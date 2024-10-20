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Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий - РИА Новости, 20.10.2024
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02:17 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/pensiya-1978934382.html
Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий
Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий - РИА Новости, 20.10.2024
Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий
Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% с одной стороны станет позитивом для пенсионеров, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, с другой – может... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:17
2024-10-20T02:17
экономика
россия
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% с одной стороны станет позитивом для пенсионеров, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, с другой – может ускорить инфляцию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.Он напомнил, что изначально планировалась двойная индексация – с февраля и с апреля, однако от этой идеи было решено пока отказаться. Вместо этого пенсии индексируют сразу с 1 января на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.С одной стороны, это хорошо – пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. Их увеличение станет заметной нагрузкой на бюджет, но государство с такой нагрузкой справится. С другой – возможно повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медпрепараты."При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, "заработать на моменте" постараются всё", — заключил Арский.
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экономика, россия, пенсия, пенсионеры, пенсии
Экономика, Россия, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий

Доцент Арский: индексация пенсий в январе на 7,3% может подстегнуть инфляцию

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% с одной стороны станет позитивом для пенсионеров, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, с другой – может ускорить инфляцию, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.
Он напомнил, что изначально планировалась двойная индексация – с февраля и с апреля, однако от этой идеи было решено пока отказаться. Вместо этого пенсии индексируют сразу с 1 января на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.
С одной стороны, это хорошо – пенсионеры сразу получат повышенные выплаты. Их увеличение станет заметной нагрузкой на бюджет, но государство с такой нагрузкой справится. С другой – возможно повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медпрепараты.
"При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, "заработать на моменте" постараются всё", — заключил Арский.
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