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Какой сегодня праздник: что отмечают 4 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981403724.html
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября
4 ноября 2024 года в России отмечается День народного единства. Какие еще сегодня праздники – профессиональные, международные, религиозные, а также важные... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:00
2024-11-04T06:00
россия
праздники
религиозные праздники
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. 4 ноября 2024 года в России отмечается День народного единства. Какие еще сегодня праздники – профессиональные, международные, религиозные, а также важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. По всей стране организуют концерты, спортивные мероприятия, шествия и благотворительные акции.В этот день также празднуют День государственности Удмуртии в составе России. Создание Удмуртской автономии в 1920 году – важное событие в истории страны и удмуртского народа.Профессиональный праздникДень кассового аппарата отмечается 4 ноября. Это профессиональный праздник для всех, кто имеет отношение к торговле – кассиры, продавцы, предприниматели. В 1879 году братья Джеймс и Джон Ритти из Франции сконструировали и запатентовали первое устройство для подсчета денег: кассовый аппарат. Это стало настоящим прорывом в коммерческом деле.Церковные праздники4 ноября 2024 года православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых в России святынь. Верующие читают перед образом молитвы, просят о семейном благополучии, здравии детей и семьи, защите воинов-мужчин, победе в бою.Это также день памяти Андрониковской иконы Божией матери, написанной евангелистом Лукой, и особо почитаемой чудотворной святыниЛатвийской православной церкви – Якобштадской иконы Божией матери.Народный праздникВ народе 4 ноября именуют Бабья заступница, или Казанская осенняя – покровительница народа. В этот день молятся у иконы Богоматери, просят за себя, детей и близких. Считается, что с этого дня приходят настоящие морозы. По народным приметам, если идет дождь, то зима наступит скоро, утренний туман – к оттепели, а ясный день сулит похолодание. Если осадков нет, то год окажется неурожайным. На Руси к празднику Казанской иконы приурочивали сватовство и играли свадьбы. Считалось, что брак, заключенный в этот день, принесет семейное благополучие. Не рекомендуется отправляться в дальний путь и выполнять домашние дела – стирку, уборку, ремонт – стоит перенести это на другой день.Какие сегодня праздники в миреЕжегодно 4 ноября празднуют Международный день заботы о себе. Его учредили в 2011 году с целью привлечения внимания общества к важности заботы о своем здоровье. Самое время отвлечься от любых дел и уделить время себе.В США 4 ноября отмечают Национальный день конфет (National Candy Day). Праздновать событие могут любители сладостей всех возрастов. Кроме того, на эту дату приходится День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day). Он создан для повышения осведомленности общества о методах борьбы с ненавистью, жестокостью и насилием в интернете.В Италии отмечается День национального единства и Вооруженных Сил (Giorno dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate), посвященный памяти всех павших за Родину. Традиционно к памятникам на могилах воинов и к могиле неизвестного солдата возлагают венки и цветы.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 4 ноября в разные годы:1707 – в Москве открылся первый госпиталь (ныне – Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).1879 – Джеймс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога – метро.1922 – в ходе раскопок в Долине Царей в Египте обнаружена мумия фараона Тутанхамона.1942 – основан Московский инженерно-физический институт (МИФИ).1946 – в Париже образована ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.1950 – в Риме принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека).1967 – введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.1968 – с космодрома Плесецк запущена первая отечественная твердотопливная баллистическая ракета РТ-2.1993 – на Красной площади в Москве после восстановления открыли Казанский собор.2008 – на выборах президента США впервые победу одерживает афроамериканец - Барак Обама.ИмениныДень ангела 4 ноября празднуют: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Федор.
https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html
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https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
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россия, праздники, религиозные праздники
Россия, Праздники, Религиозные праздники

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 4 ноября - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. 4 ноября 2024 года в России отмечается День народного единства. Какие еще сегодня праздники – профессиональные, международные, религиозные, а также важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. По всей стране организуют концерты, спортивные мероприятия, шествия и благотворительные акции.В этот день также празднуют День государственности Удмуртии в составе России. Создание Удмуртской автономии в 1920 году – важное событие в истории страны и удмуртского народа.
Производственный календарь — 2024. Ноябрь
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Профессиональный праздник

День кассового аппарата отмечается 4 ноября. Это профессиональный праздник для всех, кто имеет отношение к торговле – кассиры, продавцы, предприниматели. В 1879 году братья Джеймс и Джон Ритти из Франции сконструировали и запатентовали первое устройство для подсчета денег: кассовый аппарат. Это стало настоящим прорывом в коммерческом деле.

Церковные праздники

4 ноября 2024 года православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых в России святынь. Верующие читают перед образом молитвы, просят о семейном благополучии, здравии детей и семьи, защите воинов-мужчин, победе в бою.
Это также день памяти Андрониковской иконы Божией матери, написанной евангелистом Лукой, и особо почитаемой чудотворной святыниЛатвийской православной церкви – Якобштадской иконы Божией матери.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Народный праздник

В народе 4 ноября именуют Бабья заступница, или Казанская осенняя – покровительница народа. В этот день молятся у иконы Богоматери, просят за себя, детей и близких. Считается, что с этого дня приходят настоящие морозы. По народным приметам, если идет дождь, то зима наступит скоро, утренний туман – к оттепели, а ясный день сулит похолодание. Если осадков нет, то год окажется неурожайным. На Руси к празднику Казанской иконы приурочивали сватовство и играли свадьбы. Считалось, что брак, заключенный в этот день, принесет семейное благополучие. Не рекомендуется отправляться в дальний путь и выполнять домашние дела – стирку, уборку, ремонт – стоит перенести это на другой день.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00

Какие сегодня праздники в мире

Ежегодно 4 ноября празднуют Международный день заботы о себе. Его учредили в 2011 году с целью привлечения внимания общества к важности заботы о своем здоровье. Самое время отвлечься от любых дел и уделить время себе.
В США 4 ноября отмечают Национальный день конфет (National Candy Day). Праздновать событие могут любители сладостей всех возрастов. Кроме того, на эту дату приходится День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day). Он создан для повышения осведомленности общества о методах борьбы с ненавистью, жестокостью и насилием в интернете.
В Италии отмечается День национального единства и Вооруженных Сил (Giorno dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate), посвященный памяти всех павших за Родину. Традиционно к памятникам на могилах воинов и к могиле неизвестного солдата возлагают венки и цветы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПроизводство конфет
Производство конфет - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Производство конфет

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 4 ноября в разные годы:
1707 – в Москве открылся первый госпиталь (ныне – Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
1879 – Джеймс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога – метро.
1922 – в ходе раскопок в Долине Царей в Египте обнаружена мумия фараона Тутанхамона.
1942 – основан Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
1946 – в Париже образована ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
1950 – в Риме принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека).
1967 – введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.
1968 – с космодрома Плесецк запущена первая отечественная твердотопливная баллистическая ракета РТ-2.
1993 – на Красной площади в Москве после восстановления открыли Казанский собор.
2008 – на выборах президента США впервые победу одерживает афроамериканец - Барак Обама.

Именины

День ангела 4 ноября празднуют: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Федор.
Семья - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Куда поехать на ноябрьские праздники-2024: рекомендации экспертов
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