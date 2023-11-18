https://ria.ru/20231118/ates-1910222968.html
Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду
Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду - РИА Новости, 18.11.2023
Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду
Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T04:13
2023-11-18T04:13
2023-11-18T04:13
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. "Мы подтверждаем нашу решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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сан-франциско, калифорния, сша
Сан-Франциско, Калифорния, США
Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду
Делегации на саммите АТЭС выступили за свободную и справедливую торговую среду
САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита.
"Мы подтверждаем нашу решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско
, штат Калифорния
, завершая председательство США
в АТЭС в 2023 году.