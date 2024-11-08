https://ria.ru/20241108/peskov-1982588169.html
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука - РИА Новости, 08.11.2024
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука
Информации о планах передать послания от президента России Владимира Путина кому-то из лидеров стран АТЭС через вице-премьера Алексея Оверчука пока нет, но это... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:14
2024-11-08T09:14
2024-11-08T09:14
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Информации о планах передать послания от президента России Владимира Путина кому-то из лидеров стран АТЭС через вице-премьера Алексея Оверчука пока нет, но это нормальная практика в двусторонних контактах, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение направить на саммит АТЭС в 2024 году в Перу российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. "Пока не знаю, пока нет информации на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль передать через вице-премьера Алексей Оверчука какие-либо послания лидерам стран объединения. "Такие формы используются для двусторонних контактов, это нормальная практика", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет с 13 по 17 ноября 2024 года в столице Перу Лиме. В 2023 году Оверчук также возглавлял российскую делегацию на соответствующем саммите в Сан-Фрациско.
https://ria.ru/20241107/putin-1982550447.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982547696.html
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Политика, Россия, Перу, Лима (город), Алексей Оверчук, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Саммит АТЭС в Лиме
Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука
Песков: данных о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука нет