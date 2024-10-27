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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре - РИА Новости, 27.10.2024
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02:17 27.10.2024 (обновлено: 04:51 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/pensii-1980314088.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре - РИА Новости, 27.10.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре
С ноября некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T02:17
2024-10-27T04:51
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. С ноября некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.По ее словам, это коснется пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также и тех, кто получил инвалидность 1 группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии они получат две.Прибавку получат и пенсионеры, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом.С ноября пересчитают и размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности."Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы", — разъяснила экономист.
https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре

Доцент Иванова-Швец: с 1 ноября пенсионеры старше 80 лет получат прибавку

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. С ноября некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По ее словам, это коснется пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также и тех, кто получил инвалидность 1 группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии они получат две.
Прибавку получат и пенсионеры, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом.
С ноября пересчитают и размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности.
"Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы", — разъяснила экономист.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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