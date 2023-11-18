https://ria.ru/20231118/ates-1910222968.html

Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду

Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду - РИА Новости, 18.11.2023

Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду

Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T04:13

2023-11-18T04:13

2023-11-18T04:13

сан-франциско

калифорния

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910222833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c2c59e3ce171fb10106917d2be217e8.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. "Мы подтверждаем нашу решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ates-1910221664.html

сан-франциско

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сан-франциско, калифорния, сша