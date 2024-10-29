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Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно получить в 2025 году
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно получить в 2025 году - РИА Новости, 29.10.2024
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно получить в 2025 году
В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений разовой выплатой, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:44
2024-10-29T10:44
2024-10-29T15:42
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений разовой выплатой, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд."Речь о средствах, замороженных в 2014-м. Их можно или забрать одной выплатой (если у человека накоплено не более пороговой суммы), или выбрать ежемесячную доплату к пенсии", — говорится в материале.В статье указали, что такой рост объясняется изменением методики расчета выплаты в 2024 году: до июля порог, позволяющий получать накопленные средства одной выплатой, вычислялся исходя из пяти процентов от пенсии, а затем его начали высчитывать исходя из десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера.В материале напомнили, что в этом году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 351 тысячу рублей.
https://ria.ru/20241029/bezrabotnye-1599982658.html
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общество, россия, пенсия
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно получить в 2025 году
Известия: россияне смогут забрать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений