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День народного единства отметят в Москве в праздничные выходные

День народного единства отметят в Москве в праздничные выходные - РИА Новости, 03.11.2024

День народного единства отметят в Москве в праздничные выходные

День народного единства отметят в Москве в праздничные выходные, 3 и 4 ноября, мероприятия пройдут в московских парках, на колесе обозрения "Солнце Москвы" и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T01:35

2024-11-03T01:35

2024-11-03T01:35

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. День народного единства отметят в Москве в праздничные выходные, 3 и 4 ноября, мероприятия пройдут в московских парках, на колесе обозрения "Солнце Москвы" и Городской ферме на ВДНХ. Парк Горького 4 ноября проведет экскурсию по прошлому партера и тенистым аллеям Нескучного сада. Творческий вечер пройдет в Измайловском парке в выставочном павильоне "Арт-парк", а в музее-заповеднике "Царицыно" в 16.00 для гостей подготовлен концерт в Беженовском зале. В выставочном центре "Фили Холл" парка "Фили" в 16.00 состоится красочный патриотический концерт "В единстве наша сила". В парках "Северное Тушино" и Кузьминки состоятся игровая программа и тематические мастер-классы. На ВДНХ подготовили для гостей исторический фестиваль "Хлебный колос - золото России" и экскурсии. Всех желающих в праздничные выходные в 13.00 часов приглашают на познавательную прогулку "Народное единство в символах архитектуры ВДНХ", а 4 ноября в 15.00, 17.00 и 19.30 пройдут экскурсии в центре "Космонавтика и авиация". В этот же день в 17.00 и 19.00 начнутся тематические прогулки по музею славянской письменности "Слово". Специальная познавательная программа пройдет на ферме 4 ноября, где гостям расскажут о достижениях сельского хозяйства в Подмосковье и о фермерских профессиях, также, запланированы интерактивные экскурсии, где можно будет увидеть обитателей Городской фермы. Шоу-программа ждет гостей столичного колеса обозрения 4 ноября. Интерактивная программа пройдет с 14.00 до 16.00 часов. Посетители увидят музыкальное шоу в народном стиле, смогут принять участие в тренировочных боях и посмотрят показательные выступления по фланкировке шашкой. Накануне и в сам праздничный день в 17.00 часов "Солнце Москвы" засияет цветами российского триколора. Показы короткометражных фильмов в сети кинотеатров Москино запланированы 4 ноября. Зрителей ждет сборник из четырех картин современных режиссеров: "Искры в темноте", "НеВЕЧНЫЕ", "52 герца" и "Хам Арах". День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

https://ria.ru/20241101/transport-1981403376.html

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москва, россия, праздники