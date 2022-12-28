https://ria.ru/20221228/pensiya-1841787970.html

Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022

Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Порядок постепенного увеличения пенсионного возраста предполагает, что в следующем году выйти на пенсию смогут те, кто может сделать это досрочно или имеет... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:16

2022-12-28T01:16

2022-12-28T01:16

общество

людмила иванова-швец

россия

торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Порядок постепенного увеличения пенсионного возраста предполагает, что в следующем году выйти на пенсию смогут те, кто может сделать это досрочно или имеет льготы, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что по графику с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год. Таким образом, в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право, пояснила специалист. У льготников есть свой график перехода на новый пенсионный возраст, а для некоторых категорий он не менялся.В частности, льготой раннего выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с "северным" стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий. Более подробный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ."В любом случае, для всех категорий льготников, также, как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов", — подытожила экономист.

https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсия