https://ria.ru/20231118/ates-1910223976.html
На саммите АТЭС выразили стремление сохранять рынки открытыми
На саммите АТЭС выразили стремление сохранять рынки открытыми - РИА Новости, 18.11.2023
На саммите АТЭС выразили стремление сохранять рынки открытыми
Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T04:29
2023-11-18T04:29
2023-11-18T04:29
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. "Мы подтверждаем свою приверженность сохранять открытыми рынки и устранять перебои в цепочках поставок, в том числе работая над поддержкой нашего бизнеса в построении защищенных, эффективных, устойчивых и открытых цепочек поставок", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Документ подчеркивает, что это создает "предсказуемый, конкурентоспособный и взаимосвязанный цифровыми технологиями Азиатско-Тихоокеанский регион". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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сан-франциско, калифорния, сша, саммит атэс
Сан-Франциско, Калифорния, США, Саммит АТЭС
На саммите АТЭС выразили стремление сохранять рынки открытыми
Главы делегаций на саммите АТЭС выразили стремление сохранять рынки открытыми