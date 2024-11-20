https://ria.ru/20241120/pensiya-1984742873.html
В ГД рассказали о повышении пенсий россиян
В ГД рассказали о повышении пенсий россиян - РИА Новости, 20.11.2024
В ГД рассказали о повышении пенсий россиян
С 1 января 2025 года пенсии как работающих, так и неработающих россиян вырастут, рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:48
2024-11-20T08:48
2024-11-20T09:57
общество
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светлана бессараб
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. С 1 января 2025 года пенсии как работающих, так и неработающих россиян вырастут, рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Ленте.ру"."С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента", - заявила она.Также депутат рассказала о росте социальной пенсии на 14,75 процента в апреле 2025 года.В ноябре Бессараб заявляла, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года по два раза в год, 1 февраля и 1 апреля.
https://ria.ru/20241105/pensiya-1727617636.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф, пенсия
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Пенсия
В ГД рассказали о повышении пенсий россиян
Депутат Бессараб: с 1 января пенсии работающих и неработающих россиян повысятся