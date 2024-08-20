https://ria.ru/20240820/yaponiya-1967221569.html

В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии

В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии - РИА Новости, 20.08.2024

В Японии утвердили дату выборов нового председателя правящей партии

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия утвердила дату выборов нового председателя, который и станет следующим премьер-министром страны, на 27... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:28

2024-08-20T05:28

2024-08-20T05:30

в мире

япония

фумио кисида

сигэру исиба

ёко камикава

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ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия утвердила дату выборов нового председателя, который и станет следующим премьер-министром страны, на 27 сентября, а начало предвыборной кампании – на 12 сентября. Кадры заседания представителей комитета, ответственного за проведение выборов главы партии, транслировал телеканал NHK. Срок предвыборной кампании составит 15 дней, что на три дня больше, чем было в 2021 году. Комитет полагает, что увеличение числа дней для дебатов позволит в некоторой мере восстановить доверие к политической системе у населения, которое было подорвано в связи со скандалом вокруг "откатов" партийных денег. На прошлой неделе в ходе экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида подтвердил, что не намерен идти на второй срок и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП в сентябре, так как считает наилучшим решением "отойти в сторону", чтобы продемонстрировать людям обновленную партию. По данным японских СМИ, за пост главы партии могут побороться 11 кандидатов, однако до настоящего времени лишь один из них - экс-министр по делам экономической безопасности Японии Такаюки Кобаяси – официально заявил о своем выдвижении. Экс-министр обороны и экс-министр сельского хозяйства Сигэру Исиба, который, согласно опросу общественного мнения агентства Киодо, является наиболее популярным кандидатом, пока официально лишь выражал свое намерение участвовать в выборах, но не заявлял о своем выдвижении. На выходных также стало известно, что глава МИД Японии Ёко Камикава сообщила действующему премьер-министру страны Фумио Кисиде о своем желании побороться за пост председателя ЛДП. Она, впрочем, также пока официально не объявляла о своем выдвижении. Фумио Кисида стал председателем правящей Либерально-демократической партии после победы на выборах в сентябре 2021 года. В октябре 2021 года он стал 100-м премьер-министром Японии. На момент утверждения кабинета министров рейтинг правительства, согласно данным газеты "Иомиури", составлял 56%. Однако, начиная с ноября 2023 года уровень одобрения кабмина скатился до диапазона от 20% до 30% и продолжал держаться на рекордно низких уровнях.

https://ria.ru/20240814/yaponiya-1966071531.html

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в мире, япония, фумио кисида, сигэру исиба, ёко камикава