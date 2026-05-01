Глава "Росатома" рассказал, в чем сила России

07:38 01.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что сила России — в сплоченности ее граждан.
  • Лихачев отметил, что День народного единства приобретает особые черты и доказывает способность народа преодолеть любые сложности, когда он един.
  • Глава «Росатома» подчеркнул важность единения народа на современном этапе отечественной истории и отметил значение инициативы президента России объявить 2026 год Годом единства народов России.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Единый российский народ способен преодолеть любые сложности, и сегодня сила России – в сплоченности ее граждан, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, День народного единства, знаменующий победу над смутой, сегодня приобретает особые, знаковые черты.
"Он доказывает, что, когда российский народ един, мы способны преодолеть любые сложности. И сегодня, когда на нашу страну ведется атака сразу по многим направлениям, истоки нашей силы – в сплоченности", - сказал глава "Росатома". По словам Лихачева, то, что президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, подчеркивает значение единения на современном этапе отечественной истории.
"Для меня, как нижегородца, этот праздник, посвященный преодолению одного из самых тяжелых периодов российской истории – смуте – очень важен. Ведь Второе народное ополчение, освободившее Москву, изгнавшее из нашей страны интервентов, зародилось именно здесь, на нижегородской земле. Это потом уже к нему присоединились Рязань, Калуга, Коломна, другие русские города", - добавил Лихачев.
Инициатором создания Второго ополчения выступил нижегородский земский староста Кузьма Минин. По его инициативе командовать ополчением нижегородцы призвали князя Дмитрия Пожарского.
"Единение народа, сплочение простых людей и знати помогло Русскому государству в XVII веке преодолеть тяжелейший кризис, вызванный пресечением династии Рюриковичей, слабостью власти, междоусобицей бояр и интервенцией польско-литовских войск. И что здесь для меня самое главное: никто из участников Второго ополчения не хотел конвертировать свою победу в личные достижения", - отметил Лихачев. Пожарский никогда не выдвигал себя в цари, хотя по знатности своего рода мог претендовать на трон. Народ, объединившись, не только освободил свою землю, но и выбрал себе новую династию, добавил глава "Росатома".
РоссияМоскваРязаньАлексей ЛихачевВладимир ПутинКузьма Минин (Сухорукий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
