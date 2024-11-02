https://ria.ru/20241102/tramp-1981596081.html

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР - РИА Новости, 02.11.2024

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "Северном потоке" и КНР

Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Россию и Китай, а также о газопроводе "Северный поток" являются предвыборным трюком, считает первый замглавы... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:06

2024-11-02T18:06

2024-11-02T18:06

россия

китай

германия

дональд трамп

владимир джабаров

камала харрис

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о желании разъединить Россию и Китай, а также о газопроводе "Северный поток" являются предвыборным трюком, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Трамп также заявил, что именно он "уничтожил" "Северный поток-2", крупнейший газопровод, который ведет из России в Германию. "Трамп, будучи президентом Америки, не испытывал тёплых чувств к Китаю. Наоборот, спорил с Пекином, вводил какие-то ограничения. Его обещание заставить отвернуться Пекин от Москвы, с которым нас связывает как никогда глубокое сотрудничество, - это предвыборный трюк, попытка привлечь себе побольше голосов", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. Из той же серии, по мнению Джабарова, и заявление о том, что Трамп "уничтожил" газопровод "Северный поток 2", помешав его строительству. "Газопровод был взорван, когда президентом стал уже (Джо - ред.) Байден. И ослабить тем самым хотели не Россию, а, на самом деле, Германию", - отметил политик. По его словам, англосаксы сильно боялись и боятся до сих пор сближения Берлина и Москвы, а "Северный поток" создавал базу для успешной российско-немецкой торговли, заключил парламентарий. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html

https://ria.ru/20241102/tramp-1981468123.html

россия

китай

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, германия, дональд трамп, владимир джабаров, камала харрис, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2