https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577195046.html

Новый лидер правящей партии Японии намерен продолжить курс Абэ

Избранный главой правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:42

2020-09-14T09:42

2020-09-14T11:27

ёсихидэ суга

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 14 сен – РИА Новости.</strong> Избранный главой правящей Либерально-демократической партии <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> заявил, что намерен "унаследовать и развивать" политический курс своего предшественника на данном посту <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>. Трансляция выступления велась телеканалом <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.По итогам состоявшегося в понедельник голосования по кандидатурам на пост нового главы партии, Суга набрал 377 голосов, его соперники - экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида - соответственно получили 68 и 89 голосов."В условиях национального кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции, политический вакуум недопустим. Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ", - отметил новый лидер ЛДП.На 16 сентября на внеочередной сессии парламента намечено голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Ёсихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/kurily-1576520451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ёсихидэ суга, япония, в мире