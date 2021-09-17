https://ria.ru/20210917/yaponiya-1750449557.html

В Японии объявили имена кандидатов на пост главы правящей партии

В Японии объявили имена кандидатов на пост главы правящей партии - РИА Новости, 17.09.2021

В Японии объявили имена кандидатов на пост главы правящей партии

Имена четырех кандидатов на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии официально объявлены в пятницу. Посвященное этому собрание... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:32

2021-09-17T08:32

2021-09-17T09:56

в мире

япония

таро коно

сигэру исиба

есихидэ суга

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ТОКИО, 17 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Имена четырех кандидатов на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии официально объявлены в пятницу. Посвященное этому собрание транслируется в прямом эфире по каналам YouTube.В выборах главы партии, который затем прогнозируемо станет премьер-министром и сможет формировать кабинет министров, примут участие экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида и две женщины – бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Впервые за пост главы партии будут бороться две женщины.Выборы состоятся 29 сентября. В очном режиме будут голосовать 383 члена партии – депутата обеих палат парламента. Еще 383 бюллетеня от региональных отделений ЛДП будут вскрыты в этот день. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов от 766. Однако в связи с тем, что большинство из семи фракций партии фактически позволили своим членам самостоятельно выбирать кандидата, невозможно уверенно прогнозировать победу того или иного кандидата.Согласно опросам общественного мнения, которые могут лишь косвенно повлиять на выбор депутатов и рядовых членов партии, лидирующие позиции занимает Таро Коно, заслуживший репутацию реформатора, а также успешного управленца за счет достижения высоких темпов вакцинации на посту профильного министра в правительстве Ёсихидэ Суги. Его кандидатуру поддержал и другой популярный политик Сигэру Исиба. Эта поддержка повысит шансы Коно, по крайней мере, среди рядовых членов партии. Сам Исиба не стал выставлять свою кандидатуру, несмотря на то, что в 2012 году выиграл первый тур выборов на пост главы партии у Синдзо Абэ.Еще один кандидат, чьи шансы на победу оцениваются как высокие – бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он не может похвастаться популярностью у населения, но обладает большим влиянием в самой партии.Он также первоочередной задачей назвал борьбу с коронавирусом, но уделил внимание и проблемам внешней политики."Для того, чтобы защитить мир во всем мире и безопасность нашей страны, необходима решимость в трех задачах. Защищать основные ценности - свободу, демократию, права человека, верховенство закона. Защищать территорию, воздушное и морское пространство нашей страны. Для этого необходимо усиление возможностей службы безопасности на море, взаимодействия с силами самообороны, укрепление противовоздушной обороны. А также вклад в глобальные проблемы – потепление климата, уничтожение ядерного оружия, использование космоса и океанов", - сказал Кисида.Если в первом туре ни одна кандидатура не получит большинства голосов, два политика, набравшие максимальное количество голосов, выйдут во второй тур. Во втором туре выиграет кандидат, обладающий наибольшей поддержкой среди депутатов парламента от ЛДП: голосование будет очным и в нем примут участие все присутствующие 383 депутата и лишь 47 представителя регионов – по одному от каждой префектуры. Как это уже было в 2012 году, когда выигравший с большим отрывом первый тур за счет поддержки рядов членов партии Сигэру Исиба во втором туре проиграл Синдзо Абэ, получившему больше голосов депутатов. Синдзо Абэ и стал новым премьер-министром Японии.Голосование в парламенте по кандидатуре нового премьер-министра состоится 4 октября.

https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749474459.html

https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html

https://ria.ru/20210902/kodzuki-1748356035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, таро коно, сигэру исиба, есихидэ суга