьетнама и Перу, было принято решение о введении моратория на дальнейшее расширение членского состава форума. Заинтересованность в присоединении к форуму АТЭС проявляют Гватемала, Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.Статус наблюдателей имеют Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества и Форум островных государств Тихого океана.Вплоть до 2020 года деятельность в рамках АТЭС, основополагающими принципами которой являются консенсус и добровольность, выстраивалась в соответствии с положениями принятой в 1994 году Богорской декларации. Документ ставил целью формирование в регионе системы свободной и открытой торговли и инвестиционной деятельности к 2010 году для развитых и к 2020 году – для развивающихся экономик (так называемые "Богорские цели"). В 1995 году была сформирована "Осакская программа действий", конкретизировавшая пути достижения сформулированных годом ранее договоренностей.По истечении срока "Богорских целей" и с учетом ряда не до конца реализованных задач, лидеры АТЭС согласовали "Путраджайские ориентиры развития до 2040 года" – новый стратегический документ, фиксирующий обязательства сторон по ключевым направлениям региональной экономической повестки, в их числе: торговля и инвестиции, инновации и цифровизация, уверенный, сбалансированный, безопасный, устойчивый и инклюзивный рост. Целью сотрудничества в обозначенных сферах заявлено формирование открытого, динамичного и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского сообщества и достижение всеобщего благополучия населения АТЭС. Принятый в 2021 году "План действий Аотеароа" фиксирует более конкретные обязательства экономик по достижению заявленной цели.В настоящее время основными направлениями взаимодействия АТЭС являются:– поддержка многосторонней торговой системы и реформа ВТО;– продвижение и укрепление региональной экономической интеграции;– раскрытие потенциала цифровой экономики и преодоление цифровых разрывов;– обеспечение уверенного, сбалансированного, безопасного, устойчивого и инклюзивного роста;– обеспечение сбалансированного, всеобъемлющего, устойчивого, инновационного и безопасного роста;– раскрытие потенциала цифровой экономики и преодоление цифровых разрывов;– усиление физической, институциональной и гуманитарной взаимосвязанности экономик;– достижение инклюзивности экономического роста за счет стимулирования участия малых и средних предприятий, женщин, молодежи в региональной и глобальной экономике;– проведение структурных реформ для обеспечения устойчивого экономического будущего.В АТЭС существует институт председателя, действующий на ротационной основе. Продолжительность председательств составляет один календарный год и не имеет строгой регламентации. В 2024 году форум возглавляет Перу (в третий раз), далее по утвержденному графику этот пост займут Республика Корея (2025) и Вьетнам (2027). Председательство в 2026 году пока остается вакантным. Председательствующая экономика обозначает общие контуры повестки дня, программы рабочих комитетов и ожидаемых результатов в привязке к стратегическим документам АТЭС в духе принципа преемственности. Ключевыми этапами переговорного процесса выступают профильные министерские встречи с учетом приоритетов председателя (нередко с многолетними пропусками).Саммиты АТЭС проводятся с 1993 года. Принимаемая по их итогам лидерская декларация суммирует все достижения в течение года и будущие планы. Содержательные элементы таких договоренностей формируются на совместных совещаниях министров иностранных дел и торговли и на встречах старших должностных лиц (СДЛ).На мероприятия АТЭС в качестве гостей могут приглашаться (при наличии консенсуса) международные организации и различные экономики.Под эгидой АТЭС ведется активное отраслевое сотрудничество, а также проектная деятельность. Под управлением СДЛ функционируют четыре комитета, включающие порядка 40 подкомитетов и экспертных рабочих групп (по торговле и инвестициям, малому бизнесу, транспорту, энергетике, людским ресурсам, здравоохранению, цифровой экономике и др.).При АТЭС действует Деловой консультативный совет (ДКС), призванный наращивать потенциал государственно-частного партнерства, создавать условия для ответственных подходов при осуществлении хозяйственной деятельности, продвигать позиции бизнеса к вопросам экономического развития региона. Реализуется практика проведения диалога лидеров экономик с членами ДКС.Выполнение административно-технических функций возложено на секретариат, расположенный в Сингапуре. Его возглавляет контрактный исполнительный директор, отбираемый по итогам открытого конкурса (с 2019 года – малайзийка Ребекка Фатима Ста Мария). Финансирование деятельности АТЭС обеспечивается за счет обязательных (общая сумма эквивалентна 5 миллионам долларов) и добровольных взносов. Начисленный взнос России в 2023-2025 годах составляет 202 тысячи долларов (4,04% от общей суммы взносов).В 2023 году саммит АТЭС прошел в Сан-Франциско (США). По итогам саммита была принята Голден-гейтская декларация. Главы делегаций АТЭС призвали к новой эре инвестиций, экономического роста и доступа к энергетике в регионе. В декларации отмечается необходимость как можно скорее перейти к "чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике", а также поэтапного отказа от неэффективных субсидий на ископаемое топливо.Главы делегаций подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок. Итоговый документ подчеркивает, что это создает "предсказуемый, конкурентоспособный и взаимосвязанный цифровыми технологиями Азиатско-Тихоокеанский регион". Главы делегаций подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО). Согласно тексту декларации, главы делегаций на АТЭС подчеркнули, что именно ВТО продолжает быть катализатором значительного роста региона, одновременно подчеркнув важность реформы торговой организации. Лидеры АТЭС также выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. В 2024 году форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет с 13 по 17 ноября в столице Перу Лиме. Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

атр

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, атр, австралия, алексей оверчук, всемирная торговая организация (вто), ассоциация государств юго-восточной азии