В ГД рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации
Депутат Стенякина: предпенсионерам положены выходные для диспансеризации
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
"Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок", — сообщила она.
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Стенякина пояснила, что предпенсионерами считаются граждане, которым до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет.
"Так, в 2024 году общеустановленный пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения", — добавила депутат.
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