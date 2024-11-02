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В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР - РИА Новости, 02.11.2024
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18:06 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/tramp-1981596081.html
В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР
В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР - РИА Новости, 02.11.2024
В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР
Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Россию и Китай, а также о газопроводе "Северный поток" являются предвыборным трюком, считает первый замглавы... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:06
2024-11-02T18:06
россия
китай
германия
дональд трамп
владимир джабаров
камала харрис
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Россию и Китай, а также о газопроводе "Северный поток" являются предвыборным трюком, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток-2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию. "Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал тёплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. Из той же серии, по мнению Джабарова, и заявление о том, что Трамп "уничтожил" газопровод "Северный поток 2", помешав его строительству. "Газопровод был взорван, когда президентом стал уже (Джо - ред.) Байден. И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", - отметил политик. По его словам, англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения Берлина и Москвы, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил парламентарий. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981468123.html
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россия, китай, германия, дональд трамп, владимир джабаров, камала харрис, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Китай, Германия, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР

Сенатор Джабаров назвал слова Трампа о "Севпотоке-2" и КНР предвыборным трюком

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Россию и Китай, а также о газопроводе "Северный поток" являются предвыборным трюком, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток-2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию.
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"Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал тёплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Из той же серии, по мнению Джабарова, и заявление о том, что Трамп "уничтожил" газопровод "Северный поток 2", помешав его строительству.
"Газопровод был взорван, когда президентом стал уже (Джо - ред.) Байден. И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", - отметил политик.
По его словам, англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения Берлина и Москвы, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил парламентарий.
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В Кремле отреагировали на заявление Трампа по "Северному потоку"
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Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России
Вчера, 08:27
 
РоссияКитайГерманияДональд ТрампВладимир ДжабаровКамала ХаррисСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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