https://ria.ru/20241105/pensiya-1727617636.html

Пенсионный возраст в 2024 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины

Пенсионный возраст в России в 2024 году: когда выходят на пенсию мужчины и женщины

Пенсионный возраст в 2024 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины

В связи с повышением пенсионного возраста в России произошел ряд изменений в правилах выхода на пенсию по старости. Какие требования действуют для граждан в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:03

2024-11-05T14:03

2024-11-05T14:04

общество

пенсионный фонд рф

россия

пенсии

социальные выплаты

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В связи с повышением пенсионного возраста в России произошел ряд изменений в правилах выхода на пенсию по старости. Какие требования действуют для граждан в 2024 году, по достижении какого возраста и стажа можно выходить на заслуженный отдых, таблица по годам для мужчин и женщин и кто имеет право уйти на заслуженный отдых досрочно, — в материале РИА Новости.Пенсионный возрастВ 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Они получат страховую пенсию при условии, что у них накоплено 15 лет стажа, а страховой коэффициент составит не ниже 28,2.В то время как в 2023 году на пенсию по возрасту не вышел никто, это произошло из-за так называемого переходного периода после пенсионной реформы. Если в 2022 году на заслуженный отдых могли выйти женщины в 56,5 лет, мужчины в 61,5 года, то следующий пенсионный возраст составляет 58 лет и 63 года соответственно. В результате с июля 2022 по декабрь 2023 пенсионеров по возрасту не было. Исключение составляют только те, кто имеет право на досрочное назначение пенсии.Суть пенсионной реформыВ соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.Возраст выхода на пенсиюВ 2024 году на пенсию выходят:Таблица выхода на пенсию по годам рожденияДля мужчин:Для женщин:Досрочный выход на пенсиюДосрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.— Кроме того, граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, — рассказала РИА Новости юрист Евгения Смолянинова.Особые правила выхода на пенсиюОсобые правила выхода на пенсию действуют для работников, которые трудились во вредных условиях труда. Мужчины могут досрочно выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45, если проработали на подземных работах, работах с вредными условиями труда, в горячих цехах не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев соответственно. Также досрочно на пенсию имеют право выйти работники лесозаготовок, геологоразведки, водители автобусов и троллейбусов. Особые условия действуют и для работников северных регионов, учителей, врачей, артистов, спасателей, госслужащих, многодетных матерей. Педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы также относятся к работникам, которые имеют право выйти на пенсию по выслуге лет.Для военныхНа пенсию уже после 20 лет службы могут выйти военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ и бывшего СССР, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Так, например, если служба по контракту начинается в 20 лет, то в 40 лет военный уже может уйти на заслуженных отдых.— Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении со службы, когда на день подачи заявления имеется выслуга 20 и более лет. Если какого-то количества лет не хватает, то право на получение пенсии возникает только при увольнении со службы по достижении 45-летнего возраста и наличии общего трудового стажа в 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной лет должна составлять военная и иная, засчитываемая в специальный стаж, служба. Увольнение в таком случае должно произойти после достижения предельного возраста для службы или по состоянию здоровья, либо же в связи с организационно-штатными мероприятиями, — отметила эксперт.Пенсия за выслугу лет также положена космонавтам и летчикам.Условия выхода:Также могут воспользоваться правом выйти на пенсию за выслугу лет работники летно-испытательного состава. Это возможно при следующих условиях:Поправки в п. 9 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” предусматривают включение периодов прохождения военной службы по призыву, а также периодов участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы в страховой стаж, что дает право на назначение досрочной пенсии лицам с длительным стажем.Для государственных служащихРешение о повышении срока работы государственных гражданских служащих всех уровней власти — федеральных, региональных и муниципальных — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно было принято еще в 2017 году. С того момента ведется постепенное увеличение возраста выходящих на пенсию госслужащих, а также минимального стажа, который они должны выработать на своей должности, что является одним из условий выхода на пенсию за выслугу лет.Продолжительность стажа согласно приложению к ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ":Также для того, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, госслужащему нужно отработать в должности не менее 12 полных месяцев и уволиться по определенным основаниям, указанным в федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".— Как правило, пенсия за выслугу лет госслужащим устанавливается к страховой пенсии по старости или инвалидности и выплачивается одновременно с ней. Также право на такую пенсию имеют госслужащие, уволившиеся по своей инициативе, до приобретения права на страховую пенсию по старости или инвалидности, но при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет, — подчеркнула юрист.Для жителей Крайнего Севера и Дальнего ВостокаЖители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. В настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию также поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.Минимально необходимый северный стаж для досрочного выхода не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 в приравненных местностях. Требования по страховому стажу также не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.Переходный период для северян составит, как и для всех, 10 лет — с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 1969-го и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по старому законодательству должна была быть назначена в 2019—2020 годах, также имеют право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.По результатам перехода в 2028 году в 55 лет на пенсию уйдут женщины-северяне 1973 года рождения, в 60 лет — мужчины-северяне 1968 года рождения.При этом переходный период по повышению пенсионного возраста также применяется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.— Например, женщина, рожденная в марте 1970 года, имеющая 11 лет стажа на Севере и 18 лет страхового стажа, по старому законодательству должна была выйти на пенсию в июле 2021 года в 51 год и 4 месяца. Учитывая, что в 2021 году пенсионный возраст был повышен на три года, женщина сможет выйти на пенсию в июле 2024 года по достижении возраста 54 лет и 4 месяцев, — пояснила юрист.Однако на некоторые категории северян новые правила не распространяются — пенсионный возраст для них повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей. При наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия последним положена, начиная с 50 лет.Для учителейЛица, занимающиеся педагогической деятельностью, в соответствии со списком должностей и учреждений, также правил исчисления периодов работы имеют возможность досрочного оформления пенсии при соблюдении нескольких условий:Списки профессий, которые СФР применяет при определении стажа для установления досрочной пенсии.Для медиковМинимальный необходимый специальный стаж, в зависимости от конкретной профессии, составляет от 25 до 30 лет. Но при этом, в связи с повышением пенсионного возраста, выход на пенсию определяется с учетом переходного периода. В соответствии с ним назначение пенсии врачам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.— Например, для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если такой медик выработал необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста — через три года, в сентябре 2024-го, — пояснила Евгения Смолянинова.Соответственно, если выработать стаж к 2022 году, то пенсию назначат в 2026-ом. Если в 2023 — то в 2028-ом. После этого года переходный период заканчивается.Для творческих работниковГраждане, осуществляющие творческую деятельность, артисты, оперные певцы, гимнасты цирка и другие, уходят на заслуженный отдых в возрасте 55-60 лет, отработав не менее 15-30 лет. Для определения круга лиц, относящихся к указанной категории, применяется список, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 № 447.Выход на досрочную пенсию у педагогов, медиков, артистов имеет особенности. Год, в котором сотрудник указанных категорий заработал льготный стаж, фиксируется, но оформить пенсию работник может только после выработки стажа. Например, в 2024 году на пенсию смогут выйти учителя, которые приобрели требуемый стаж 25 лет в 2021 году. После достижения необходимой выслуги лет сотрудники имеют право продолжать свою деятельность.Для многодетных матерейМногодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию.— Если у матери три ребенка и она воспитала их до достижения 8 лет, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей и она воспитала их до достижения 8 лет — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, — пояснила юрист.При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, а суммарное количество накопленных пенсионных баллов (ИПК) должно составлять не менее нормативного значения — 28,2 ИПК.Для матерей, имеющих 5 и более детей, после реформы 2019 года ничего не изменилось. Они могут выходить на пенсию в 50 лет.Дети, в отношении которых женщину лишили родительских прав или отменили усыновление, считаться не будут.ЗаконодательствоОсновные законы, регулирующие назначение пенсии:Советы экспертовВ 2024 году на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 58 лет и мужчины, достигшие 63 лет. При этом необходимо накопить 15 лет трудового стажа и 28,2 индивидуальных коэффициентов. Если баллов или стажа для начисления выплаты недостаточно, то гражданину следует продолжить трудовую деятельность или приобрести недостающие баллы. В 2024 году минимальный взнос в размере 50 798,88 рублей позволяет купить один год стажа и 1,038 балла. Максимально можно приобрести 8,302 балла за 406 391,04 рублей.В Госдуму внесен законопроек то досрочном назначении пенсии для отцов, имеющих троих и более детей. Авторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым. Авторы предлагают назначать досрочные пенсии мужчинам при достижении 55 лет при условии, что у них будет страховой стаж не менее 20 лет и они являются отцами пяти и более детей, в воспитании которых принимают участие. В случае рождения и воспитания четверых детей пенсию планируется назначать в 57 лет, троих — в 58 лет.

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общество, пенсионный фонд рф, россия, пенсии, социальные выплаты