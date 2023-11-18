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На саммите АТЭС выступили за многостороннюю торговую систему с ВТО в основе - РИА Новости, 18.11.2023
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04:20 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ates-1910223474.html
На саммите АТЭС выступили за многостороннюю торговую систему с ВТО в основе
На саммите АТЭС выступили за многостороннюю торговую систему с ВТО в основе - РИА Новости, 18.11.2023
На саммите АТЭС выступили за многостороннюю торговую систему с ВТО в основе
Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T04:20
2023-11-18T04:20
сан-франциско
экономика
калифорния
сша
всемирная торговая организация (вто)
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. "Мы подтверждаем важность многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно тексту документа, главы делегаций на АТЭС подчеркнули, что именно ВТО продолжает быть катализатором значительного роста региона, одновременно подчеркнув важность реформы торговой организации. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/ates-1910222968.html
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сан-франциско, экономика, калифорния, сша, всемирная торговая организация (вто), саммит атэс
Сан-Франциско, Экономика, Калифорния, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит АТЭС
На саммите АТЭС выступили за многостороннюю торговую систему с ВТО в основе

На саммите АТЭС отметили важность многосторонней торговой системы с ВТО в основе

© AP Photo / Eric RisbergТабличка, приветствующая посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско
Табличка, приветствующая посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Табличка, приветствующая посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита.
«
"Мы подтверждаем важность многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно тексту документа, главы делегаций на АТЭС подчеркнули, что именно ВТО продолжает быть катализатором значительного роста региона, одновременно подчеркнув важность реформы торговой организации.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
Сан-Франциско во время проведения саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за справедливую торговую среду
04:13
 
Сан-ФранцискоЭкономикаКалифорнияСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Саммит АТЭС
 
 
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