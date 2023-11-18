https://ria.ru/20231118/investitsii-1910224297.html
На саммите АТЭС призвали к новой эре инвестиций и экономического роста
На саммите АТЭС призвали к новой эре инвестиций и экономического роста - РИА Новости, 18.11.2023
На саммите АТЭС призвали к новой эре инвестиций и экономического роста
Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвали к новой эре инвестиций, экономического роста и доступа к... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T04:37
2023-11-18T04:37
2023-11-18T04:37
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвали к новой эре инвестиций, экономического роста и доступа к энергетике в регионе, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. "Мы стремимся открыть новую эру достойных рабочих мест, инвестиций, экономического роста", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Декларация лидеров также призывает обеспечить регион доступом к энергетике. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/ates-1910223474.html
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сан-франциско, саммит атэс , калифорния, сша
Сан-Франциско, Саммит АТЭС , Калифорния, США
На саммите АТЭС призвали к новой эре инвестиций и экономического роста
Главы делегаций на саммите АТЭС призвали к эре инвестиций и экономического роста