Рейтинг@Mail.ru
В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 20.08.2024 (обновлено: 05:30 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/yaponiya-1967221569.html
В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии
В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии - РИА Новости, 20.08.2024
В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия утвердила дату выборов нового председателя, который и станет следующим премьер-министром страны, на 27... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:28
2024-08-20T05:30
в мире
япония
фумио кисида
сигэру исиба
ёко камикава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия утвердила дату выборов нового председателя, который и станет следующим премьер-министром страны, на 27 сентября, а начало предвыборной кампании – на 12 сентября. Кадры заседания представителей комитета, ответственного за проведение выборов главы партии, транслировал телеканал NHK. Срок предвыборной кампании составит 15 дней, что на три дня больше, чем было в 2021 году. Комитет полагает, что увеличение числа дней для дебатов позволит в некоторой мере восстановить доверие к политической системе у населения, которое было подорвано в связи со скандалом вокруг "откатов" партийных денег. На прошлой неделе в ходе экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида подтвердил, что не намерен идти на второй срок и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП в сентябре, так как считает наилучшим решением "отойти в сторону", чтобы продемонстрировать людям обновленную партию. По данным японских СМИ, за пост главы партии могут побороться 11 кандидатов, однако до настоящего времени лишь один из них - экс-министр по делам экономической безопасности Японии Такаюки Кобаяси – официально заявил о своем выдвижении. Экс-министр обороны и экс-министр сельского хозяйства Сигэру Исиба, который, согласно опросу общественного мнения агентства Киодо, является наиболее популярным кандидатом, пока официально лишь выражал свое намерение участвовать в выборах, но не заявлял о своем выдвижении. На выходных также стало известно, что глава МИД Японии Ёко Камикава сообщила действующему премьер-министру страны Фумио Кисиде о своем желании побороться за пост председателя ЛДП. Она, впрочем, также пока официально не объявляла о своем выдвижении. Фумио Кисида стал председателем правящей Либерально-демократической партии после победы на выборах в сентябре 2021 года. В октябре 2021 года он стал 100-м премьер-министром Японии. На момент утверждения кабинета министров рейтинг правительства, согласно данным газеты "Иомиури", составлял 56%. Однако, начиная с ноября 2023 года уровень одобрения кабмина скатился до диапазона от 20% до 30% и продолжал держаться на рекордно низких уровнях.
https://ria.ru/20240814/yaponiya-1966071531.html
https://ria.ru/20240623/yaponiya-1954836638.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида, сигэру исиба, ёко камикава
В мире, Япония, Фумио Кисида, Сигэру Исиба, Ёко Камикава
В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии

Выборы главы правящей в Японии партии пройдут 27 сентября

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия утвердила дату выборов нового председателя, который и станет следующим премьер-министром страны, на 27 сентября, а начало предвыборной кампании – на 12 сентября.
Кадры заседания представителей комитета, ответственного за проведение выборов главы партии, транслировал телеканал NHK.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Премьер Японии не стал отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП
14 августа, 06:29
Срок предвыборной кампании составит 15 дней, что на три дня больше, чем было в 2021 году. Комитет полагает, что увеличение числа дней для дебатов позволит в некоторой мере восстановить доверие к политической системе у населения, которое было подорвано в связи со скандалом вокруг "откатов" партийных денег.
На прошлой неделе в ходе экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида подтвердил, что не намерен идти на второй срок и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП в сентябре, так как считает наилучшим решением "отойти в сторону", чтобы продемонстрировать людям обновленную партию. По данным японских СМИ, за пост главы партии могут побороться 11 кандидатов, однако до настоящего времени лишь один из них - экс-министр по делам экономической безопасности Японии Такаюки Кобаяси – официально заявил о своем выдвижении.
Экс-министр обороны и экс-министр сельского хозяйства Сигэру Исиба, который, согласно опросу общественного мнения агентства Киодо, является наиболее популярным кандидатом, пока официально лишь выражал свое намерение участвовать в выборах, но не заявлял о своем выдвижении.
На выходных также стало известно, что глава МИД Японии Ёко Камикава сообщила действующему премьер-министру страны Фумио Кисиде о своем желании побороться за пост председателя ЛДП. Она, впрочем, также пока официально не объявляла о своем выдвижении.
Фумио Кисида стал председателем правящей Либерально-демократической партии после победы на выборах в сентябре 2021 года. В октябре 2021 года он стал 100-м премьер-министром Японии. На момент утверждения кабинета министров рейтинг правительства, согласно данным газеты "Иомиури", составлял 56%. Однако, начиная с ноября 2023 года уровень одобрения кабмина скатился до диапазона от 20% до 30% и продолжал держаться на рекордно низких уровнях.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера
23 июня, 12:29
 
В миреЯпонияФумио КисидаСигэру ИсибаЁко Камикава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала