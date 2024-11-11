https://ria.ru/20241111/isiba-1983019261.html

Исиба стал новым премьер-министром Японии

Исиба стал новым премьер-министром Японии - РИА Новости, 11.11.2024

Исиба стал новым премьер-министром Японии

Сигэру Исиба по итогам второго тура голосования в нижней палате парламента избран новым премьер-министром Японии, трансляция шла на сайте нижней палаты... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:17

2024-11-11T10:17

2024-11-11T10:19

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сигэру исиба

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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Сигэру Исиба по итогам второго тура голосования в нижней палате парламента избран новым премьер-министром Японии, трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.Во втором туре за пост премьер-министра боролись действующий глава правительства Сигэру Исиба и лидер основной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода.Голосование по выборам премьера стало необходимо после проведения всеобщих выборов депутатов нижней палаты парламента 27 октября. Выборы для правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" стали провальными: она не смогла набрать более половины – 233 из 465 мест в палате. ЛДП получила 197 место вместо 247 мест, "Комэйто" - 24 вместо 32. До выборов ЛДП принадлежало более половины из 465 мест, что давало возможность ожидаемо провести лидера своей партии в премьер-министры, не прибегая ко второму туру голосования.В первом туре для избрания необходимо было набрать половину – 233 из 465 голосов депутатов нижней палаты. В результате голосования первого тура Исиба получил голоса своих однопартийцев и партнера по правящей коалиции партии "Комэйто", набрав всего 221 голос. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода получил 151 голос. Таким образом впервые за 30 лет с 1994 года и четвертый раз в истории премьер не был избран в ходе первого же тура выборов.Ранее состоялось голосование и в верхней палате. За счет того, что у правящей коалиции более половины мест в верхней палате, Сигэру Исиба был избран премьер-министром в первом же туре.Премьер-министр Исиба победил на выборах главы ЛДП в конце сентября, в результате чего он был избран премьер-министром в первом же туре голосования 1 октября, так как тогда ЛДП имела более половины мест в нижней палате. После этого он объявил о намерении распустить парламент и провести выборы, чтобы "узнать волю народа". На деле же выборы были нужны, чтобы поправить стремительно падающий рейтинг правительства. При предшественнике Исибы экс-премьер-министре Фумио Кисиде рейтинг кабинета министров опустился до 20%. Расчет был на то, что на волне ожиданий обновления партия сможет получить лучшие позиции, чем через год, когда должны были бы проводиться выборы в нижнюю палату.

https://ria.ru/20241107/putin-1982550663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире, сигэру исиба