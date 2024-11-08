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В ГД рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации - РИА Новости, 08.11.2024
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02:18 08.11.2024 (обновлено: 10:44 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/duma-1982565370.html
В ГД рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации
В ГД рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации - РИА Новости, 08.11.2024
В ГД рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации
Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:18
2024-11-08T10:44
общество
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госдума рф
пенсия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. "Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок", — сообщила она. Стенякина пояснила, что предпенсионерами считаются граждане, которым до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет. "Так, в 2024 году общеустановленный пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения", — добавила депутат.
https://ria.ru/20241007/pensii-1976774345.html
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общество, россия, госдума рф, пенсия, диспансеризация
Общество, Россия, Госдума РФ, Пенсия, диспансеризация
В ГД рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации

Депутат Стенякина: предпенсионерам положены выходные для диспансеризации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
"Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок", — сообщила она.
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Стенякина пояснила, что предпенсионерами считаются граждане, которым до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет.
"Так, в 2024 году общеустановленный пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения", — добавила депутат.
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