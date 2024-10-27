https://ria.ru/20241027/pensii-1980314088.html

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре - РИА Новости, 27.10.2024

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре

С ноября некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:17

2024-10-27T02:17

2024-10-27T04:51

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. С ноября некоторые категории пенсионеров получат доплаты к пенсиям, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.По ее словам, это коснется пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также и тех, кто получил инвалидность 1 группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии они получат две.Прибавку получат и пенсионеры, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом.С ноября пересчитают и размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности."Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы", — разъяснила экономист.

https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html

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