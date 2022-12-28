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Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
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Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году
Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году
Порядок постепенного увеличения пенсионного возраста предполагает, что в следующем году выйти на пенсию смогут те, кто может сделать это досрочно или имеет... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T01:16
2022-12-28T01:16
общество
людмила иванова-швец
россия
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Порядок постепенного увеличения пенсионного возраста предполагает, что в следующем году выйти на пенсию смогут те, кто может сделать это досрочно или имеет льготы, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что по графику с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год. Таким образом, в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право, пояснила специалист. У льготников есть свой график перехода на новый пенсионный возраст, а для некоторых категорий он не менялся.В частности, льготой раннего выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с "северным" стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий. Более подробный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ."В любом случае, для всех категорий льготников, также, как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов", — подытожила экономист.
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общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
01:16 28.12.2022
 
Экономист объяснила, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Доцент РЭУ Иванова-Швец заявила, что на пенсию в 2023 году будут выходить только льготники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Порядок постепенного увеличения пенсионного возраста предполагает, что в следующем году выйти на пенсию смогут те, кто может сделать это досрочно или имеет льготы, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она напомнила, что по графику с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год. Таким образом, в 2023, 2025 и в 2027 году на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право, пояснила специалист. У льготников есть свой график перехода на новый пенсионный возраст, а для некоторых категорий он не менялся.
В частности, льготой раннего выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с "северным" стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий. Более подробный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ.
"В любом случае, для всех категорий льготников, также, как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов", — подытожила экономист.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ОбществоЛюдмила Иванова-ШвецРоссияТоргово-промышленная палата РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсия
 
 
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