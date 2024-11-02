Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
© AP Photo / Thomas PeipertВыборы в США
© AP Photo / Thomas Peipert
Выборы в США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Всего через несколько дней, 5 ноября, в США пройдут выборы президента. Основных кандидатов традиционно два, но к голосованию явного преимущества никто не получил. О процедуре выборов, участниках и программах — в материале РИА Новости.
Выборы президента США 2024
В этом году американцы в 60-й раз выберут главу государства. Сам президент станет 47-м. Его избирают на четырехлетний срок. Республиканец Дональд Трамп, как известно, уже побеждал в 2016-м. Если он выиграет сейчас, это будут его второй и последний срок в Белом доме: больше баллотироваться американская конституция не позволяет.
Для демократки Камалы Харрис нынешняя кампания — первая, четыре года назад она заявляла о президентских амбициях, но из-за низких рейтингов покинула гонку, поддержав Джо Байдена. И после его победы заняла пост вице-президента.
Действующий глава государства выдвинул свою кандидатуру и на эти выборы, вторым "пилотом" вновь должна была стать Харрис. Однако летом окружение Байдена отговорило его от участия в кампании. Вице-президент стала очевидной заменой.
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
"Рокировка" пошла Демократической партии на пользу. Рейтинги Харрис по сравнению с байденовскими демонстрировали уверенный, хотя небыстрый рост.
Тем не менее, интрига сохраняется. Разрыв между демократкой и республиканцем — в пределах статистической погрешности, несколько процентов.
Инфографика
Когда выборы
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
День голосования в США определен относительно строго, но не привязан к дате. Это вторник, следующий за первым понедельником ноября. То есть, если первое число выпадает на вторник, выборы проводят через неделю.
Фактически голосование уже началась: многие штаты дают обширные возможности для досрочного волеизъявления.
По одной из версий, традиция голосовать во вторник связана с тем, что сто-двести лет назад фермеры не успевали к участкам на выходных, заканчивали сбор урожая, который надо было привезти в крупные города на ярмарки.
Активные американские избиратели отмечают: на данный момент нет ни одной веской причины голосовать во вторник. Более того, это негативно сказывается на явке: в среднем лишь 47 процентов — заметно меньше, чем в тех странах, где выборы проводят в выходные.
Однако день голосования закреплен в конституции, которую власти США правят крайне неохотно.
Этапы избирательной кампании
- Заявить о своем выдвижении кандидат может в любой момент до начала партийных праймериз.
- Они стартуют уже в конце зимы, обычно в феврале. На праймериз рассматривают всех выдвиженцев и голосуют. Того, кто получит наибольшую поддержку, выдвигают на партийный съезд — они у демократов и республиканцев прошли летом.
- Конвенция (съезд) как правило является формальностью.
- После утверждения на съездах следует активный этап митингов и поездок по стране. Важная часть кампании — возможные дебаты. Их проводят осенью, когда кандидаты определены.
- В ноябрьский вторник проходит общенародное голосование. Но поддержка электората распределяется между 538 так называемыми выборщиками — условным "партактивом" от штата.
- А они в свою очередь голосуют уже на 41-й день после всеобщего волеизъявления.
- Тем не менее, число выборщиков у каждого кандидата будет известно 5 ноября и победитель будет понятен. Декабрьская процедура опять же носит по большей части формальный характер.
© AP Photo / Elaine ThompsonЗаседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016
© AP Photo / Elaine Thompson
Заседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016
Основные кандидаты
Исторически за пост президента борются представители двух крупнейших партий, Демократической и Республиканской.
При этом выдвигаться может и третий кандидат, обычно их набирается даже несколько, но шансы их малы. Во-первых, играет роль медийная узнаваемость, опыт работы на президентском посту. Во-вторых, у независимых выдвиженцев нет мощного партийного ресурса.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
В 2024-м кандидаты — Харрис, сменившая Байдена от демократов, и экс-президент республиканец Дональд Трамп. Хотя внутри каждой партии были и другие выдвиженцы, Харрис и Трамп заручилась поддержкой на конвенциях. Поэтому сейчас все сводится к их противостоянию.
Программа Трампа
Лозунг Трампа с его кампаний 2016-го (успешной) и 2020-го (проиграл Байдену) не изменился: "Make America Great Again" — "Сделаем Америку вновь великой".
В экономике Трамп выступает существенное расширение президентских полномочий и исполнительной власти в противовес конгрессу. В прошлый срок Трамп смог обходными путями — президентскими указами, не требующими согласования с законодателями, — провести ряд своих решений. Например, выйти из парижского соглашения по климату (США вернулись к нему после указа Байдена), из "ядерной сделки" с Ираном (так и не восстановлена).
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане
В экономике Трамп придерживается политики протекционизма, выступая за создание рабочих мест в Америке. Он обещает вернуть производства, находящиеся за рубежом, на территорию США.
В социальной сфере Трамп, как и большинство республиканцев, в первую очередь выступает за ограничение права на аборты (с учетом срока и обстоятельств беременности), но — не за полный запрет.
Во внешней политике республиканец выступает за сдерживание Китая и разрешение украинского кризиса, чтобы помириться с Россией и не тратить огромные суммы на поддержку киевского режима.
Он неоднократно обещал в считанные дни положить конец конфликту. Впрочем, никогда не конкретизировал, как именно намерен осуществить задуманное.
Есть у Трампа и другие размытые обещания: например, об изменении избирательной системы, он заявлял, что через четыре года американцам не придется голосовать. Что он вкладывает в эти планы — тоже неясно.
Программа Харрис
Харрис как сторонница Байдена в целом озвучивает позиции, которых придерживается действующая администрация, но с большим уклоном в социальные льготы.
Среди обещаний — снижение налогов для уязвимых категорий населения, снижение (с возможностью заморозки) цен на продукты питание, введение новых налоговых вычетов (например, для семей с детьми младше шести лет).
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Харрис поддерживает право на аборты. Штаты, которые против этого, она хочет обязать получать разрешение у министерства юстиции. Кроме того, она выступает за легализацию марихуаны, не считая ее "стартовым наркотиком", то есть ведущим к дальнейшей зависимости от других веществ. Камала Харрис против смертной казни, считая пожизненное заключение без права досрочного освобождения более эффективным наказанием.
Во внешней политике она за сдерживание Китая, но без трамповских жестких тарифных мер: Вашингтон и Пекин должны конкурировать, а не враждовать. Тем не менее Харрис регулярно выступает с осуждением политики КНР по отношению к нацменьшинствам и даже стала соавтором как минимум двух законов на эту тему.
Харрис — сторонница возвращения к "ядерной сделке" с Ираном.
Что касается России и Украины, то Харрис неоднократно критиковала Москву, обвиняя власти РФ в числе прочего в "преступлениях против человечности". Киеву она обещает дальнейшую всемерную поддержку.
Мнение экспертов
Американские аналитики отмечают — при нынешнем разрыве в считанные проценты на исход выборов может повлиять любой фактор. Например, Трамп переманил в свой лагерь бывшего выдвиженца от демократов Роберта Кеннеди-младшего.
© AP Photo / Matt RourkeРоберт Ф. Кеннеди — младший
© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Ф. Кеннеди — младший
«
"Я не уверен, принесет ли поддержка Кеннеди-младшего Трампу больше голосов. Все зависит от того, кто готов голосовать за Кеннеди... Кеннеди может привлечь в лагерь Трампа тех, кто не является сторонником ни одной из партий. Посмотрим, что будет дальше", - заявил РИА Новости Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании.
Политолог Кит Престон в свою очередь полагает, что Кеннеди привлечет больше своих сторонников к кандидатуре Трампа, чем к кандидату от Демократической партии Камалы Харрис.
«
"Результаты выборов будут зависеть от результатов голосования в колеблющихся штатах. Вопрос заключается в том, поможет ли поддержка Кеннеди Трампу получить больше голосов в ключевых штатах. Вероятность того, что это ему поможет, высока", — заявил Престон РИА Новости.
Значение президентских выборов в США
Для США
События после прошлых выборов, на которых Трамп проиграл Байдену, показали: он не хочет сдаваться без боя. Сейчас республиканец утверждает, что готов признать итоги, если сочтет их справедливыми. Можно сделать вывод, что с победой Харрис, которую Трамп называет "умственно отсталой", он не согласится. Тогда вероятны беспорядки по образцу января 2021-го, когда трамписты штурмовали Капитолий.
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия
Также приход Харрис к власти актуализирует вопрос о том, за счет каких средств она планирует воплощать в жизнь свою программу.
Победа Трампа (при согласии с ней Харрис) тоже сама по себе не залог стабильности. Им уже недовольны многие однопартийцы, открыто призвавшие голосовать за демократку. Его планы по укреплению президентской власти могут привести к конфликту с конгрессменами. И как следствие перетягиванию каната между двумя ветвями власти.
Для мира
Основные союзники США, в первую очередь, в Европе, с тревогой смотрят на перспективу возвращения Трампа. Он уже требовал от партнеров по НАТО повысить оборонные расходы, более справедливо распределять помощь Украине.
Так что второй срок может стать серьезным испытанием для отношений Вашингтона с европейскими столицами.
© AP Photo / Francisco SecoЙенс Столтенберг и Дональд Трамп на встрече лидеров НАТО
© AP Photo / Francisco Seco
Йенс Столтенберг и Дональд Трамп на встрече лидеров НАТО
Приход Харрис — более предсказуемая история: она очевидно продолжит байденовский курс.
Для России
Отечественные эксперты сходятся во мнении, что для Москвы ситуация в корне не изменится. Не стоит забывать, что Трамп, говорящий об отличных отношениях с Путиным, тоже вводил против нашей страны санкции.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Его мирные планы на Украину под большим вопросом. Даже объемы помощи Киеву по итогу будут определять в конгрессе, Перспектива "усадить" стороны за стол переговоров тоже вызывает сомнения. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к диалогу на устраивающих ее условиях и исходя из ситуации на земле. Трамп лично повлиять на это не сможет. Но не исключено, что будет пытаться, в конечном счете именно ему удалось несколько лет назад наладить диалог, например, с Северной Кореей.
Перспективы победы Харрис в этом смысле более очевидные: она продолжит накачку киевского режима оружием, санкционное давление на Россию и т.д.
Опять же, как на днях напоминал Владимир Путин, любой конструктивный контакт Москвы и Вашингтона будет зависеть от поведения американских властей. Однозначно предвидеть его пока проблематично.
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