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Биография Сигэру Исибы

Биография Сигэру Исибы - РИА Новости, 11.11.2024

Биография Сигэру Исибы

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба родился 4 февраля 1957 года в префектуре Тоттори (Япония). Его отец, Дзиро Исиба, в 1958-1974 годах был губернатором... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:00

2024-11-11T13:00

2024-11-11T13:00

справки

япония

сигэру исиба

тоттори (префектура)

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба родился 4 февраля 1957 года в префектуре Тоттори (Япония). Его отец, Дзиро Исиба, в 1958-1974 годах был губернатором Тоттори, членом нижней палаты парламента, занимал пост заместителя министра строительства Японии. В 1979 году Сигэру Исиба получил степень бакалавра права в Университете Кэйо в Токио.В 1979-1983 годы работал в Mitsui Bank (ныне – в составе Sumitomo Mitsui Banking Corporation).В июле 1986 году был избран в Палату представителей – нижнюю палату парламента Японии. Переизбирался от 1-го округа префектуры Тоттори 12 раз. В разные годы был председателем специального комитета по дерегулированию, председателем комитета по транспорту, членом специального комитета по исследованию конституции Японии, член комитета по безопасности, директор специального комитета по предотвращению международного терроризма, сотрудничеству и поддержке Японии.В декабре 1992 года – парламентский вице-министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.В июле 2000 года занимал должность старшего государственного секретаря по сельскому хозяйству, лесному хозяйству и рыболовству.В декабре 2000 года был старшим государственным секретарем по обороне Японии.В январе 2001 года стал старшим вице-министром обороны страны.С 2002 по 2004 годы занимал пост генерального директора Агентства обороны Японии при премьер-министре Дзюнъитиро Коидзуми. В этой должности в 2003 году руководил успешным запуском первых в истории Японии спутников-шпионов, выступал за совместную с США разработку и реализацию системы противоракетной обороны. В период 2007-2008 годов был министром обороны в кабинете Ясуо Фукуде.С 2008 года по 2009 год – министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в кабинете Таро Асо.В сентябре 2009 года Исиба стал председателем Совета по политическим исследованиям Либерально-демократической партии (ЛДП). В сентябре 2012 года он баллотировался на пост председателя партии, но во втором туре проиграл Синдзо Абэ (89 против 108 голосов), который затем стал премьер-министром Японии. В 2012-2014 годы Сигэру Исиба занимал пост генерального секретаря ЛДП. С сентября 2014 года – министр, отвечающий за преодоление убыли населения и оживление местной экономики Японии, государственный министр по национальным стратегическим особым зонам (во втором кабинете Синдзо Абэ). Покинул правительство в 2016 году.В сентябре 2018 года Исиба снова баллотировался на должность председателя Либерально-демократической партии, но вновь проиграл Синдзо Абэ, набрав 254 голоса против 553. В сентябре 2020 года в борьбе за этот пост проиграл Ёсихидэ Суге. В 2021 году не стал выдвигать свою кандидатуру, поддержав Таро Коно. В августе 2024 года действующий премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей ЛДП. В свою очередь Сигэру Исиба подтвердил свое намерение в пятый раз баллотироваться на высший пост в партии. 27 сентября 2024 года по итогам второго тура голосования Сигэру Исиба победил на выборах лидера ЛДП, набрав 215 голосов против 194. 1 октября Сигэру Исиба был избран премьер-министром Японии на внеочередной сессии парламента в первом же туре голосования, так как ЛДП имела более половины мест в нижней палате.После этого Исиба объявил о намерении распустить парламент и провести выборы, чтобы "узнать волю народа". На деле же выборы были нужны, чтобы поправить стремительно падающий рейтинг правительства.9 октября Сигэру Исиба распустил нижнюю палату парламента.27 октября, по итогам всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента, правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто получила 197 мест, "Комэйто" - 24. До выборов ЛДП принадлежало более половины из 465 мест, что давало возможность ожидаемо провести лидера своей партии в премьер-министры без второго тура голосования. После выборов стало необходимо провести голосование по кандидатуре премьер-министра страны.11 ноября 2024 года состоялась специальная парламентская сессия по выборам нового премьер-министра. По итогам первого тура голосования Исиба получил голоса своих однопартийцев и партнера по правящей коалиции партии "Комэйто", набрав всего 221 голос. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода получил 151 голос. Таким образом впервые за 30 лет с 1994 года и четвертый раз в истории премьер не был избран в ходе первого тура выборов.По итогам голосования в верхней палате парламента, за счет того, что у правящей коалиции более половины мест в верхней палате, Сигэру Исиба был избран премьер-министром в первом же туре.В результате второго тура голосования в нижней палате Сигэру Исиба был избран премьер-министром Японии.Сигэру Исиба является автором ряда книг. Одна из последних – "Консервативный политик – моя политика, моя судьба".Политик выступает за создание "азиатской версии НАТО" и пересмотр Соглашения о статусе вооруженных сил между Японией и США (SOFA) на более равноправных условиях, а также за сотрудничество между Японией и Тайванем в целях экономического развития и безопасности в регионе.Исиба призывает к пересмотру Конституции Японии, где был бы четко указан статус Сил самообороны, что является предметом разногласий в стране. В период своей предвыборной кампании Исиба также обещал оживить сельскую экономику страны, решить проблему падения рождаемости в Японии. В ходе предвыборных дебатов глав политических партий в октябре 2024 года Исиба упомянул США, говоря об атомных ударах по Хиросиме и Нагасаки."В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел раскрытые США кадры атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму" – заявил он.Таким образом, премьер Японии впервые открыто назвал США виновниками бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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тоттори (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, япония, сигэру исиба, тоттори (префектура)